El regreso de MORFONIA: 25 años de rock and roll colombiano

La música de MORFONIA va más allá de la fusión y la experimentación del rock and roll con otros géneros musicales, como el jazz o el funk. MORFONIA huele a calles llenas de huecos, a palomas de humo, a fiesta al medio día o a la media noche: huele a Bogotá. Con variadas influencias, sobre todo, de bandas capitalinas y un desdén por encasillarse, encuentran originalidad al ser honestos con su realidad local, siempre compleja y dinámica.

La banda formada en la capital de Colombia, estuvo activa entre los años 1993 y 2007, donde grabaron álbumes como En Vivo (1997), Flor de Anden (2004) y Otras Historias de Aeropuerto (2007). La agrupación conformada principalmente por Gregorio Merchán y Rodrigo Mancera, ha sido invitada en múltiples ocasiones al Festival Rock al Parque y participó en el tributo a la banda Hora Local Soluciones para todo menos para los problemas (2007) y en el Tributo Anónimo Aterciopelado (2016), con la canción «Hijos del Tigre», acompañados por Andrea Echeverry.

MORFONIA es una banda inquieta, donde confluye lo vanguardista y lo tradicional, que trasciende la nostalgia para plantarse siempre en el presente, por eso vuelve, después 10 de años (donde tuvo algunas apariciones ocasionales), a inyectarle fuego a la escena del rock nacional, con una presentación en el Festival Centro de su natal Bogotá, este viernes 9 de febrero, donde se hará además el lanzamiento de su nuevo videoclip “Rinoceronte”.



MORFONIA se formó en 1993, antes de ustedes, en la década de los setentas, varias bandas de lo que podríamos llamar la segunda generación del rock colombiano, como por ejemplo La Columna de Fuego, Malanga o Génesis, hicieron una fusión entre el rock and roll y ritmos autóctonos colombianos. ¿Cuáles fueron esas bandas colombianas que los influenciaron?

Gregorio Merchán: Sabíamos de cosas como Génesis, Los Speakers pero no había cómo conseguir esa música fácilmente, todo era historias míticas de unas décadas pasadas. Nuestro conocimiento del rock colombiano se vuelve vivencial con la explosión del rock en español de los 80. Bandas como Compañía Ilimitada, Pasaporte, Hora Local, se abrían campo en un momento en el que queríamos escuchar una voz más local que nos identificara más.

Fue un concierto de Distrito Especial el que realmente nos conmocionó como audiencia y músicos en gestación, el formato era algo que no había visto antes en vivo, la batería estaba ubicada en el centro adelante, con un baterista increíble que además cantaba con un estilo único, en medio de un guitarrista y un teclista que no paraban de hacer cosas súper novedosas, experimentales, que iban desde el folclor de la Costa Atlántica y Andina colombiana, el rock, el jazz y un pop súper vanguardista, con letras que hablaban de lo que somos en esta ciudad que en el fondo sigue siendo la misma de esa época. Por ese momento la movida metalera, punk y hard core era muy fuerte y hubo una banda colombo-española que nos gustó mucho: Akerrak, con un estilo de metal industrial bastante novedoso para ese momento en el que todas las bandas tocaban un cover de Black Sabbath, la banda incorporaba samples en vivo que eran lanzados por la que sería la segunda cantante de MORFONIA, Ana Daza.



Rodrigo Mancera: En esa época estaban Distrito Especial, Bloque, Akerrak, Practicas Extramuros. Para mí esas eran las bandas que sonaban realmente originales, bogotanas, y con toda una identidad local, incluso Akerrak que era metal industrial sonaba a Bogotá.

¿Cómo era hacer rock en Bogotá en la década de los noventas? ¿Cómo ha cambiado la escena? ¿Qué bandas les gustaban en sus inicios y qué bandas les gustan hoy?



Gregorio Merchán: El movimiento rock and roll independiente de los noventa tenía varias tribus: los metaleros, los punks, los alternativos, los glam, los skinheads, los académicos y muy raras veces se juntaban. MORFONIA tenía una característica especial y creo que la sigue teniendo y es que no se casa con géneros ni posturas particulares, siempre está en búsqueda experimental y eso nos permitió estar cerca a todas las tribus y compartir escenario, ensayos, organizar eventos en conjunto creando un público ecléctico. En ese momento al no haber una infraestructura para la organización de conciertos ni de eventos, el trabajo en equipo era todo el andamiaje necesario para tener eventos exitosos y en esto el público hacía su papel con esmero. La asistencia a los conciertos era masiva, se rotaba la información con flyers de fotocopia, carteles en las calles y voz a voz y eso era suficiente para llenar todos los conciertos organizados por nosotros mismos.

