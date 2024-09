El servicio de comida en Río 2016 es tan malo que los atletas prefieren McDonald’s

Con todas las sesiones de entrenamiento antes del amanecer, la energía empleada en el gimnasio y los consecuentes actos de agilidad humana extrema, pensarías que los atletas olímpicos subsisten con una dieta de malteadas proteicas y smoothies saludables.

Mejor piénsalo dos veces.

Si visitas la Villa Olímpica, no verás a los profesionales comiendo carbohidratos frente a los ojos escrutadores de sus entrenadores, sino haciendo fila para conseguir una Big Mac con papas grandes y una coca de dieta.

Bien, al menos no son todo grasas, ¿cierto?

McDonald’s es uno de los patrocinadores oficiales de los Juegos Olímpicos Río 2016, y ha estado proporcionando comida y bebida gratis a los atletas y sus entrenadores. La compañía ha demostrado ser tan popular que, según reportajes en The Washington Post, la cadena de comida chatarra ha tenido que empezar a limitar a 20 productos por orden por persona.

Sin embargo, no es el antojo de papas previo a las carreras lo que conduce a los atletas a los Arcos Dorados (aunque, de hecho, Usain Bolt reveló que su carrera de récord mundial por los 100 metros durante las Olimpiadas de Beijing en 2008 fue impulsada por casi 100 nuggets de pollo al día), sino que al parecer existen muy pocas opciones. Idalys Ortiz, una judoka de Cuba, le comentó a The Washington Post que cualquier otra oferta de comida en la Villa Olímpica no está a la altura.

Ella misma dijo: «Normalmente, en la cafetería, la comida no es buena. Prácticamente en todas las arenas es lo mismo. Por eso todo el mundo viene aquí por comida estadounidense, o sea McDonald’s».

En unos Juegos Olímpicos acribillados por la falta de suministros en comida y bebida —sobre todo para los espectadores— la difundida popularidad de McDonald’s entre los atletas debido a las pocas alternativas, no ayuda.

Esta situación aparece también como otra noticia inoportuna para los activistas de la salud británicos, quienes la semana pasada criticaron a los organizadores por crear un «carnaval de publicidad para la comida chatarra» (los cereales azucarados de Kellogg’s y la Coca Cola se encuentran entre otros patrocinadores).

Mientras Río 2016 se acerca al final, parece que los atletas no tienen elección más que decir me encanta.

