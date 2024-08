El Shirota te explica con memes su nuevo disco

Pocas veces encontramos la sorpresa como un factor positivo en el rocanrol, o siquiera lo encontramos de cualquier manera en el año de nuestro Señor 2018. Lo que alguna vez fue el sonido de la rebeldía y el descontrol, se ha convertido en uno de nostalgia y de seguir tradiciones. Lo bueno es que no todo está perdido porque tenemos al Shirota.

El cuarteto mexiquense comenzó a principios de esta década tocando un garage energético y divertido, y no tardaron en sacar algunos trucos que tenían bajo la manga. Canciones que podían tomar un giro ruidoso sin volverse un cliché o que podían clavarse en repeticiones de ritmos hasta explotar en éxtasis. Todo es válido con ellos.

Aunque debutaron con un EP llamado Chiluca No Es Satélite, producido por el actual bajista de la banda David Lemus (quien reemplazó recientemente a Alonso Salamanca), la verdadera llegada de El Shirota a la escena fue con su primer EP homónimo, producido por Hugo Quezada (ex Robota, actualmente de Exploded View) en su estudio Progreso Nacional. “Hugo se volvió un íntimo amigo en el proceso y ahora pareciera como si fuera uno más de la banda,” comenta el guitarrista y vocalista Ignacio Gómez. Resulta que aunque su lanzamiento del 2016 contenía cuatro canciones, habían grabado otras cuatro, que ahora salen en otro disco homónimo con arte muy parecido al primero.

“Fue una experiencia bien bonita para mí. No conocía nada de nada,” dice el segundo guitarrista de El Shirota, Rubén Anzaldúa. Gómez complementa: “En lo personal creo que tuvimos que respetar las reglas del juego y dejarnos llevar por la forma en la que Hugo estaba acostumbrado a trabajar. Sin overdubs, sin metrónomo, con una lógica ‘anti ingeniero’ y pues eso es perceptible hasta cierto punto en lo que sucede en la grabación».

Ya que podemos escuchar el resultado, platicamos con la banda vía internet para que nos hablaran de su disco, así como uno que otro meme.

1. “Desobediencia”

Rubén Anzaldúa: El track 1 es el legado de Dead (vocalista de Mayhem).

Ignacio Gómez: La rola más lanzada del disco.

Emanuel Brenes: Sin pedos el track 1 es el que más disfruto tocar de todas las canciones de El Shirota. Es mi favorita.

David Lemus: Yo debo de reconocer que me divierte esa rola, me recuerda a Ulver.

Ignacio: Es algo así como nuestro debut y despedida como banda de metaleros. Pero a la vez siento que tiene todo otro lado que suena a una rola de post-hardcore.

Emanuel: Es como un post metal new age hardcore con tintes de electro shoegaze y alternative doom.

Ignacio: Techno house electro tanz metal cumbiero psycho trance de Atizapunk.

Rubén: Igual la rola está apunto de reventar las bocinas siempre. De reventar tus oídos.

2. “Tres de la mañana”

Rubén: [En ese video] Ahí está toda la historia.

Ignacio: Una oda a «La Plaga.”

Rubén: Enrique Guzmán goes punk.

Emanuel: Es una canción súper enérgica, que neta demuestra los inicios de esta segunda etapa del Shirota. Curiosamente esta canción fue de las primeras que se hicieron cuando aún estaba Mau [Mauricio Avendaño] en la banda. La letra se dio al final en el primer show de Ruben [con El Shirota].

Ignacio: Con esa rola aprendimos a escribir rolas relacionadas con lo que acontece en las tocadas.

David: Cuando le puse atención a la letra no sabía si estaba escuchando “La Plaga” o mis oídos me engañaban; se me hizo un detalle curioso.

Ignacio: Hay mucho qué decir. Creo que muchos de los que han pasado por el tortuoso proceso de ir a cualquier toquín al que te inviten, ha tenido que aprender a madrazos que no toda la gente que quiere armar tocadas debería de hacerlo, jajaja. Al final, pareciera que no han escuchado tu música o que de plano no topan que los vecinos sí le llaman a la policía. Esa rola es el recuerdo de los toquines culeros.

Rubén: “Neta no quería que dejaras tu chamba por una tocada pero pues ya ni pedo” ––José Ignacio Gómez.

Ignacio: Si ya saben cómo tocamos, para qué invitan.

David: La tragedia del rock.

3. “Desacuerdo”

Ignacio: El patito feo.

David: El Judas del album.

Ignacio: No tengo idea de en qué pensábamos, jajaja. Es la rola más corta del disco, también la más excéntrica, a mi parecer. Una rola que viene bien al contexto actual, líricamente; tiempos en donde todos se ofenden y buscan tener la razón.

NOISEY: ¿Por qué la consideras la más excéntrica?

Ignacio: Pues, creo que tal vez se mezclan demasiados sonidos y en general podría atreverme a decir que alcanza un sonido hasta un poco «kitsch.» En general suena bien podrido.

Emanuel: Es una rola difícil de digerir a menos que ya hayas escuchado a El Shirota. Si no conoces lo que hacemos, puede cagarte, la neta.

Rubén: Y si sí, también.

4. “:-)”

Ignacio: Sí, sí es el título.

Rubén: Originalmente titulada como “Slint.” Es una rola que va a la deriva con una melodía de bajo muy bonita descompuesta por todo lo demás.

Ignacio: Pues, es como el resumen de todo, pero rebajado. Como las cumbias rebajadas.

