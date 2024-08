El tráiler de ‘Bohemian Rhapsody’ me devolvió la confianza en las bio-pics

Artículo publicado por VICE México.



De golpe, al ver el primer teaser de esta película, me atrapó el rostro de quien se encargaría de interpretar a Freddie Mercury: Rami Malek, quién detrás del bigote y la camiseta sisada, ocultó hasta el fondo su papel como hacker.

Ver el tráiler de esta película me despertó el asombro medular de forma muy distinta a como estaba acostumbrado. Me llamaron la atención las texturas, lo arriesgado de los encuadres, los colores, las medias luces y la forma de narrar los obstáculos a los que se enfrentó la banda.

Quizás esta película también me movió porque no es una biografía visual optimista que se dedica a destacar y amplificar los logros y éxitos de un artista —como la serie de Luis Miguel—, ni tampoco una que se desgarra en drama contando lo más triste de una carrera artística —como la serie de José José—, sino una forma de retrato en la que no se retratan la problemática, sino la forma en que esta se resolvió. Algo más parecido a Kill Your Darlings, una bio-pic de la generación beat en la que Daniel Radcliffe se divorció de Harry Potter y encarnó al autor de Aullido.

Por ahora, entre teaser y tráiler, hay menos de cinco minutos de la película en YouTube, y a pesar de ser arriesgado hacer conjeturas con tan poco material, esta bio-pic promete no ser otro cuento de éxitos coleccionados, sino de trabas resueltas explicadas con una estética perfecta.

