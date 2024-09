El sushi mexicano es una bomba mágica de queso crema y carne a la parrilla

El sushi mexicano es todo lo que el sushi tradicional no es.

En su esencia, emplea un enfoque de sabor picante, crujiente, amargo y cremoso, no muy diferente de la comida mexicana en general. Se encuentra en fuerte oposición al pensamiento romántico japonés de que «menos es más» que hace que los chefs de sushi como Jiro Ono se vean aún más admirables.

Pero, ¿puedes aguantar un rollo de sushi empanizado y frito que reemplaza los mariscos con pollo a la parrilla untado de queso crema?

Afuera de Culichi Town en Bell, California

En Los Ángeles podemos. En la actualidad hay siete restaurantes de sushi mexicano en la ciudad, con nombres como El Sushi Loco, Sushilito, y el más exitoso de todos: Culichi Town. ¿Qué más puedes esperar de la misma ciudad que creo los tacos coreanos?

Estos establecimientos parecen abrir únicamente en franjas suburbanas del Condado de Los Ángeles, en barrios como Bell y La Puente. Estos siguen siendo los verdaderos barrios populares de la ciudad, y los más asequibles para vivir.

Adentro de Culichi Town

En una tarde de miércoles, el restaurante bien podía haber haber sido el escenario de la primera escena de una telenovela mexicana producto de una copia barata de Keeping Up with the Kardashians, con todo y su alfombra roja y vidrios polarizados. Un grupo de mujeres usando las minifaldas más cortas y ajustadas se dirigió a la entrada después de dejar su GMC Suburban SUV con el valet del restaurante. Todavía ni siquiera eran las 4 de la tarde, y el valet ya tenía una fila de autos que estacionar, desde Camaros hasta camionetas pickup Datsun oxidadas con equipo de jardinería apilado encima.

Rollo frito de «mar y tierra»

«Lupillo Roll» con imitación de cangrejo y ensalada de carne, queso crema y salsa de mantarraya.

Dentro del restaurante, una docena de cabinas estaban llenas de hombres latinos, en su mayoría jóvenes, y sus acompañantes, junto con algunos hombres mayores que solo pasaban para beber en el día y sentarse durante las brutales horas pico entre semana de Los Ángeles. También había una familia de seis personas celebrando un cumpleaños. «Se nos antojó sushi, y esto es lo más parecido al sushi que tiene esta parte de la ciudad», dijo un comensal.

El menú escrito en español es un estudio en mariscos mexicanos, que en una página cuenta con elementos como aguachiles gratinados y quesadillas de marlín ahumado en tortillas de maíz blanco hechas a mano y en la otra página con rollos de sushi que llevan el nombre de cantantes folclóricos mexicanos icónicos que cantan sobre carteles de la droga. El rollo de cuatro quesos (lleno de queso fresco, cotija, Monterey Jack y queso crema untado en mayonesa de chipotle) destaca inmediatamente. Ni un solo rollo tenía pescado crudo, pero todos incluían queso crema.

«Cuatro quesos» rollo con mayonesa de chipotle

Adentro de Culichi Town

«La comida es reconfortante y conmovedora, y está llena de cosas que normalmente obtienes dentro de un taco o un burrito», dice Robin Chopra del restaurante Corazón Y Miel, nominado al premio James Beard, situado al lado de Culichi Town. «Puede que tenga raíces asiáticas, pero se ha vuelto algo completamente diferente».

Según Ronald Guerrero, un chef de sushi en Culichi Town, todo comenzó un día cuando un cliente en un restaurante de sushi en Sinaloa le pidió al chef «algo diferente». Eso llevó a que ese chef de sushi adquiriera una pieza muy caliente de carne asada de la taquería cruzando la calle y creara un rollo de sushi con ella. Así nació el sushi mexicano.

«Mira cuántos otros restaurantes de sushi mexicano han abierto en esta área desde que abrimos hace unos años», dice el jefe de cocina de sushi de Culichi Town, Gerardo Vázquez, con una sonrisa.

«En este momento, el sushi mexicano es un alimento de novedad, pero danos tres años y vamos a dominar el resto de los EE.UU., no solo California».