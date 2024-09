‘El Proyecto de la Bruja de Blair’ sigue atormentando a su reparto

Lionsgate reinició la franquicia de La Bruja de Blair la semana pasada, con la tercera película de la serie. Este filme llega 17 años después de que todo el mundo se obsesionara con El Proyecto de la Bruja de Blair en 1999. Grabada con un presupuesto microscópico a lo largo de ocho días, la película recaudó 248 millones de dólares habiendo empleado 60.000 $ de presupuesto, lo que la convirtió en la quinta película de cine independiente más taquillera de la historia.

Muchos espectadores se agolpaban en los cines para ver lo que creían que era metraje auténtico de unos chicos que buscaban a una bruja en el bosque. Su creencia tenía como base un sitio web falso que el director Eduardo Sánchez creó antes del estreno de la película, de modo que su campaña transformó a la Bruja de Blair en una leyenda urbana.

Como anticipo de la nueva película, Broadly habló con los guionistas, directores y actores originales de El Proyecto de la Bruja de Blair sobre el perturbador rodaje de ocho días de duración y sobre cómo aquella película marcó sus vidas para siempre.

Los guionistas y directores Eduardo Sánchez y Dan Myrick se conocieron cuando estudiaban cine en la Universidad de Florida Central a principios de la década de 1990. Los amigos colaboraron en diversas películas mientras estudiaban antes de decidir crear juntos una película de terror.

Los inicios

Eduardo Sánchez, guionista-director: Estábamos juntos un fin de semana y decidimos empezar a hablar sobre películas de terror, de modo que salimos y alquilamos un montón de películas de terror que nos habían dado miedo cuando éramos críos y también un montón de películas y series de televisión de estilo pseudodocumental, como En busca de…, Chariots of the Gods y Legend of Boggy Creek. Este tipo de películas, para Dan y para mí, daban más miedo porque se presentaban como algo real y entonces los dos nos preguntamos, «¿Podría hacerse lo mismo con un público contemporáneo?».

Dan Myrick, guionista-director: A partir de ahí empezamos a pensar en lo espeluznante que sería hacer una película sobre la típica casa en el bosque usando ese estilo. Pensamos que sería en cierto modo primitivo y terrorífico. En el transcurso del año siguiente llegamos a una conclusión en lo referente a por qué alguien querría ver una película así. En principio era un grupo grande de exploradores realizando una expedición en los bosques, quizá siguiendo algún tipo de culto.

Sánchez: Todas las ideas que se nos ocurrían para la mitología [de la Bruja de Blair] debían estar obligatoriamente bien enraizadas en la realidad. Queríamos que la gente dijera, «Sí, suena como si pudiera ser real, algo pasó». No queríamos nada que fuera demasiado rebuscado.

Un nuevo reparto de actores en el bosque

Con la ayuda del productor Greg Hale, Myrick y Sánchez empezaron a rodar un vídeo de presentación de ocho minutos de duración para atraer a los inversores. Aquel vídeo finalmente se vendió a la serie de televisión Split Screen. El dinero obtenido con esa venta, junto con el dinero aportado por amigos y familiares y el procedente de los vídeos que Myrick editaba para Planet Hollywood sirvió para financiar la película. A partir de ahí, Myrick y Sánchez empezaron a hacer castings, buscando actores con experiencia en la improvisación que pudieran contribuir al estilo de «metraje encontrado fortuitamente» de la película.

Sánchez: Sabíamos que si, aunque fuera por un segundo, parecía que aquellas personas estaban actuando, si daba la sensación de que era una película, perderíamos a nuestro público. De modo que era muy importante que los actores supieran improvisar y que supieran hacerlo de forma creativa, sin exageraciones.

Sánchez: Los actores entraban en la sala e inmediatamente los acribillábamos a preguntas. Decíamos a los candidatos durante la audición: «El casting empieza tan pronto como entres en la sala». Aquello funcionó para muchas personas, pero para otras no. Hubo muchos actores que entraban y no entendían nada.

