El robot dentro de Roger Troutman

Dentro de la cosmogonía del funk, existen varios elementos que forman parte de la música popular y que han trascendido al género. Tal es el caso del pedal wah wah de Malvin Ragin, o Wah Wah Watson como era mejor conocido; el estilo de llamado-respuesta de James Brown y sus JB’s; y la ultra sexy guitarra de Sugarfoot Bonner de los Ohio Players.

Otro de sus elementos indispensables es la Talk Box que popularizó Roger Troutman con su banda de electro funk Zapp en el despertar de los ochenta. Si bien Troutman no fue el primer músico en usar una Talk Box en grabaciones, si podemos decir que es quien mejor dominó la técnica para hacer brillar estos aparatos.

El arquetipo del dispositivo llamado Talk Box fue originalmente inventado para ayudar a comunicarse verbalmente a aquellas personas cuyas cuerdas vocales estuviesen dañadas como consecuencia de alguna enfermedad degenerativa; pero para los setenta, músicos como Stevie Wonder estaban usando variaciones del artefacto desarrolladas para grabar música.

La Talk Box utilizada en el álbum de Peter Frampton, Frampton Comes Alive! de 1976. Foto vía Wikimedia Commons

La cajita lo que hace es modificar/adaptar el sonido de algún instrumento musical (guitarra, sintetizador…) alterando su frecuencia y adaptándolo a la voz humana. Uno de los casos más exitosos en la historia de su uso, es el del rockero inglés Peter Frampton en su multi laureado disco Frampton Comes Alive! de 1976 que usa prominentemente la Talk Box a través de una guitarra eléctrica. Una vez más, me remito a la programación de la estación de ‘rock clásico’ de la Ciudad de México Universal Stereo, que fue la encargada de hacerme escuchar “Show Me the Way” del mencionado disco de Frampton hasta el hartazgo.



https://www.youtube.com/watch?v=zLgeTtYwQ7o

A finales de los setenta, Roger Troutman había conocido en su natal Hamilton en el estado de Ohio a Bootsy Collins, quien para esos momentos ya formaba parte del grupúsculo de la que, desde mi punto de vista, es la banda de rock más grande de esa década: Parliament/Funkadelic. Bootsy, también oriundo de Ohio, presentó a Roger con el piloto de la nave nodriza George Clinton que inmediatamente lo incorporó a su fórmula.

Después de algunas intervenciones con la banda de Clinton, Roger formó un grupo con sus hermanos y editó su primer disco en 1980. El álbum homónimo Zapp poseía el sonido del funk de la nueva década, que incorporaba sintetizadores y otros recursos tecnológicos, para agregar a la exitosa fórmula del funk una estética futurista. Bandas como Slave, Mtume, Cameo y el mismo Prince, son algunos de los actos que, junto a Zapp, definieron el sonido del Funk Moderno de los ochenta.

Zapp en pleno efecto

Desde ese momento, Troutman se convirtió en una referencia por el dominio de la Talk Box en las grabaciones. Hasta entonces el dispositivo había aparecido en la música popular como un recurso o pincelazo, y la gran diferencia en el debut de Zapp es que el chico de Hamilton, Ohio había desarrollado una técnica que le permitía usarlo durante toda una canción y darle así un efecto robotizado a su voz.

El tema que abre el álbum y que fue el primer sencillo del mismo, es “More Bounce To The Ounce” (290 veces sampleada de acuerdo al oráculo). La canción tiene un beat basado en aplausos sintetizados, un riff de guitarra funk que envidiaría Prince, y la frase que da título a la rola repetida incesantemente por Roger Troutman a través de su Talk Box personalizada, haciendo gala de la técnica que había desarrollado, en la que el dispositivo parecía una extensión de su cuerpo: Roger se había convertido en un Cyborg.

La diferencia entre Troutman y Stevie o el rockero Frampton, es que Roger practicaba con éxito todo el alfabeto en su caja de hablar. De acuerdo a otros usuarios del dispositivo, existen palabras con ciertas letras como la “y” o la “g”, que requieren de mucha práctica para lograr un sonido que evite la distorsión al momento de pasarlas por el aparatito. Roger logró dominar la técnica, y lo que había comenzado como un guiño en la industria musical, para Zapp se convirtió en una constante: todas las canciones de la banda usaban el efecto.

Lo de Roger es una hazaña porque, si bien su técnica se convirtió en el estándar más alto en el uso de una Talk Box, el viejo Rog tuvo que pagar un precio muy alto: los tubos plásticos que se usan en el dispositivo eran difíciles de limpiar e imposibles de intercambiar durante conciertos, lo que le ocasionó a Roger varias visitas al hospital por envenenamiento debido a la falta de higiene en los mismo tubos.

Varios usuarios de la Talk Box han mencionado lo difícil que es usarla durante largos periodos de tiempo. Patrick Gemayel de Chromeo y Florian Schneider de Kraftwerk, ambos admiradores de Roger, han comentado que el uso extenso del dispositivo podría causar: mareos, vómito, desmayo e incluso electrocución. La lucha de Rog era real.

Después de ese disco debut, Zapp tendría una exitosa carrera durante los ochenta para luego incorporarse a la amnesia que se tuvo de esa década, durante la primera mitad de los noventa. Afortunadamente el sonido de la banda y de rolas como “More Bounce to the Ounce”, fueron ampliamente favorecidos por la cultura del sampleo, por lo que su legado sería conocido por la siguiente generación como el sonido G-funk de la Costa Oeste de California, encabezado por DJ Quik, Warren G y, sobre todo, el Doctor Dre.

De hecho Troutman hubiera pasado prácticamente desapercibido, si no fuera porque en la cúspide de la era G-Funk fue invitado a participar en “California Love” de 2Pac. No solo es él el encargado de la Talk Box que se escucha en el coro: también aparece en el video inspirado en el Domo del Terror de la saga post-apocalíptica Madmax. Esta participación clave le dio nuevos bríos a su legado, más al final no a su carrera.

Después del video, los planes de Roger eran volver al estudio y trabajar para regresar triunfalmente a una industria que finalmente había revalorado su trabajo. Lo anterior nunca se concretó: el cuerpo de Roger sería hallado muerto afuera de su estudio en Dayton, Ohio. Larry Troutman, hermano mayor de Roger y también miembro de Zapp, había matado a su hermano para luego huir y suicidarse. Los motivos del asesinato nunca los sabremos, pero se especula que los hermanos no se habían puesto de acuerdo acerca del cómo iba a ser el regreso triunfal de Zapp a la industria. Vamos, cuestiones que bien se pudieron haber arreglado con una cabeza fría.

El legado de Troutman es invaluable para géneros como el G-Funk y el Funk Moderno, además de que su sonido ha sido inspiración para bandas como Dâm-Funk, Daft Punk y Snoop De-O-Doble G.

Les recomiendo toda la discografía de Zapp y los trabajos en solitario del cyborg conocido como Roger Troutman.