Hoy en día todo pareciera ser más fácil por la variedad que da internet de formas de divulgación, pero realmente la avalancha de información hace que sea incluso más difícil captar el interés del público y exige mayor creatividad por parte de las campañas de divulgación y de las propuestas artísticas. La unión entre bandas cada vez es menor, todos avanzan por diferentes caminos. Musicalmente el sonido de los grupos cada vez es mejor, pero se ha perdido autenticidad en las propuestas artísticas, hay muy poca originalidad en la música y más preocupación por quedar bien en la foto.

Bandas que nos gustaban en nuestros comienzos: Primus, King Crimson, Soda Stereo, Bio Hazard, Distrito Especial, Sonic Youth. Bandas que nos gustan hoy en día: Radiohead, Tony Allen, James Blake, Efterklang, Sigur Ros, SBTRKT, Jack White, The Kills, entre otras muchas, cada vez hay más bandas y recordar los nombres se hace más difícil.

Rodrigo Mancera: Hacer rock en los noventas era más desadaptado que hoy, por supuesto, si hoy en pleno 2018 el rock aún no ha logrado ocupar un lugar importante en la vida de los colombianos ¡No tiene porqué, además! Pues imagínense hace 20 años. Éramos completamente desadaptados, y más una banda como MORFONIA que lo que hacía realmente era tocarle los huevos a todos los géneros: si nos invitaban a un festival de metal, tocábamos cumbia; si el festival era de jazz nos íbamos con el repertorio más pesado o denso que se nos ocurriera; si nos tocaba compartir escenario con bandas de punk o hard core, nos íbamos con repertorio suave, pop, y jazzero. Lo mejor de todo es que Las Sabandijas sabían que así es MORFONIA: ecléctico.

Nos gustaba que el público se sorprendiera así no estuviera cómodo, es una actitud bastante punk lo sé, pero por supuesto que algo de eso tenemos. Siempre fue divertido, esa es la gran diferencia con lo que pasa ahora. Afortunadamente hoy toda la música es bien ecléctica y cada vez los géneros se desdibujan más, eso está muy bien y bueno, por supuesto, toda la facilidad que existe hoy para poder mostrar tu música, antes simplemente si te gustaba tenías que buscarla, ahora te llega a tus manos, y te llega tanta que a veces ni puedes escuchar todo lo que te llega sin ni siquiera pedirlo.

Bandas de esa época: Distrito Especial, Bloque, Akerrak, Practicas Extramuros,

Bandas de ahora: Tricofero de Barro, Brina Quoya, Revolver Plateado, Hermanos Menores, Telebit, Enanos en Látex.

La banda estuvo inactiva durante entre los años 2007 y 2014, ¿qué pasó con los integrantes en ese tiempo? ¿Cómo se dio el reencuentro?



Gregorio Merchán: Durante el receso de la banda, el guitarrista, Rodrigo Mancera, se fue a vivir un año a Inglaterra y en su regreso conformamos Los Swingers, junto a Francy Munetones “Copo” y Johanna Marín, con quienes publicaron un EP. Después de esto me fui para Inglaterra 4 años y medio, donde hice música con varios proyectos musicales y una licenciatura en batería, estando allí, fui a Berlín a grabar el disco de Milmarias Las Once Dimensiones y al regresar a Colombia hicimos el tour. Fui convocado para la reunión de Aterciopelados y grabé el DVD Reluciente, Rechinante y Aterciopelado, al igual que el nuevo disco de MORFONIA que está pronto a ser publicado.

Este regreso de MORFONIA está motivado por el deseo de volver a decir cosas que hemos vivido y nos han nutrido durante todo este receso, ha estado divertido ver que tenemos nuevas herramientas, nuevas formas de decir las cosas pero seguimos sintiéndonos como en el 93, jugando a decir lo que queremos sin pensar en encajar en un género ni postura, sin presión, ni pretensión diferente a hacer lo que queremos escuchar de nosotros a nuestros 42 años.

Rodrigo Mancera: En esos años tocamos solo un par de veces, una invitación a tributos de Rock al Parque, también un par de invitaciones del mismo Rock al Parque y otros festivales debido a nuestro regreso de Inglaterra. Al estar acá en Colombia toda la alineación base de MORFONIA, básicamente nos reencontramos por una necesidad en nuestras vidas de hacerlo, de hacer MORFONIA, de tocar la música más íntima y más honesta que podemos hacer.