Heather Donahue, actriz: Dan, Ed y Greg prepararon situaciones de improvisación para nosotros, de modo que cuando yo entré en la sala para la audición ellos me dijeron: «Acabas de cumplir la mitad de tu condena por haber matado a tu bebé. ¿Por qué deberíamos dejarte en libertad?». Yo les miré y dije, «No creo que debáis hacerlo». Y creo que fui la única mujer que realmente dijo algo así, de modo que conseguí el papel.

Joshua Leonard, actor: Acabé consiguiendo el papel en La Bruja de Blair porque tenía cierta experiencia como actor y porque sabía cómo utilizar una cámara, que es lo que hacía como freelance la mayor parte del tiempo por aquella época.

Los excursionistas van a Maryland

Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael C. Williams consiguieron los papeles y sus personajes llevaban sus nombres reales. Junto con todo el equipo, los actores se desplazaron hasta Maryland para el rodaje de ocho días de duración, primero en la ciudad real de Burkittsville y después en los parques naturales estatales para una grabación que se parecía más bien a una espeluznante caza carroñera. Los actores acampaban en tiendas de campaña auténticas cada noche y grabaron su propio metraje, con el equipo observándoles de cerca. Una gran parte de la película fue improvisada, mientras el equipo creaba situaciones de conmoción para provocar las reacciones necesarias en los actores.

Donahue: La reacción inicial de mis seres queridos fue que no debía adentrarme en el bosque con un puñado de tíos que no conocía de nada. Mi madre quiso que le diera el número de la Seguridad Social de todos los miembros del equipo de rodaje. Todos mis amigos insistieron mucho para que me asegurara de llevar un cuchillo conmigo. La verdad es que yo pensaba que iba a ser mucho más duro de lo que fue en realidad. Pensaba que tendría que despellejar una ardilla o algo así.

Leonard: Yo trabajaba con una compañía cinematográfica experimental que hacía todas las películas de Kenneth Anger, Derek Jarmany Maya Deren, además de otras cosas realmente fuera de lo común, así que me pareció una técnica experimental realmente fascinante con la que hacer una película. Además, probablemente estaba demasiado fumado para tener miedo.

Myrick: Todos los ruidos raros y demás éramos nosotros corriendo por ahí en el bosque. Cuando se despertaban y veían las montañitas de rocas en el exterior de sus tiendas, habíamos sido nosotros, obviamente. Las figuras hechas con palos… nosotros las colgamos. En realidad les colocamos en medio de una obra teatral que duraba 24 horas al día. Preparábamos todos los escenarios con antelación y ellos simplemente seguían nuestras indicaciones. Tenían un GPS que nosotros programábamos todos los días, les indicábamos dónde se suponía que debían ir y el tiempo que se suponía que debían permanecer en aquel sitio. Agitábamos su tienda de campaña, reproducíamos sonidos de niños pequeños jugando en el exterior de su tienda, hacíamos ruidos en medio de la noche y al final les condujimos a aquella extraña casa… básicamente nosotros interpretábamos a la Bruja de Blair.

Fotograma de la película

Myrick: En lo que respectaba a la mitología en torno a la Bruja de Blair, ofrecimos unas pequeñas pistas a Mike y a Josh, pero Heather era la única que conocía completamente toda la historia de la Bruja de Blair. Le contamos todo acerca de los orígenes de la bruja. Queríamos que los otros actores le preguntaran cosas como, «¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es todo eso de la Bruja de Blair?». Queríamos que tuvieran que preguntar aquellas cosas y no tuvieran conocimientos previos sobre cuál era la finalidad de su película de estudiantes.

Donahue: En realidad yo había hecho una película mientras era estudiante dos años antes, con una joven cineasta que definitivamente tenía mucha chulería. Tuve que pensar, «¿Qué clase de mujer sigue filmando con la cámara en momentos realmente terribles?». Una persona normal habría dejado de grabar, así que tuve que llevar al personaje hasta el límite. No creo que hubiera muchos personajes femeninos así en las películas de aquella época. Sin duda tengo la sensación de que las cosas han cambiado mucho, ahora hay un poco más de margen para los personajes femeninos. Aquel año gané el Razzie a la peor actriz y creo que en parte fue porque se juzgó al personaje y no la interpretación que hice. Mi personaje era una mujer con dotes de líder, que no llevaba maquillaje y salía ante las cámaras en 1999.

