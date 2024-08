“El superpoder de olvidarla”: Personas nos cuentan qué dones les gustaría tener

Artículo publicado por VICE México.

Amamos a los superhéroes porque son capaces de cosas extraordinarias que a todos nos hubiera gustado hacer de pequeños o adultos, y nos encanta la idea de usar a discreción algunos poderes que nos darían ciertas ventajas sobre el funcionamiento normal del mundo.

Videos by VICE

Casi nadie se negaría a tener un superpoder, así que hablamos con algunas personas para que nos dijeran cuál escogerían y para qué lo utilizarían. Les pedimos que no se recataran o tuvieran miramientos acerca de si sus dones serían usados para un bien estrictamente personal, o para servicio a la comunidad.

Casi todos fueron transparentes y nos dijeron lo que les dictaron sus deseos ocultos más honestos.

Lee abajo de lo que serían capaces estos superhéroes en potencia.

“Me encantaría teletransportarme para olvidarme del tránsito, los trayectos largos y la escasez de gasolina.” Astrid, 31 años.



“Convertir el agua en cerveza para que mis amigos nunca me abandonen.” Selene, 29 años.

“Ver el futuro, para vivir de puras apuestas y no volver a trabajar.” Javi, 25 años.

“Viajar en el tiempo, para poder convertirme en mi propio abuelo.” Álvaro, 30 años.

“Me gustaría tener el superpoder de recordar y comprender todo lo que vea, lea o escuche. Como una supermemoria, pero en esteroides. Quisiera no sólo recordar, sino también aplicar estos conocimientos constantemente.” Sergio, 25 años.

“Curar la cruda y lucrar con el alcoholismo del mundo.” Dani, 27 años.

“Velocidad, para correr y lograr estar en cualquier lugar en poco tiempo.” Zoz, 29 años.

“Sería invisible para poder viajar gratis en avión.” Aleria, 28 años.

“Poder hacer del baño billetes o dólares.” Miguel, 27 años.

“Cambiar de forma, para convertirme en burro de planchar.” Ángel, 26 años.

“Comer un montón sin engordar nada.” Antonio, 32 años.

“Poder volver a cualquier edad de mi vida para entrar al CEA de Televisa desde chiquito.” José, 28 años.

“Creo que sería el superpoder de poder recordar absolutamente cualquier cosa que haya pasado. Así no habría manera de olvidar algo o no poder recordar algún suceso importante.” Rodrigo, 27 años.

“El superpoder de olvidarla.” Matus, 30 años.

“Leer la mente para saber que está pensando la gente cuando los dejas en visto.” Emma, 30 años.

“Controlaría la mente de las personas, para poder conseguir lo que quiera siempre.” Josué, 25 años.

“Poder tomar cualquier líquido, como el Fabuloso, el cloro o la sosa cáustica, y que no me hiciera daño y me supiera a coca cola. Sería divertidísimo ir caminando en las calles tomando Pinol.” Héctor, 28 años.

“Yo volaría por todo el mundo para llevar medicinas y comida.” Carmen, 56 años.

“El superpoder de que piense mis reportajes y cuando abra los ojos ya estén escritos, sin errores ortográficos y con buena sintaxis.” Roselia, 35 años.

“Tocar las cosas y replicarlas, para que se vuelvan infinitas y no sufra de desabasto nunca.” Rodrigo, 30 años.



Sigue a Ollin Velasco en Instagram y Twitter.