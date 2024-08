El reggaetón nos une: La gente más bellaca del Flow Fest 2019

Este artículo fue co-creado con Coca-Cola

Del reggaetón parece haberse dicho todo. Que domina el mundo. Que sus cifras son insuperables. Que ha roto paradigmas a granel. Que ha sido clave en la liberación de muchos conceptos estéticos. Que se ha convertido en uno de los géneros más inclusivos en el mundo. Y en general, que ha funcionado como una llave para abrir nuestro candado corporal, para destrabar la pelvis y prenderle fuego a nuestro interior. Seas quien seas, en el reggaetón hay un espacio para ti. Y son tantas bondades las que ha traído a nuestra dieta que pocas veces nos hemos podido parar a ver cómo todas ellas han actuado sobre nosotros, sobre la gente, sobre todas y cada una de las personas diferentes que están unidas por el género que popularizó El General, perfeccionó Daddy Yankee y masificó J Balvin.

El sábado pasado, la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez nos llamó a tener 12 horas de pariseo chocahueso sin descanso, donde nombres como Anuel, Ozuna o J. Balvin, se encargaron de hacernos sudar hasta acabar muertos, convirtiendo a la Ciudad de México en la cima mundial del reggaetón por una noche. Y a lo largo del día, encontramos una oportunidad perfecta para buscar, retratar y platicar con los asistentes al festival sobre sus looks, experiencias, y amor eterno por el reggaetón. Al final, La Cultura está hecha por su gente, que, como pudimos observar, es muy diversa y va desde aficionados a los sneakers y al ice, hasta drag queens, feministas y fanáticos que viajaron desde el otro lado del Atlántico al festival.

Elena, 23 años, y Eva, 27

VICE: ¡Hola! ¿A quién vienen a ver?

Elena: Venimos a ver sobre todo a Rauw Alejandro que está por tocar ahora, a J Balvin y a C. Tangana.

Eva: También, a J Balvin, Ozuna, Anuel, no sé, en realidad a todos porque yo soy de Holanda y en Holanda no tenemos estos conciertos.

¿Ah, neta? ¿Y viniste entonces nada más al festival?

Eva: Sí, claro. Nada más venimos a esto.

¿Tú también eres de Holanda?

Elena: No, yo soy de Italia.

Qué chido. Oigan, y de sus looks platíquenme, ¿qué buscaban con ellos?

Elena: Algo que me haga sentir poderosa y empowered como mujer, y también algo que te haga expresar lo que sientes y cómo eres, ¿sabes?

Eva: Yo más bien es que no puedo vestirme así en la vida normal, así que decidí hacerlo aquí. Además el reggaetón es para todos, por eso todos los colores.

¿Algún indispensable para el perreo adecuado?

Elena: ¡Sí! ¡Claro! No se puede ir a perrear en falda, porque no te deja que te vayas hasta abajo, entonces mejor unos pantalones así.

Eva: Y también el pelo que no esté suelto, para poder ver bien todo y que no se te vaya para enfrente.

Francisco “La Paca”, 19 años

¡Hola! ¿Qué tal el ambiente hasta ahora? ¿Cómo te la estás pasando?

Francisco: Todo bien, la verdad, muy padre. Yo pensaba de hecho que por venir así, en drag, iba a tener así como que un poquito de discriminación, pero la verdad es que las personas han estado súper amables.

Igual tiene que ver con que el reggaetón es un género muy abierto en muchos sentidos, de mucha liberación corporal, ¿no?

Ajá, es muy libre, es como para todas las personas, para todas las edades, no importa quién seas.

¿Qué te pareció el cartel?

Ah, pues es que mi amiga nos invitó, ella nos dio los boletos y todo. Me dijeron que iba a venir la de “Tu Sicaria”, entonces ya sabes, jajaja.

Ahhh, ¡Ms Nina!

Sí, ella. Dije “si viene no me la puedo perder”. Obvio también J Balvin, que si trae a la Rosalía pues mucho mejor.

Ufff, estaría bueno. ¿Cómo armaste tu look?

Pues mira, tenía poco dinero así que me fui al Centro jajaja, me encontré este kimono de flores que me costó como $200 pesos, y pues la peluca también la tuve que ir a comprar.

Uziel, 27 años, y Alexa, 21

¿Cómo va todo? ¿A quien vienen a ver?

Alexa: Pues especialmente a Anuel y a J Balvin.

¿En qué se inspiraron para vestirse?

Alexa: Pues yo me quise venir súper cómoda, agarré unos buenos tenis para aguantar la caminata y pues también la cangurera que te ayuda al estilo y a cargar cosas y así.

Braulio: Sí, yo más que nada más fresco.

Están padres tus goggles.

Braulio: Gracias, ahí para rifar en el perreo.

Veo buenos sneakers. ¿No les da miedo arruinarlos acá entre pisadas, lodo y tal?

Braulio: Pues leve, pero no. Hay que venir a tirar el flow, ya luego vemos qué.

¿Cómo han visto el perreo?

Alexa: Pues chido porque sí jaló toda la banda, ¿no? O sea, desde los más fresitas hasta la mera banda.

¿Cuál es el indispensable para un buen perreo?

Alexa: Pues unos tenis chidos que aguanten hasta el piso, que aguanten el derrape.



Marbe, ?, y Natasha, ?

¿No les gusta decir su edad?

Marbe: No, siento que es un poco de mal gusto preguntarla.