Sánchez: Los actores estuvieron geniales, no dudaron en hacer lo que fuera, fueron muy valientes haciendo lo que les pedimos que hicieran y creo que confiaban en nosotros, lo cual probablemente fue nuestro mayor logro durante la filmación, simplemente poder decir a esos actores, «Vamos a haceros todas estas cosas, vais a tener que permanecer en el bosque 24 horas al día y por la noche os vamos a asustar» y confiaron en nosotros. En cierto modo, confiaron en nosotros.

Heather Donahue, coprotagonista de la película (foto por Steve Azzara/Corbis vía Getty Images)

Los mitos de la película

Igual que la leyenda de la Bruja de Blair en sí, la producción de la película ha inspirado muchas historias supuestamente reales. Existen numerosos rumores sobre el modo en que los protagonistas lloraban histéricos durante las escenas porque creían que la leyenda era real. Pero la grabación fue en realidad mucho más mundana y dificultosa para los actores.

Leonard: Bueno, no había el fantasma de ningún niño en el bosque. Así que aquello no era real, por lo que yo sé.

Donahue: Un montón de rocas apiladas no es inherentemente aterrador. Teníamos que creer en las circunstancias ficticias, como haces en cualquier interpretación.

Myrick: Probablemente les sobresaltamos, pero no me los imagino realmente asustados. Por ejemplo, la escena final en la casa parece que sea todo fruto de la misma toma. Heather chilla dentro de la casa y parece que está perdiendo la cabeza, pero aquello lo grabamos en muchas tomas y a lo largo de dos días, aquel fue uno de los segmentos de ejecución más tradicional de la película. Tuvimos que hacer y rehacer varias veces las cosas y tener mucho cuidado caminando por aquella casa para que nadie se hiciera daño. Estaba todo muy orquestado. Nadie tenía miedo, ¡lo que tenían era un cansancio terrible! El miedo auténtico que aparece en sus rostros es interpretación pura.

Leonard: Hacía frío, teníamos mucha hambre, estábamos muy cansados… aquello sin duda contribuyó a nuestra actuación.

Myrick: Con el tiempo fuimos reduciendo un poquito su suministro de comida. No les matábamos de hambre ni nada por el estilo, pero lo hicimos de tal forma que hacia el final estaban algo irritables.

Donahue: Teníamos una palabra en clave [con el equipo], bulldozer, para cuando queríamos parar, como una palabra de seguridad. La palabra de seguridad entre nosotros era taco. Un día habíamos estado todo el día caminando bajo la lluvia, el equipo había montado nuestras tiendas y cuando llegamos hasta ellas siguiendo el sistema GPS tenían como dos centímetros y medio de agua dentro. En ese momento pensamos, «Se acabó. Somos actores. No tenemos por qué aguantar esto. Ya hemos tenido suficiente». Así que cogimos el transmisor y empezamos a gritar, «¡Bulldozer, bulldozer, bulldozer!». Pero ellos estaban cenando en un restaurante, así que no nos oyeron. Salimos del bosque y llamamos a la puerta de la primera casa que encontramos. Los chicos me dijeron, «Ve tú, ve tú, porque si un tío llama a la puerta de una casa en el bosque de noche nadie le va a dejar entrar». Así que llamé a la puerta y dije, «Lo siento, se supone que estamos perdidos en el bosque pero no es verdad y tenemos que llamar a unos tíos». Extrañamente, fueron muy amables y confiados y nos dejaron entrar. Nos ofrecieron hasta un chocolate caliente. Acabamos quedándonos en un hotel aquella noche.

Lo no planificado y la escena más famosa

Algunos de los momentos más espeluznantes de la película fueron una sorpresa total para el equipo, mientras que otros momentos de miedo que habían sido planeados no se grabaron de forma adecuada, alterando de ese modo el curso de la película y cambiando la mitología de la Bruja de Blair, incluyendo la famosa escena del monólogo en la que Donahue llora mientras habla a la cámara. Su primer plano se convertiría más tarde en el icónico cartel de la película.

