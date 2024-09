El under es saludable para el alma: Una charla con El Basi

Es una leyenda en el norte del país e incluso en el sur de Estados Unidos. Nacido en Durango, crecido en Piedras Negras y radicado en algún tiempo en la Ciudad del Cabrito y la Carne asada; laureado por intelectuales, poetas, músicos y artistas, y colaborador de músicos en el norte del país, El Basi es un prócer urbano, el artista con más de veinte años tocando pero «sin un solo éxito», un sibarita, un bohemio de cuero curtido, un anacoreta que se autoexilia de las masas y el mainstream para darle rostro e identidad a los furibundos y desprotegidos músicos de la calle.

El Basi vive actualmente en Eagle Pass, Texas, donde mantiene el precario balance entre la responsabilidad del adulto y la energía del músico adolescente, y también es uno de los secretos mejor guardados de la música en México, un artista increíblemente prolífico, que solía tener el Soundcloud más fastuoso que había en México, pero ahora sólo tiene increíbles desinfomerciales (¿quién chingados hace desinfomerciales en 2017?). En sus discos como solista o en lo que hizo con Chicote, El Basi es un músico siempre al borde de la locura o la genialidad o ambas o, en todo caso, es la definición del tipo que «se salió con la suya». Poeta irredento y anarquista reivindicado, El Basi o Lbasi, Ezequiel León Moreno, es un compositor con letras puntuales y divertidas, que no tiene límites ni etiquetas, y aunque encasillado por muchos como punk, más bien es un taumaturgo de las guitarras.

La puerta de entrada básica a El Basi es, obviamente, «La canción más verga del mundo». Pero también ahora, y presentamos en exclusiva el primer trailer oficial, habrá un documental sobre su genio y figura, dirigido por Carlos Días Reyes y Elí Vázquez, y que, también obviamente, se llama El documental más verga del mundo. Les dejamos el trailer y después una entrevista con El Basi acerca de su trabajo y a manera de retrospectiva con su rabia andante.

Noisey: Basi es una bebida alcohólica elaborada a partir de la caña de azúcar, es la preferida de todos los Escuadrones de la Muerte en México, ¿por qué este nombre?

El Basi: ¿Quieres que invente la historia o te cuento la de neta? La de neta es muy pendeja y aburrida, pero como sea te la cuento. Yo era el mamón que ponía los apodos en la primaria, hacia cómics y dibujaba las situaciones estúpidas en las que se metían mis compañeros. Aparte yo era muy fantasioso, me creía un bato de los Goonies, la peli esa… Así que los cómics estaban con madre y divertidos (carro de ese nivel: solo otro amigo contemporáneo que manda chistes por Pinterest), yo me juntaba con unos hermanos que vivían cerca de donde yo, y su familia y mi familia íbamos a la misma iglesia, en una colonia a las afueras de Piedras Negras toda terregosa y caliente. Una vez en misa nos estábamos tirando carro, (para esto y como historia adjunta: nosotros teníamos un perro bien corriente que nos seguía y se metía a la iglesia, y empezaba a jugar con la piedra que detenía las hojas de la homilía o evangelios o ese pedo; total que yo tenía que levantarme y aventar esa pinche piedra lejos y el perro la seguía, pero después volvía con la piedra a jugar y se oía el gruñir del perrito haciendo eco en el templo, revolviéndose junto con el sermón del padre). Total que mis compas y yo estábamos echándonos carro y yo le dije a uno de ellos que se parecía a basi, una morra toda puñetas que jalaba en la escuela donde estábamos, y los putos me voltiaron el apodo.

¿Qué recuerdas de tu desarrollo personal en Durango, tierra de los alacranes?

No recuerdo ni verga. Nací ahí, y solo estuve 6 meses. Luego luego me trajeron a vivir al pinche calor ojete de Piedras Negras.

¿Por qué elegir Texas para vivir, asumiendo en tu música un acento tan regio?

Bueno, la neta es por pinche conveniencia. Tengo hijas y pos acá gano dos tres y me da pa’ pagar mi estilo de vida, con todo y sus responsabilidades de adulto.

El hip hop viene del Bronx, de Queens y Brooklyn, surgió en los años 70 en las comunidades afroamericanas, ¿por qué este género y no algo más septentrional, mas norteño?

