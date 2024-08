¿El sacrificio de animales aumenta en estas fechas?

Artículo publicado por VICE México.

Desde hace casi un mes comenzaron a circular mensajes en Facebook que advertían un aumento en el sacrificio de animales, sobre todo de gatos negros, en estos días. En varias publicaciones pedían a la gente que no entregaran en adopción a sus mascotas o perritos y gatitos que hayan encontrado en la calle, hasta pasadas las festividades de Halloween y Día de Muertos: temían que fueran víctimas de ritos de santeros o de personas que practican el satanismo. ¿Pero es cierto que aumentan los asesinatos de animales en estos días?

Si bien no hay cifras oficiales que lo puedan comprobar —ya que en México aún no estamos tan acostumbrados a denunciar los abusos contra los animales—, organizaciones de protección animal aseguran que es bastante riesgoso dar en adopción a mascotas durante estas fechas, porque podrían ser usadas en ceremonias de cultos religiosos donde se les asesina con brutalidad.

Rodrigo Estrella es fundador de Animales con Estrella, una asociación que rescata animales en situación vulnerable sin importar su especie y cuenta con albergues para ellos, en donde muchos son rehabilitados. “Está es la época donde más suceden sacrificios de animalitos por toda la cuestión de Día de Muertos. Muchas personas creen que matando gatos o perros podrán tener algún contacto espiritual con algunos entes. Pero esto también sucede en los solsticios o durante los eclipses”, comenta el protector.

Explica que es común que durante estos días aumente la demanda para adoptar cachorritos, gatos negros o algunos con otras características para usar su sangre en rituales religiosos. “A mi me ha tocado ver cadáveres de animales junto con ornamentos espirituales acompañados de joyas como cadenas de oro. A veces ni los policías se atreven a levantarlos por las supersticiones que hay sobre las maldiciones. Pero por cuestión sanitaria yo los tengo que retirar. No tengo palabras para describir este tipo de crueldad”.

—¿Existen algunas zonas o lugares específicos donde los tiren de esta forma?

— No, yo he encontrado animales sacrificados en colonias de clase alta y en barrios populares. En una ocasión, en una zona medio lujosa, me tocó ver a un gato negro pintando con diferentes colores y destazado cuya sangre caía sobre una bandeja con alhajas. Alrededor había símbolos escritos en una especie de cartones.

— ¿Y en colonias más vulnerables?

Sí. En una bastante peligrosa vi los restos de dos animales dentro de un pentagrama pintado en el piso. Había pedazos de piel, un perro decapitado muy maltratado y un gato también con marcas de que había sido quemado y torturado.

En los posts de Facebook que alertan sobre estas prácticas, los usuarios muestran su preocupación y molestia con comentarios como: “Es increíble que aún en el siglo XXI tengamos que estar hablando de estos temas, pero es bastante necesario porque de tener en cuenta lo que sucede podemos salvar a un animal de una muerte segura”.

Otros giran en este sentido: “¡Dios mío hasta donde llega la estupidez humana!” o “Por favor cuida a tu mascota”. Algunos más agresivos: “Son salvajes, malditos e inhumanos que sacrifican a los animales… son gente loca”, “locos malditos quienes intenten hacerle daño a un animalito”, “son santeros”, se lee en los comentarios de un collage de fotos que muestra a gatos, perros, gallinas y ovejas negras, junto a un minino sacrificado, lleno de moscas y tirado sobre lo que parecen ser semillas y hierbas. Abajo de las fotos una frase: “En el mes de octubre no me entregues a nadie”.

Margarita Castro vive en México, es practicante de la santería y fue profesora de sociología de la religión en Cuba, señala que esta práctica ha sido históricamente estigmatizada por el desconocimiento que se tiene sobre ella. Menciona que más que un culto, la santería es una religión monoteísta que venera a un solo dios y a un cuerpo de deidades llamados santos u orishas.

“Esta religión ofrece soluciones a los problemas en la vida terrenal y no después de la muerte, como otras, y se explica como una transculturación cubana de las expresiones religiosas traídas por los esclavos africanos en siglos pasados. Es una fusión del catolicismo español y las religiones africanas: a partir de ahí surge la santería”.

