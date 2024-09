El tiempo que podrías sobrevivir si te quedaras atrapado en un supermercado

De niño, ¿alguna vez fantaseaste con una serie de eventos inusuales (posiblemente como resultado de la negligencia de tus padres) que culminó con encontrarte sin supervisión en un supermercado bien surtido?

Por supuesto que sí. Filas y filas de Haribo sin una mamá dando lata sobre dientes podridos o guardias de seguridad viéndote meter sigilosamente una bolsa pequeña en tu bolsillo. Pasillos libres de pensionados con carritos para tener carreras sin fin. Es el sueño hecho realidad de cualquier niño de nueve años (o, si somos honestos, de uno de veinte años con problemas con el azúcar).

Pero después de que se disipa ese subidón de azúcar y te das cuenta de que solo hay un número limitado de pirámides de latas con frijoles refritos en las cuales chocar tu carrito, si en realidad estuvieras encerrado en un supermercado, ¿cuánto tiempo podrías sobrevivir? Un científico británico lo descifró.

Según el Dr. Lewis Dartnell, científico de astrobiología y autor de The Knowledge: How To Rebuild Our World From Scratch, el supermercado británico promedio contiene suministros suficientes para mantener a un adulto alimentado y con agua durante 55 años. Eso es más de medio siglo de existencia humana alimentada de papas al dos por uno y productos rebajados.

Al realizar la investigación antes de una feria de ciencia e ingeniería el mes próximo, Dartnell dijo que los resultados podrían revelar el grado de preparación de Gran Bretaña para un apocalipsis o desastre mayor.

Explicó: «Es evidente que no debemos preocuparnos 24/7 sobre un apocalipsis potencial, pero es interesante tomar una fotografía de dónde estamos ahora y cómo nos iría: individualmente y como sociedad».

La investigación de Dartnell también encontró que el 36 por ciento de los británicos tiene una «bolsa de emergencia» con artículos de primera necesidad a la mano en caso de desastre, y más de la mitad de las personas clasificaron a los alimentos y suministros médicos como artículos de primera necesidad en caso de tener que salir de casa después de una emergencia. Sin embargo, menos de una cuarta parte mencionó artículos útiles, como cerillos, como una necesidad. Parece que Gran Bretaña podría aprender algo de los preppers acumuladores de jitomates secados al sol.

Dartnell continuó: «El instinto de supervivencia de las personas es fuerte, pero sin un mayor enfoque en habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) la velocidad a la que volveríamos a la «sociedad tal y como la conocemos» estaría gravemente obstaculizada. En lugar de agacharse y cubrirse, el país tiene que saber cómo enfrentarse y recuperarse de cualquier desastre».

También puede valer la pena llevar un abrelatas. Cuando se acabe el mundo y te encuentres inexplicablemente atrapado en el Tesco local, esas latas de sopa de tomate no se abrirán solas.