Han pasado más de 20 años desde que MORFONIA se formó. ¿Quiénes eran y quiénes son los fans de ustedes? ¿Qué hacer para seguir siendo vigentes?

Gregorio Merchán: Cuando empezamos en 1993 el público era muy ecléctico, asistían desde los punks, skinheads, metaleros, alternativos y estudiantes de música con inquietudes por el jazz y el rock progresivo. Entre los asistentes a los conciertos siempre ha habido artistas plásticos, diseñadores. Gran parte de ese público ya no vive en el país o están en planes diferentes a asistir a conciertos en bares, entonces se está haciendo un nuevo público que tiene las mismas inquietudes de escuchar y ver una experiencia como la que damos en los conciertos. La vigencia del grupo creo que ha estado conectada a nuestra inquietud de descubrir nuevos sonidos, nuevos instrumentos, querer ver la música desde diferentes ángulos, no perder la intención de jugar, divertirnos y querer dar una experiencia al público que sea cada vez más depurada.





Rodrigo Mancera: Nuestros fans son Las Sabandijas… y se siguen adhiriendo, es muy bacano ver caras de gente menor de 25, incluso de menos de 20, bailando cantando y saltando con MORFONIA. Realmente lo que más nos gusta es hacer canciones, música nueva, la vigencia es algo bien extraño, eres vigente para quien eres importante, para quien estás aportando algo en su vida, diversión, entretenimiento o el mensaje que sea, la vigencia a veces no depende de ti, nosotros solo hacemos música.

MORFONIA prepara lanzamiento de un nuevo álbum ¿Qué nos pueden contar de él? ¿Por qué escoger el formato vinilo para editar el disco?

Gregorio Merchán: El nuevo álbum que está en su etapa final, se trata de once canciones en las que hemos querido dar un pequeño resumen de lo que ha sido este regreso, hay algunos cortes instrumentales, resultado de jams y exploraciones en salas de ensayo en los que hemos contado con bajistas, saxofonistas y con instrumentos no convencionales como el Isabel I, un sintetizador análogo creado por David Castiblanco con material de desecho; no perdimos la idea de hacer música que pueda terminarse en el estudio, pensando mucho en el concierto, que sea lo más fiel a lo que suena en el disco con muchos tintes y sonidos electrónicos muy orgánicos.

Además incluimos dos canciones que son versiones nuevas de canciones que ya habíamos tocado antes con MORFONIA y Los Swingers, se trata de “Calibre 24”, primer lanzamiento del disco que hicimos el año pasado en Latino Power y de “Rinoceronte”, canción original de Los Swingers que lanzamos el pasado 25 de enero en plataformas digitales y en el Festival Centro este 9 de febrero, estaremos lanzando el videoclip realizado por Fabián Parrado y MORFONIA.

La idea de prensar en vinilo el disco es porque tenemos una deuda con nosotros mismos como coleccionistas. Cuando prensamos nuestro primer disco lo hicimos durante el auge del disco compacto y el vinilo estaba desapareciendo, incluso muchos coleccionistas cambiaron toda su discoteca al nuevo formato digital y ahora que el vinilo es una bonita pieza de colección que está reapareciendo con cierta popularidad, queremos darle ese regalo al público coleccionista.

Rodrigo Mancera: Es un disco que reúne el sonido de MORFONIA en sus tres primeros discos, y todas las nuevas experiencias sonoras que hemos vivido en los últimos años. Es un disco bien ecléctico, con mucho rock y mucha experimentación.

¿Qué expectativas tienen para el Festival Centro y el lanzamiento de su nuevo videoclip “Rinoceronte”?

Gregorio Merchán: Hacer parte del cartel del Festival Centro para mí es algo muy importante, he sido público desde el 2014 y respeto mucho la curaduría que trata de siempre tener un balance entre propuestas vanguardistas, tradicionales, raizales y experimentales. Es un honor y estoy muy emocionado de poder hacer el lanzamiento del videoclip de “Rinoceronte” allí. El Teatro La Candelaria tiene un ingrediente nostálgico adicional, allí fue donde vi por primera vez en vivo a Distrito Especial y será una forma de celebrar de nuevo el hecho de ser músicos, inspirados por una ciudad tan llena de contrastes maravillosos.

Rodrigo Mancera: Es un evento bien importante para nosotros, no solo por poder mostrar parte de nuestro nuevo disco y lanzar “Rinoceronte”, sino también porque siempre nos ha gustado mucho el Festival Centro. Es empezar el año con un muy buen escenario, esperamos que la gente se divierta como siempre y que los que no nos conocen puedan escuchar lo que tenemos por mostrar.