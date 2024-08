El ratón y la máscara

A mediados de la década anterior Cara de Metal Condenado, o Metal Face Doom como es conocido en inglés, se encontraba en lo más alto de la montaña. El MC originario de Nueva York y otrora miembro de KMD contaba en su palmarés con diversos logros en su tumultuosa y dramática carrera: había grabado un disco con Madlib que había logrado hacer el crossover a mundos fuera del hip hop, había editado ya varios discos en solitario, todo eso, después de haber superado una profunda depresión que lo orilló a vivir en la calle.

Como es de todos conocido Daniel Dumile había recibido un par de contundentes golpes al inicio de su carrera: su hermano y compañero en KMD había fallecido y el sello que iba editar el segundo álbum de la banda prefirió deshonrar el contrato y enlató las grabaciones de ese disco, de acuerdo a la historia oficial, debido a que su portada contenía imaginería políticamente no apropiada para los estándares de la moralina industria disquera americana.

Debido a lo anterior Dumille se sumergió en la mencionada profunda depresión. Afortunadamente para el mundo de la música Dumille recobró la confianza y armado de un micrófono y una máscara cuyo diseñó basó en la máscara de El Gladiador de Ridley Scott, retomó su carrera como MC.

Como mencioné antes, durante la mitad de la década pasada Dumile ya había tomado al mundo del hip hop por sorpresa y lo había bombardeado con sus letras paradigma de la asociación libre y la cultura pop. Durante el 2004 había editado sus clásicos e influyentes Madvillainy y MM..Food. Todo el mundo quería grabar con Condenado. Era un sueño hecho realidad: el villano de las caricaturas había cobrado vida y atacaba a sus enemigos armado de un micrófono y rimas ingeniosas. El porvenir lucía condenado.

Por otro lado y también en aquel ocupado 2004, el neoyorquino Danger Mouse editaba su icónico Grey Album, el disco de mashups entre el Black Album de Jay-Z y el llamado álbum blanco de los cuatro fabulosos de Liverpool. A pesar de que EMI (el sello que posee los derechos sobre las canciones de los escarabajos) intentó sabotear el monumento mashupero, el daño ya estaba hecho: la mixtape se había esparcido como fuego en incendio. Todo mundo bajó ese disco. Es importante mencionar que el Gray Album también hizo el crossover a una audiencia que no necesariamente estaba familiarizada con el hip hop y publicaciones de mucho respeto entre audiencias blanqueadas colocaron el disco en un pedestal.

De la noche a la mañana Danger Mouse, quien tomó su nombre de una serie animada de principios de los ochenta, se convirtió en el productor más buscado. Todo el mundo quería colaborar con él y a la postre grabaría con los Cristóbal Colón más ocupados en este siglo: Jack White, Damon Albarn, The Black Keys y eventualmente formaría su propia banda, Gnarls Barkley, con CeeLo Green.

En el 2005 nada hacía más sentido que una colaboración de estos dos personajes salidos de cómics. Los beats de Danger Mouse + la imaginería ácida de Doom = Danger Doom. Para poner las cosas aún más en lo profundo del technicolor, el canal de caricaturas para mariguanos Adult Swim se involucró en el proyecto y promocionó el álbum dentro de las transmisiones del canal.

El resultado de la colaboración tripartita es el disco titulado The Mouse and the Mask interpretado por Danger Doom. En el disco algunos personajes de Adult Swim tienen una importante participación, no sólo en los interludios del álbum: también colaboran con su magia musical en varias canciones del disco. Tal es el caso del Aqua Teen Hunger Force, Space Ghost y mis favoritos Brak y Zorak. Algunas cortinillas del canal también hacen su aparición entre rolas.

Además de las celebridades de Adult Swim en el disco participan artistas de la envergadura de Ghostface Killah y el caudillo de Twitter Talib Kweli. CeeLo Green tiene participación en «Benzi Box» que es uno de los mejores temas del disco. Es muy posible que esta colaboración entre Green y Danger Mouse sea el génesis de Gnarls Barkley.

Danger Doom representa una de las colaboraciones más celebradas de Cara de Metal Condenado además de la consagración de Danger Mouse como uno de los productores más influyentes de la década pasada. En una entrevista que dieron los miembros Danger Doom poco después del lanzamiento del disco, MF Doom hacía hincapié en el hecho de que los beats de Danger Mouse eran, hasta ese momento, algunos de los beats más potentes sobre los que hubiera vertido sus líricas impregnadas de cultura pop e incluso mencionó que trató de conocer el secreto detrás de esos beats que se lo oyen como inflados con ese material que hace a los cabezas hip hop mover el cuello, pero el mismo Danger Mouse no permitió a Doom conocer el secreto.

Después de grabar el álbum y debido al éxito, Adult Swim lanzó un EP llamado Occult Hymn que incluía algunos remixes y un par de rolas nuevas.

El disco originalmente editado por el sello de punk Epitaph ha sido reeditado durante este 2017 por el sello del villano enmascarado Metalface Records en una edición de lujo que, además de incluir la edición original, incluye como bonus el Occult Hymn y un par de rolas que no habían visto a la luz antes. En una de esas rolas participa Black Thought del legendario crew de las Raíces. No se puede pedir más.