Sánchez: No sabíamos que [el monólogo final de Donahue] fuera a ser un momento tan icónico de nuestra película. En realidad dimos [a Heather y a Williams] las mismas indicaciones. Dijimos a Heather, «No quieres asustar a Mike, obviamente, así que coge la cámara, encuentra una zona cercana a la tienda y básicamente despídete de todas las personas que conoces. Vais a morir». Nosotros les aportábamos ideas conforme iban avanzando y adentrándose en sus personajes. En aquel momento, Heather sabía que iba a morir, así que se puso manos a la obra y nos ofreció aquella brillante interpretación. Fue uno de esos momentos, como cineastas, cuya grabación no habíamos visto, porque básicamente la dejamos sola, pero cuando vimos lo que había grabado pensamos, «Madre mía, esto podría ser realmente potente».

Fotograma de la película

Donahue: La idea era que yo sabía que mi personaje iba a morir y que sabía que Josh probablemente ya estaba muerto. También sabía que Mike iba a morir y todo por mi culpa. Tan sencillo como eso. Lo que digo en ese monólogo es bastante directo y me salió así, expresar la idea de que había sido muy mala y había fallado a mis compañeros. Sabía que debía lanzarme a ello sin contemplaciones y obviamente sabía que me goteaba la nariz. Mirando hacia atrás, habría hecho un par de cosas de forma diferente. Nunca habría usado mi apellido real y probablemente habría colocado la cámara en un ángulo más elevado

Leonard: Hicimos una película que simulaba ser metraje encontrado casualmente porque nuestro presupuesto en cierto modo justificaba la estética y porque estábamos haciendo una película muy pequeña y tratar de fingir que estábamos haciendo una producción de mayor envergadura no habría funcionado de ninguna manera. Teníamos una cámara de 300 $ y otra que conseguimos gratis, así que a mí me hace mucha gracia cuando un gran estudio intenta hacer que algo parezca cutre y suene mal. Me parto el culo, pero entiendo que es una buena técnica para explicar una historia de determinada manera si la historia así lo precisa.

Cuando todo el mundo piensa que estás muerto

Cuando terminó el rodaje, Myrick y Sánchez pasaron meses editando el metraje y condensando las interpretaciones de sus actores en una película de 81 minutos de duración, que fue aceptada en el Festival de Cine de Sundance, donde la hoy en día clausurada Artisan Entertainment adquirió sus derechos de distribución. Sánchez creó un sitio web para la película que ofrecía antecedentes históricos sobre el mito de la Bruja de Blair: aquel sitio convenció al público potencial de que la película era en realidad una grabación encontrada fortuitamente. Artisan también ocultó al reparto durante el estreno de la película y editó las páginas de los actores en IMDB para dijeran que habían muerto. Aquel engaño se hizo tan viral que la madre de Donahue llegó a recibir postales de condolencia.

Donahue: ¿Qué cómo afectó a mi carrera el hecho de estar muerta? Pues muy negativamente.

Leonard: Era jodidamente extraño, porque la gente llamaba confundida a mis padres y les preguntaba, «¿Pero está bien Josh?». En cuanto a mi carrera, yo no tenía ninguna carrera antes de la película.

Sánchez: Una vez vendida la película perdimos control sobre ella como cineastas. Artisan decía cosas como, «Queremos promocionarla como si fuera real, queremos esconder a los actores durante un par de semanas». En aquel momento nosotros pensábamos, «¡Sí, podría funcionar!». Probablemente nosotros no lo habríamos hecho así, pero realmente funcionó. Recaudó mucho dinero porque ellos decidieron promocionarla de ese modo.

Reacciones a La Bruja de Blair

La película recaudó 248.000.000$ y a los críticos inicalmente les encantó. Myrick y Sánchez llegaron incluso a ganar un Premio Independent Spirit John Cassavetes, pero la enorme popularidad alcanzada suscitó reacciones que afectaron al reparto y al resto del equipo.

Sánchez: Cuando la película se estrenó, rápidamente hubo una importante respuesta. La gente no esperaba que fuera como era, la gente esperaba encontrar una película de terror mucho más convencional. Y cuando no recibían eso, porque La Bruja de Blair no es una película de terror convencional, creo que las reacciones negativas comenzaron a producirse porque la gente decía, «Anda, mira, intentan engañarnos, creen que somos idiotas». Por aquel entonces la película había recaudado mucho dinero y había obtenido mucho éxito, así que nosotros íbamos ya del palo, «¿Y a quién le importa?», pero como cineastas era nuestra película y aquello nos molestaba mucho.