Ok, disculpen. ¿En qué se inspiraron para elegir sus looks de hoy?

Marbe: En el futuro, jajaja. No, pues nada más en nosotras mismas, en lo que nos gusta, en cómo somos. Yo soy estilista, me encanta hacer esto, así que elegí algo con flow, estilo, elegante, que creo queda muy bien para un festival.

Aparte me parece que justo los festivales son buenas oportunidades para crear un look más producido, ¿no?

Natasha: Pues, no sé, siento que sin pedos podríamos vestirnos así en nuestra vida diaria, jajaja. Pero sí, chance.

¿A quiénes van a ver?

Marbe: A Ozuna.

Natasha: Los Ghetto, Anuel, Ivy Queen.

Marbe: Ajá, Ivy Queen también tenemos que verla.

Braulio, 23 años

Muy padres tus tennis, pero medio risky choice traerlos a un festival, ¿no?

Braulio: Sí, pero equis.

¿Por qué decidiste ponerte esto?

Braulio: Pues fue de último minuto, ahí lo que encontré en mi clóset.

Esos detallitos neón le dan buen toque.

Braulio: Gracias, pues sí, me encanta, creo que se ve bien y también te mira la gente.

¿A quién quieres ver?

Braulio: Sobre todo a Guaynaa y a J Balvin.

Lorena, 28 años

Gran outfit, aunque estoy muy seguro que ya te llevaste la misma broma repetida 100 veces.

Lorena: Sí, de que soy la de seguridad, o de la basura o no sé.

Jajaja, me imagino. Pero pues la onda de un traje así también es destacar, ¿no?

Lorena: Todos los colores así me gustan mucho y están súper de moda, van perfecto para el Flow.

También esa riñonera como de animal print se ve muy moderna.

Lorena: Sí, pues tiene varios prints, el de serpiente, este como de cocodrilo, y este creo es como de leopardo.

¿Es la primera vez que vienes?

Lorena: No, ya la segunda.

¿Y qué sientes de distinto este año?

Lorena: Pues está más cool porque ya hay espacio, está más abierto, el año pasado fue adentro del Foro Sol y pues te sientes como más apretado, o no sé.

David, 25 años

¿Sueles escuchar mucho reggaetón o namás decidiste venir al desmadre?

David: Pues sí me gustan algunos artistas de reggaetón, vengo a ver a C. Tangana, a J Balvin y a Danny Ocean en específico.

¿Qué opinas de este tipo de festivales?

Me encanta, está bien padre, el lugarcito aquí en el Autódromo queda perfecto, y ahorita funcionó bien para el Flow Fest.

Está de huevos tu camisa.

Gracias, de hecho me la regaló mi mejor amiga. La vi en Instagram y mi amiga me escuchó cuando dije que me gustó, me la compró de regalo sorpresa.

Veo a mucha gente de negro.

Sí, o sea a mí me mama el negro, por eso me vine así.

Gabriel, 20 años

Vienes con todo el hielo, eh, escurriendo la joyería.

Gabriel: Sí, con todo el ice.

Se ve muy bien, ¿no te da cosa traerlos acá?

Gabriel: La verdad que no.

Supongo que vienes a ver a Anuel, real hasta la muerte.

Gabriel: Así es, a Anuel AA.

¿Desde cuándo lo escuchas?

Gabriel: Desde que salió de la cárcel, que de hecho fue una detención muy mala.

Muy arbitraria.

Gabriel: Ajá, muy arbitraria, dicen que fue por la letras de sus canciones, pero yo creo que las canciones deben ser buenas y tener un poco de malianteo, como dice él, “nunca flow Maluma, siempre real G”.

Total. Al final creo que desde que salió de la cárcel tomó un impulso más importante.

Gabriel: Pues sí, un poco.

¿Y cómo te la estás pasando?

Gabriel: Bomba, bomba, todo prendido, esperemos que se ponga mejor. Está relajado el perreo todavía, hay que esperar a que las mamis se pongan más bellaquitas.

Ana, 23 años

¿Te has divertido hasta ahora?

Ana: La verdad que sí, todo bien hasta ahora, muy chido.

¿Qué tal los outfits que has visto?

Ana: Pues sí hay padres, no he visto muchísimos pero sí hay algunos que he visto bastante chidos.

¿Qué te pareció el cartel?

Ana: Me gustó mucho, o sea, Anuel, J Balvin, Ozuna, todos en realidad, quiero ver a todos. Mucho perreo intenso.

¿En qué te inspiraste para tu look?

Ana: Mmmm, pues no sé, más bien los pantalones así aguados se me hacen muy cómodos, muy para la ocasión. Para perrear están a gusto, jajaja.

Argelia, 17 años

¿A quiénes vienes a ver o qué rollo?

Argelia: Pues sobre todo los últimos, J. Balvin, Ozuna, Rauw Alejandro, Cazzu, ellos.

Buen outfit. ¿Te paga algo Coca?

No, jajaja, nada, pero estaría muy bueno la verdad. Búsquenme si quieren.

¿Ya tenías la blusa?

Sí, la compré desde hace varios meses, y ahorita dije pues perfecta para el Coca-Cola, ¿no?

¿Qué recomiendas para andar cómodo en el perreo?

Pues que no traigan mochilas, dejen sus mochilas, la verdad estorban bastante. Nada más traigan una chamarra que tenga unas bolsas adelante y ya.