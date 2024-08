«El Sastre» de Pakbel, lo más fino de Torreón

Pasó poco más de un año desde que estrenamos aquí un supuesto adelanto de «e l s a s t r e», un corte que al final sólo fue una prueba de lo que resultó ser. Pakbel es un reconocido y complejo personaje en el entramado del hip hop que hemos podido identificar en México durante los últimos años. El jefe de Osuk Mx es fiel al estilo hardcore callejero pero también lo es a la disciplina, a la mejora de la técnica, a la sofisticación. El Sastre refleja esa búsqueda constante por el viaje personal que sea a la vez colectivo, la experimentación de las influencias adquiridas día a día, implementadas en una percepción con enfoque a largo plazo. Audio digital procesado con cascadas de sonido análogo para dar como resultado baterías y bajos gordos, con melodías y raps a los que hay que poner atención a detalle para encontrarles la fibra de lo épico. Definitivamente es necesario escucharlo más de una vez para poder procesarlo.

Algo que ha caracterizado a Pakbel como productor son sus colaboraciones con raperos de peso pesado, y se puede decir fácilmente que sólo él ha logrado reunir a semejantes personajes en un lanzamiento de larga duración. ¿Recuerdan El Vato Con Gotas? Barras de Zaque, Menuda Coincidencia, el retirado y genial Josué Josué, Ace Hitter, Reno, Mime871, Jaser… No olvidemos los featurings con beatmakers como Desik, IDress y Beat Prophessor. Fue una locura y dejó a todos con ganas de más.



Pasaron casi 4 años antes de por fin poder darle una escucha a este nuevo material que hoy nos concierne aquí. Acorde a Pakbel, El Sastre “está producido y dirigido por mi y co-producido por todos mis colegas y amigos, ellos hacen Osuk conmigo. Fue moldeado en base a sus habilidades y opiniones, críticas; así decidí que fuera”. En los agradecimientos incluye a su novia, Eunice, y todos sus colaboradores en este camino y proceso –Miles, Mario Stacks, Graphic Dealer, Thrks, Beastie C, SXSXSX, Sazú, Drvgz, Sr. Marrano, Decko, Logan Hate, Santana Melendez, Bizor, Ace Hitter, Rey Asco, Pablo Plata, Lucky Pig, G-O, Lab Ris, Santy, Don David, Ing. Ibarra– Consejos y pláticas con gente cercana. Raps de todas las latitudes del país y beats hechos enteramente con la librería de Ableton Live 9. Siempre buscando un mejor sonido y tal vez buscando encontrar equilibrio con lo que le rodea