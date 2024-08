El punk no tiene fin: Checa “For Bobo”, lo nuevo de Carrusel

En ocasiones pasadas, hemos hablado de lo bien cimentada que está la escena del hardcore en Centroamérica. La energía que aporta un género como el punk ha sido un revitalizante, una bebida cargada de taurina a una zona geográfica que no hacía el ruido necesario para llegar a los oídos del cono norte. Costa Rica es uno de los países que le ha subido al overdrive y ha logrado llegar a latitudes cada vez más lejanas. Ha puesto sobre la mesa importantes actos como Adaptados, Overseas, Entrelobos y Miseria, aunque la lista podría continuar.

En el ánimo de seguir renovando el sonido del punk tico surge Carrusel, una banda que cuenta con un EP bajo el brazo (The Departure Lounge) y está a nada de estrenar su segundo material de corta duración. Carrusel es fresco y crudo como una cachetada con un bistec recién cortado. Hardcore melódico que nos recuerda los buenos tiempos de Rise Against, aunque ellos citan sus influencias punk noventero y bandas recientes como Flatliners y The Gaslight Anthem. La agrupación formada por Beto Cascante, Guillo García, José Carrillo y Benjamín Gerry, definitivamente tiene un GPS integrado para jamás perderle la pista.

Videos by VICE

Preparando el lanzamiento de su segundo EP Posterity Now!, han tenido a bien adelantar un sencillo que nos quita la momentánea saciedad de mosh. «For Bobo» es una muestra de la corta evolución que la banda ha tenido hacia un sonido mucho más alejado del skatepark, más maduro, se podría decir que hasta sesudo, menos agresivo pero igual de pegajoso. Mientras se prepara el lanzamiento de Posterity Now!, Carrusel estará tocando en The Fest y Foreign Dissent, dos de los eventos consolidantes más importantes del hardcore, en donde serán uno de los pocos actos latinos trepados en la tarima del punk gabacho. Por lo pronto, dale una checada a «For Bobo» abajo.

Sigue a Noisey en Facebook.