El ‘un día como hoy’ de Facebook le devuelve la vida a los malos recuerdos

El 25 de mayo, apareció una foto donde salgo con mi ex en su ceremonia de graduación hace seis años en mi Facebook y me quedé sin aliento. Me venció un miedo que creí que había desaparecido desde hace tiempo. Muchos no conocen los síntomas del trastorno de estrés post-traumático. Los más comunes son revivir eventos a través de flashbacks o pesadillas, evitando cualquier cosa que pueda recordarte el trauma que sufriste, y estar constantemente «en guardia», junto con muchas otras manifestaciones emocionales y físicas que son muy desagradables.

Ya que Facebook es el sitio de redes sociales más ubicuo globalmente, quería determinar cuáles eran los aspectos más problemáticos de su diseño para personas como yo, que sufren los efectos de algún trauma. Comencé con mi reacción hacia el «un día como hoy» de Facebook, que de forma aleatoria excava en las imágenes de hace años que el algoritmo quiere recordarnos. El problema es que no todo el mundo quiere ver la cara sonriente de su ex. Tuve una relación que fue emocionalmente abusiva con mi ex, quien me mintió y manipuló a su manera para tener sexo conmigo unos meses después de que me habían violado. La traición creó capas de desconfianza y miedo que complicaron aún más mi trauma de violación.

Jon Elhai, profesor de psicología y psiquiatría en la Universidad de California, dijo: «Los recuerdos traumáticos, las fotos que salen en los aniversarios del «un día como hoy» y otros contenidos que aparecen en esta característica son difíciles de soportar».

Esta no es la única cosa en Facebook que te podría poner mal. Si tienes amigos en común con alguien que te ha traumatizado, las fotos de esa persona pueden aparecer en tu Facebook. O peor aún, tú o un amigo podrían publicar algo en Facebook para conmemorar una noche especial, por ejemplo, revelando tu ubicación a alguien que te hizo daño en el pasado. Una foto de un restaurante o un bar puede ser familiar o alguien podría etiquetarte a ti o tu ubicación, y alguien no deseado se podría aparecer, sin haber sido invitado.

Elhai también menciona la función de «sugerencia de amigos» de Facebook como un problema potencial. Ha escuchado muchos ejemplos de sus clientes que ven gente no deseada en esa lista. Pueden aparecer debido a los amigos en común, pero a veces si pones tu número de teléfono en Facebook, este utilizará un gran número de datos para encontrar puntos en común. Si existe alguna coincidencia, el algoritmo chismoso de Facebook te va a sugerir a esa persona, sea o no alguien que quieras como amigo.

Lo mismo puede pasar con alguien que has visto en un consultorio de terapeuta o psiquiatra, lo cual es espeluznante hasta la muerte. Si ambos tienen el número de su proveedor de servicios de salud mental en su teléfono y conectaron su número a Facebook, una cara anónima en la sala de espera puede convertirse en una imagen de la persona real con foto y todo. Si has sufrido un trauma, la idea de perder el anonimato en contra de tu voluntad puede ser molesto en el mejor de los casos o inducirte al pánico en el peor de los casos. Elhai señala que «sí existe un efecto que te beneficia cuando te recuerdan un trauma y luego pensar en eso… una de las cosas que sabemos en la salud mental es que cuando algo se evita demasiado, causa problemas para ti». Llegar a ese punto, sin embargo, toma más tiempo para algunos que para otros.

Por ejemplo, me «divorcié» de mi padre cuando tenía 18 años porque me enteré de que había abusado física y sexualmente de mi madre, de la mamá de mi mejor amigo, y probablemente de muchas otras mujeres también. Después de eso, nunca quise que él me pudiera encontrar, pero cuando me convertí en escritora independiente, luché para aumentar mi alcance y mis seguidores y al mismo tiempo traté de permanecer fuera de su radar.

En general, el consejo que la gente te da es «que simplemente los bloquees», pero debido a que cualquiera puede crear una cuenta nueva de manera clandestina, puede ser más difícil evitar las solicitudes de mensajes de personas que nunca quieres volver a ver. Los Principios de Facebook usan un lenguaje reconfortante, dicen que dos personas pueden conectarse «siempre y cuando ambos estén de acuerdo», y que «la gente debería tener la libertad de decidir con quién compartirá su información y establecer controles de privacidad para proteger esas opciones». Sin embargo, a veces los controles de privacidad no son suficientes para proteger tu información de que la vean y la compartan.

Elhai señala que «muchas personas usan variaciones en sus nombres reales» para protegerse de ser encontradas, pero los Términos de Servicio de Facebook indican que: «No se puede proporcionar información personal falsa en Facebook». Así que al afirmar que mi perfil de Facebook no refleja mi nombre legal estoy corriendo un riesgo, pero he decidido identificarme de esa manera con el fin de protegerme. Pero incluso esa violación no resolvió por completo el problema. Mi padre también violó los Términos de Servicio al crear una segunda cuenta personal –la cual yo no conocía y por lo tanto no había bloqueado– y ya me había enviado mensajes.

Puedes evitar este tipo de situaciones haciendo que tu cuenta no se pueda buscar, Elhai me aconseja. En ese caso yo tendía que mandar todas las solicitudes de amistad. Nadie me podría encontrar de otra manera. También dice que podría poner una foto de perfil que no sea de mi para enmascarar aún más mi identidad. ¿Pero es necesario, simplemente para participar en el universo de las redes sociales?

No hay muchas soluciones para tratar estos problemas de Facebook. Si decides permanecer conectado, puedes utilizar las funciones de privacidad y desactivar las notificaciones para reducir al mínimo los efectos que pueda desencadenar en ti.