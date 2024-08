El secuestro de perros es muy común, pero lo que le sucedió a Lady Gaga es inaudito

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

En una calle tranquila de Hollywood hace un par de semanas, dos ladrones le dispararon al paseador de perros de Lady Gaga y robaron dos de los tres bulldogs franceses de la estrella del pop durante su recorrido nocturno, reportó TMZ. El paseador de los perros, Ryan Fischer, se encuentra actualmente en un hospital del área, según CNN. Tras enterarse de la tragedia, Lady Gaga ofreció una recompensa de 500.000 dólares por el regreso de sus perros, “sin hacer preguntas”. Los canes fueron hallados posteriormente por una mujer cuya identidad no ha sido revelada, quien los entregó a la policía.

El secuestro de perros es sorprendentemente común en Estados Unidos. Según Tom Sharp, presidente y director ejecutivo de AKC Reunite —el servicio de recuperación de mascotas perdidas del American Kennel Club—, miles de perros son robados cada año. Pero nunca en su vida había oído hablar de un robo que involucrara un ataque a punta de pistola.

Sharp dijo que el secuestro de perros es casi siempre un crimen de oportunidad: los perros generalmente son sustraídos de patios, refugios de animales o tiendas de mascotas, principalmente en el calor del momento. El hecho de que alguien haya robado los perros de Gaga mientras los paseaban es “insólito”, dijo.

A juzgar por las imágenes de las cámaras de circuito cerrado, que captaron el incidente, es difícil no preguntarse si el atraco fue premeditado. El video, obtenido por Fox 11 Los Angeles, muestra a dos asaltantes acercándose a Fischer en un sedán. Luego le disparan, capturan a dos de los perros y se alejan a toda velocidad. Existe la posibilidad de que no supieran que los perros pertenecían a Lady Gaga, dijo Sharp, y en su lugar cometieron el crimen porque los bulldogs franceses son una raza costosa que a veces puede revenderse por miles de dólares. Pero también es posible que supieran exactamente a quién pertenecían las mascotas.

La policía no ha dado a conocer muchos detalles sobre el crimen, además de decirle a CNN que creen que los sospechosos tienen entre 20 y 25 años. VICE llamó a Sharp para comprender mejor qué pudo haber motivado el secuestro de los perros.

VICE: ¿Qué tan común es el secuestro de perros en Estados Unidos? Tom Sharp: La mayoría de las mascotas que nos reportan solo están perdidas: se sueltan de sus correas; se escapan de un patio trasero cercado. Pero algunos son robados, ya sea en una tienda de mascotas o en un patio trasero, o incluso caminando por la calle, como ocurrió con los perros de Lady Gaga, lo cual es simplemente terrible. Supongo que menos del cinco por ciento de los perros que nos reportan como perdidos son robados. Pero ciertamente se roban miles de perros al año en todo el país.

**¿Por qué la gente roba perros? ¿Cuál es su objetivo?

**Sabemos que a veces la gente roba un perro porque no puede permitirse comprar uno. También sabemos que algunos son robados para revenderse. Especialmente con las razas pequeñas de mayor precio, como los bulldogs franceses, los bulldogs y los yorkies. Es algo que notamos.

¿Por qué los secuestradores de perros eligen robar a esas razas de manera tan desproporcionada?

Los perros son relativamente caros de conseguir y son pequeños, lo que los hace fáciles de recoger y escapar. No vas a robar un perro que no puedas revender por mucho dinero, ¿cierto? Y los perros más pequeños son simplemente más convenientes. Puede ser difícil robar un perro de 45 kilos que puede escapar de ti.

¿Qué lugar ocupan los bulldogs franceses en la lista de las razas más comúnmente robadas?

Definitivamente están entre las tres razas principales. Son pequeños, adorables y valen mucho dinero.

**¿Cómo se las arreglan los secuestradores de perros para robárselos?

**Ciertamente, oímos hablar de perros que son sustraídos de un patio delantero o trasero. Normalmente es un crimen de oportunidad, cuando alguien pasa en automóvil o caminando, ve un perro suelto y lo recoge. Otro lugar donde ocurren este tipo de robos es en las tiendas de mascotas, o en un criadero, o en un refugio para animales rescatados. Un ladrón piensa, puedo ir a este lugar y ver a este perro, y puedo intentar llevármelo y correr. Especialmente cuando se trata de cachorros. Son lugares donde ocurren muchos robos. Muy raramente sería un ataque descarado como el que sucedió recientemente en Hollywood.

¿Qué hacen los secuestradores de perros para venderlos?

Recurren a algún tipo de opción del mercado negro, algo que pase desapercibido, como Facebook, un mercado de segunda mano o Craigslist. Incluso al costado de la calle. Es una transacción en efectivo y se venden con un gran descuento en comparación con lo que pagarías a una fuente legítima. Lo cual es un buen recordatorio para todos: si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. No consigan un perro con un gran descuento en las redes sociales, porque muy bien podría ser robado.

