El próximo álbum de Terre Thaemlitz será una tarjeta SD

El fundador de Comantose Recordings, Terre Thaemlitz, es conocido por combinar discursos de política e identidad a través de sus producciones musicales, fotografías, textos y videos; mismos que contienen una crítica hacia distintos modelos socio-culturales.

Deproduction es el próximo álbum multimedia de Terre Thaemlitz que será vendido en una tarjeta SD que incluye audio (archivos AIFF de 48k / 24bit), video (HD 1920×1080) y textos (PDF) con dos remixes de su alias DJ Sprinkles.

Videos by VICE

En el sitio Web de Comantose Recordings se declaró lo siguiente acerca del nuevo lanzamiento:

«…Vivimos en una era en la que las agendas LGBT dominantes giran cada vez más en torno a los temas de la familia, el matrimonio, la crianza y el servicio militar. Los términos culturales para el análisis social y la organización en torno a estos temas requieren una capitulación agresiva a las nociones humanistas peculiarmente occidentales de la familia nuclear, así como del espacio privado y público. Como resultado, los rechazos críticos Feministas y Queer de las estructuras familiares (nucleares y de otro tipo) son cada vez más escasos. La capacidad de comprender los abusos de la violencia familiar y doméstica como síntomas de mayores dominaciones institucionalizadas se vuelve prácticamente imposible…«

Tracklist:

01. ‘Names Have Been Changed’ (Sound/Reading For Incest Porn)

02. ‘Admit It’s Killing You’ (And Leave) (Sound/Reading For Gay Porn)

03. ‘Admit It’s Killing You’ (And Leave) (Piano Solo)

04. ‘Names Have Been Changed’ (DJ Sprinkles’ Deeperama)

05. ‘Admit It’s Killing You’ (And Leave) (DJ Sprinkles’ Deeperama)