Myrick: Creo que las reacciones negativas fueron bastante naturales. Algunas de las mejores reseñas de nuestra película fueron muy tempranas, cuando la gente la estaba empezando a descubrir y no había expectativas concretas, cuando la gente la veía en un entorno más honesto y calmado. Existe un ciclo que se produce con la exposición al público en el que te sobresaturas y se te promociona en exceso, así que se pone de moda que no te guste lo que todos los demás dicen que está bien.

Leonard: Lo que mucha gente me dice cuando se enteran de que yo participé en el proyecto es algo así como «¡Vaya mierda de película, no me gustó nada! ¡Que me devuelvan el dinero!». A lo que yo respondo, «No sé qué pretendes que haga con esa información». Nunca hicimos la película para consumo de las masas.

Donahue: A mí me resulta muy duro hablar de las reacciones negativas porque en mi caso fue muy personal. Mi madre recibiendo tarjetas de pésame, gente parándome por la calle para decirme que desearían que estuviera muerta, que querían que les devolvieran el dinero… Yo iba en mi Toyota Celica y para entrar en La Cienaga, California, tenía que pasar bajo un cartel gigante con mi cara estampada en él. Fue una experiencia profundamente surrealista.

Sánchez: Para el público que pilló la idea, fue una experiencia muy intensa y única. Para quienes no lo pillaron, no era más que un montón de metraje movido.

Donahue: Yo no tenía experiencia con la cámara, como demuestra mi tembloroso estilo de rodaje. Aparentemente mucha gente vomitó, así que en cierto modo eso me hace sentir mal.

Fotograma de la película

Grandes arrepentimientos y próximas fronteras

Después del éxito de la película, el reparto y el resto del equipo siguieron diversas carreras en Hollywood: Sánchez y Myrick siguieron dirigiendo más películas de terror, mientras que Leonard no ha dejado de trabajar como actor en Hollywood. Donahue trabajó en varias películas más antes de abandonar el mundo del espectáculo para convertirse en cultivadora de marihuana medicinal, aunque todavía trabaja ocasionalmente en alguna película. Dice que lo que más lamenta es haber utilizado su apellido real para su personaje en la película, porque eso le ha impedido escapar de la franquicia. En la nueva película, el personaje principal, James Donahue, es el hermano del personaje que representó ella y comparte el apellido real de la actriz.

Donahue: [El éxito de La Bruja de Blair] es algo con lo que tengo que vivir, como un tumor o un tatuaje en la cara. Es como algo que siempre está ahí. Su incidencia se había reducido bastante, pero ahora con el estreno de la nueva película vuelve a estar muy presente para mí y mi familia, lo que resulta duro para ellos también.

Myrick: Como artista, parte del motivo por el que haces las cosas es dejar una huella, dejar una impresión e influir en la gente, conmover a la gente. Y La Bruja de Blair lo hizo. Siempre estaré agradecido por haber podido participar en ese proyecto, por haber formado parte de algo increíble y por ser recordado al menos por una cosa. Quizá no lo sea todo, pero esa única cosa es algo por lo que me siento agradecido. No muchos cineastas pueden decir lo mismo.

Donahue: Ahora hay una epidemia de películas que simulan ser grabaciones encontradas fortuitamente. Son películas de verdad con presupuestos de verdad, así que no comparten el mismo ethos punk-rock que tenía La Bruja de Blair. No podríamos haber hecho La Bruja de Blair con actores del Sindicato de Actores de Cine, no había descansos para comer ni nada por el estilo. Grabábamos 24 horas al día, 7 días a la semana, sin descansos para comer y sin que nadie nos dirigiera en realidad. Era algo así como cine salvaje y eso no puede conseguirse si tienes una mesa de catering y seguridad de verdad alrededor de ti todo el tiempo. Eso supone un gran impedimento para muchas de las películas que tratan de imitar nuestro estilo, porque nunca conseguirán capturar del mismo modo lo salvaje o cómo era internet en aquella época.