Nos hemos enfocado principalmente en la idea de un ladrón que se queda con el perro o lo vende. Pero, ¿los secuestradores de perros alguna vez piden un rescate?

Es muy poco común.

¿Alguna vez has escuchado que haya sucedido?

No puedo pensar en ninguna instancia. Sucede más que la gente ofrezca pagar una recompensa. Por lo general, le pedimos a la gente que no ofrezca recompensas. No voy a culpar a nadie por ofrecer una recompensa, pero puede ser problemático. Es posible que recibas llamadas de muchas personas que no tienen a tu perro. Es posible que tengan un perro que se parece al tuyo y estén tratando de sacarle algo de dinero, tal vez incluso antes de que puedas ver al animal. Si publicas tu número de teléfono y una recompensa de 500 dólares, por ejemplo, es una oportunidad para que los estafadores se aprovechen de alguien cuando se encuentra en una posición vulnerable.

Teniendo esto en cuenta, ¿qué piensas de la decisión de Lady Gaga de haber ofrecido una recompensa de 500.000 dólares por el regreso de sus perros?

Bueno, creo que tratándose de Lady Gaga, pudo hacerlo sin problema. Tiene un equipo de seguridad que la hubiera protegido y que no la hubiera puesto en una posición vulnerable. Entonces, que Lady Gaga lo hiciera probablemente estuvo bien.

Entiendo por qué una recompensa podría ser una mala idea. Pero me imagino que si eres un dueño a quien le han robado su mascota, podrías pensar: ¿de qué otra manera voy a recuperar este perro? Entonces, ¿qué otras opciones tienen?

Es útil colocar carteles de mascotas perdidas en tu localidad. Es útil hacer algo como nuestra alerta de mascotas perdidas: si denuncias la pérdida o el robo de un perro y estás inscrito en nuestro servicio, enviaremos un mensaje de correo electrónico con un cartel de tu mascota perdida a los veterinarios, refugios y personas de nuestra red de reunificadores en la zona. Es una forma proactiva de correr la voz a las personas para que estén atentos al perro.

Es posible que quien haya robado los perros de Lady Gaga no supiera que le pertenecían, pero parece difícil de creer. ¿Crees que los ladrones pudieran haberse enfocado en ella de manera específica?

Ciertamente es posible. Pero también es posible que alguien estuviera en la calle con la intención de robar mascotas y entonces vieron a los tres perros y pensaron: “Un momento, 10.000 dólares por cada uno es mucho dinero”. No soy policía ni tampoco un experto en delincuentes y ladrones, pero esa sería mi intuición.

El problema con la idea de que fuera premeditado es, claro, tal vez obtengas más dinero por la recompensa. Pero seguramente no creerás que te saldrás con la tuya, ¿cierto? Sería mucho más fácil revender los perros en el mercado negro que tratar de obtener la recompensa y pensar que te vas a escapar sin problemas.

Es un buen punto. Pero cuando hay 500.000 dólares sobre la mesa, tal vez estés dispuesto a correr ese riesgo.

Ella dijo “sin preguntas”. Es el riesgo/recompensa en el que quizá tuvieron que pensar los ladrones y el riesgo de que alguien los entregue a las autoridades.

Los perros de Lady Gaga regresaron con ella rápidamente, pero, ¿cuánto tiempo suele tardar un perro que ha sido robado en reunirse con su dueño?

A veces es bastante rápido, porque la persona que lo robó no sabía lo que estaba haciendo, o trató de venderlo y alguien se dio cuenta de que estaba haciendo algo ilegal y lo reportó. Otras veces, hemos tenido casos de perros que han desaparecido durante años. Quizás fueron robados y luego revendidos de inmediato a alguien que pensó que le estaba comprando un perro a un vecino; no tenía ninguna razón para pensar que algo andaba mal. Y luego, por alguna razón, el microchip finalmente fue revisado un año, dos años, cinco años después. Alguien una vez se puso en contacto con nosotros y nos pusimos en contacto con el propietario original para decirle: “Oye, tu perro está en este lugar”. Y entonces lo recuperó.

Digamos que atrapan a estos ladrones. ¿Existen leyes penales específicas para castigar a los secuestradores de perros?

Por lo general no sucede. Tengo entendido que en la mayoría de los estados, los perros, gatos y cualquier otro animal se consideran propiedad. Entonces, en general, los tribunales analizarán el valor de ese animal. En el caso de un bulldog francés que vale 10.000 dólares, estás en territorio de un delito. Pero es lo mismo que robar un automóvil ante la ley. Obviamente, en nuestro corazón, es un tema muy diferente.