—¿En sus ritos se utilizan animales?

—Sí, se utilizan como protección o como ofrenda a los santos. Pero yo lo interpreto como un uso común en otro sentido: muchos de esos animales pueden servir también como alimento a las personas. Se pueden sacrificar pollos, gallinas o animales de cuatro patas para que después sean cocinados y comidos para demostrar a las deidades que esa ofrenda es de buena fe.

Por otro lado, comenta, las personas que somos carnívoras nos alimentamos de animales que también son sacrificados, es algo parecido a lo que hacen en varias religiones. Pero cuando son utilizados para limpias no se pueden comer porque están llenos de la negatividad que recogieron de la persona. Además, no siempre se ofrecen animales a los orishas, también canastas de frutas o dulces.

— ¿Cuáles son los animales más utilizados en sus ceremonias?

— Corderos o gallinas.

—¿Gatos o perros?

— Generalmente no, puede darse el caso de que alguien los utilice pero es muy poco común su uso. No es habitual el sacrificio de animales domésticos. No te van a decir mata al perrito de tu casa para que se lo des a un orisha. No es usual en esta religión. No somos asesinos de perros domésticos o gatos.

Respecto a otras religiones como el Palo Mayombe, el culto a la Santa Muerte o la práctica del satanismo, señala que también pueden sacrificar animales pero todo depende de lo que busquen las personas, la deidad o el tipo de ceremonia.

Sin embargo, invita a conocer más a todo tipo de religiones para evitar prejuicios. “Algunos dicen que una u otra religión o culto son malos, pero las religiones no son buenas ni malas, las que son buenas o malas son las personas. No podemos decir que la religión católica es mala sólo por los curas pederastas, los malos son ellos, no el catolicismo”.

En términos legales, de acuerdo a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, el maltrato animal es un delito que se castiga hasta con seis años de cárcel. Para ello, cuando existe una denuncia, la Secretaría de Seguridad Pública inicia un procedimiento legal para que los animales sean puestos en resguardo temporal —en el Centro de Cuidado y Resguardo— hasta terminar el proceso de investigación.

En ese sentido, durante los últimos seis años y ocho meses, en la capital del país fueron registradas un total de 5 mil 054 denuncias por abandono y maltrato en contra de animales, esto de acuerdo con cifras publicadas por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) en su página oficial.

Los datos no son nada alentadores, mientras que en el 2017 se registraron 1,286 denuncias, entre el 1 enero y 31 de agosto de este año se han contabilizado ya 1,198.

Por ello, desde hace 11 años se creó la Brigada de Vigilancia Animal, que actualmente recibe entre 25 y 30 llamadas diarias, de las cuales el 90 por ciento son por casos de maltrato animal. Hasta el momento tienen más de 120 perros en adopción y 30 bajo tratamiento médico y conductual, además de 14 gatos.

Finalmente, Rodrigo Estrella sugiere que al recoger animales abandonados de la calle se debe contactar a organizaciones para que revisen la situación médica y psicológica del animal y poderlo colocarlo con una familia amorosa que tenga la forma de cuidarlo de manera adecuada para su pleno desarrollo.

“Se deben de tratar como un miembro más de la familia. No deben ser sacrificados, son animalitos funcionales para la sociedad como los perros que ayudan a niños diabéticos a detectar cuando su glucosa baja, o los que guían a los invidentes a andar por la ciudad o los que rescatan personas en los sismos. Los cachorros, los gatitos y otros animales que tenemos de mascotas deben de tener una vida feliz, por algo son nuestros mejores amigos”.

Para denunciar el maltrato animal en la Ciudad de México puedes contactar a la Brigada de Vigilancia Animal para denunciar mascotas en abandono, a la PAOT para casos de criaderos clandestinos, peleas y comercialización de animales y al Consejo Ciudadano de la CDMX. En el Estado de México directamente con la Procuraduría de Protección al Ambiente que también recibe denuncia por maltratos contra animales.