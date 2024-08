El trailer de la biopic de Mötley Crüe producida por Netflix está salvaje

Después del éxito de Bohemian Rhapsody ––y otros ejercicios valiosos de este tipo realizados en el pasado––, parece que el siguiente gran rey de las taquillas mundiales es ese género cinematográfico de biopics basadas laxamente en vidas de personajes relevantes en la construcción de la música popular contemporánea. Tan solo para este año, está planeado el estreno de películas que retratan a Elton John (Rocketman), Lynyrd Skynyrd (Street Survivors), Journey y los Beatles, además de que existen pláticas para realizar filmes sobre Keith Moon y Prince ––aún sin una confirmación clara si se tratará o no de un filme biográfico. La tendencia está clara, básicamente la única competencia al universo cinematográfico de Marvel.

Ahora, si Bohemian Rhapsody cosechó tanto éxito siendo el retrato de una banda con un rockstar legendario y tres tetos ––con su virtud, pero tetos––, imagínate un ejercicio similar con un proyecto donde los cuatro miembros son personajes por sí solos. Todos notorios, radicales, extralimitados y problemáticos por igual. Como Nikki, Vince, Tommy Lee y Mick, o sea, la banda más infame de la historia: Mötley Crüe.

El año pasado, Netflix anunció la producción de la biopic inspirada en la banda angelina ––a estrenarse el próximo mes–– que lleva por nombre The Dirt, y de la cual ahora podemos ver su primer tráiler, donde se dejan ver episodios clave en la construcción de su mito caótico como la sobredosis de Nikki Sixx, el encarcelamiento de Vince Neil, el matrimonio de Tommy Lee con Heather Locklear, el diagnóstico de una grave condición ósea en Mick Mars, e incluso la muerte del baterista de Hanoi Rock, Nicholas “Razzle” Dingley.

Además, el trailer es el primer vistazo público a los retratos de Machine Gun Kelly como Tommy Lee, Iwan Rheon –Ramsay Bolton de Game of Thrones– como Mick Mars, David Costabile –Gale Boetticher en Breaking Bad– como el manager Doc McGhee, y Pete Davidson –el standupero ex de Ariana Grande– como el ejecutivo de Geffen Records, Tom Zutaut.

La película está basada en The Dirt: Confessions Of The World’s Most Notorious Rock Band, el libro biográfico que la banda lanzó hace quince años, por lo que promete ser un retrato fiel de los momentos de glamour y obscuridad de Mötley, desde su protagonismo en el hard rock ochentero, hasta su colapso propiciado por el grunge de los 90, culminando con su épico regreso a los escenarios en 2005. “He manejado a los Scorpions, Bon Jovi, Skid Row, Kiss y muchos más, pero nadie de ellos me ha hecho pasar por lo que Mötley”, dice el personaje de Costabile en el trailer, así que ya sabes qué esperar. Míralo al inicio de la nota.

