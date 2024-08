“El reglamento está prácticamente listo”: Activistas y COFEPRIS discuten pormenores de cannabis medicinal

Artículo publicado por VICE México.

Este jueves 19 de julio se reunieron en la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios —la COFEPRIS— representantes de diferentes asociaciones y empresas relacionadas a la marihuana con representantes del gobierno para definir los pormenores del reglamento para el uso de cannabis medicinal, cuya publicación corre a cargo de esta dependencia.



De acuerdo con Lorena Beltrán, directora de Cannabisalud, se revisó el reglamento, párrafo por párrafo, durante una sesión de más de tres horas en donde tanto las autoridades como los activistas dieron sus comentarios en cada uno de los puntos que definirán la manera en que se manejará el cannabis con fines medicinales y terapéuticos en el país.

“Estamos muy emocionados. El reglamento está prácticamente listo”, aseguró Lorena al terminar la reunión, y agregó que aunque todavía hay muchas cosas que mejorar, lo importante en este momento es que se publique este reglamento para hacer efectivos los cambios aprobados por los senadores a la Ley General de Salud y que los pacientes mexicanos ya tengan accesos a medicamentos que ya existen en otras partes del mundo.

Desde abril de 2017 los diputados aprobaron el uso medicinal de la marihuana, sin embargo, la COFEPRIS aún debe publicar el reglamento que regule los cambios a la ley aprobados por los legisladores.

En este sentido, aseguró Lorena, se buscó que los pacientes mexicanos puedan tener acceso a distintos tratamientos basados en CBD —uno de los cannabinoides no psicoactivos de la planta— como remedios herbolarios, así como incluir algunos medicamentos que contienen THC —el componente psicoactivo— en un grado farmacéutico. El cultivo en México está contemplado con fines de investigación y medicinales, que tendrán que pasar por un protocolo que será revisado para cada caso particular.

Ni el autocultivo ni el consumo directo de la planta están contemplados en este primer reglamento; aún así, Lorena aseguró que se revisaron las bases del reglamento para fortalecer el mercado nacional y no favorecer exclusivamente a las farmacéuticas extranjeras.

Sin embargo, para José Manuel García Vallejo, un paciente que usa cannabis medicinal y fundador de Autocultivo Medicinal en México, el reglamento es limitado y no asegura el acceso a tratamientos cannábicos para para pacientes que no tienen recursos para importar. “A los pacientes no nos resuelve nada”, aseguró, “esto abre las puertas para que las farmacéuticas puedan vender en el país, pero necesitamos autocultivo para que todos los pacientes puedan tener acceso”.

A la reunión asistieron representantes de diferentes asociaciones cannábicas como Julio Zenil —editor de la revista Cáñamo—, Zara Snapp —especialista en política de drogas—, la senadora Martha Tagle, Raúl Elizalde —activista y director de Hempmeds—, Fernando Belauzarán, el doctor Gady Zabicky —director de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide—, entre otros.

Aunque no hay una fecha exacta para la publicación del reglamento, se espera que sea publicado antes de que termine esta administración. “Ningún reglamento cannábico en el mundo es perfecto”, aseguró Lorena. “Hay muchas cosas que todavía tenemos que luchar como activistas, como el autocultivo y el uso personal adulto. Lo importante ahorita es publicar el reglamento para que se apliquen las leyes que ya aprobaron los legisladores y que los pacientes puedan tener acceso a estos medicamentos”.