El hip hop fue un estilo pasajero en mi vida. Está con madre tener la capacidad de rimar mamadas y sonar elocuente o articulado, cuando es sin ninguna pose ni nada. El hip hop pasó por mi vida, pero yo le di pa otro lado con mi rollo.

¿Qué opinas del rap forjado en este país en los últimos diez años?

Está muy loco, porque noto que sí es algo con lo que chingos de banda se identifica. Y creo que tiene que ver con el hecho de que cualquier locochón con algunos programas piratas y la capacidad de entender el tempo, puede armarse unos beats y expresarse. Está con madre por ese lado, pero la neta como te digo: no puedo opinar mucho de algo que ahorita es ajeno a mí.

La cultura popular es el ser de las fiestas, platícame de ese discurso de picardía en El Basi.

Pos soy un cabrón complejo en ese sentido. Es como que a una parte de mí le valen verga muchas cosas, pero al mismo tiempo tengo un lado más introspectivo. Así que creo que lo interesante de mi discurso viene de esa raíz analítica y cómica de ver y procesar datos: como veo la vida, como una comedia, pero soy analítico y me gusta saber cómo funciona la gente en todos sus perfiles: los clavados, los darks, los egoístas,los campechanos, los vale verga, los que le juegan a la víctima, los intolerantes, los geeks, los creativos,los haters, etc. Y lo hago porque creo tener un poco de todo eso. Siempre he pensado que soy un espejo de todo lo que me rodea.

¿Por qué crees que no has recibido el reconocimiento que mereces en la música independiente mexicana?

Cuando hablas de reconocimiento, pues creo que sí lo tengo, y lo tengo de la gente que admiro y está a mi alrededor. Si hablas de reconocimiento masivo desde una perspectiva de «figura pública», la verdad no es algo que ahorita me pregunte: ¿Por qué vergas este o el otro sí, y yo no? Creo que me ha valido verga ese pedo. Me da hueva andarle diciendo a la gente: ¡Mírenme! ¡Ey, lo que traigo esta con madre! Voy a mi paso, y es paso constante. No puedo parar a hacerme ese tipo de preguntas. Yo nomás chambeo, hago mis rolas y las dejo ir.

Literatura y música se conjugan en tus álbumes, ¿cuáles son tus autores favoritos?

Fíjate que no soy muy letrado, pero autores a quienes admiro y me late su onda serían: José Eugenio Sanchez, Gerson Gomes, Charles Bukowski, Hunter S. Thompson, Jack Kerouac, Michael Jackson (el de la cheve), por mencionar algunos.

Para el personaje de El Basi, ¿cuál es el parte médico del underground en México?

Ah, por supuesto que tienes que tener dañado algún cluster de datos en tu cerebro pa ser under, jajajaja. Las áreas de datos grabadas en tu niñez, en tu adolescencia, en tu adultez, vejez, etc. Yo creo que tengo daños en todas las etapas: system error. Pero me gusta así. Si el mundo está al revés, tons voy con madre. Quizás no están dañadas, simplemente por mi misma manera de analizar todo, son áreas de conflictos que están en proceso de resolverse y ahí la llevo… El under es saludable para el alma.

Foto: Kuan González

¿Cuál fue la mayor aportación que te dejó Chicote, aquél proyecto constituido en el 2000?

Un vergo de pedas y loqueras, anécdotas, historias chingonas. Conocí a mucha gente, anduve pa todos lados, también me ayudó a digerir la industria y procesar y digerir la manera de cómo acercármele sin perderme.

¿Qué es el drum & rancho?

Es un chiste local. Cuando empezamos Chicote, el Dj Agustín y yo acabábamos de llegar a Monterrey, por ahí del 2001, y la raza nos decía que éramos de Rancho, y pos total que en una peda le dije al Agus: «Pos a la verga, tocamos drum n’ ranch», haciendo alusión al género de electrónica drum n’ bass

¿Qué es lo que recuerdas de la grabación de Historias del Rancho? Cuéntame una anécdota impúdica.

Estuvo con madre. En ese disco tuvimos apoyo de un amigo, el Ferruko, que tenía un antro de hip hop en el Barrio Antiguo de Monterrey que se llamaba el At Loft. Ahí construyó el estudio, o cabina, compró algunos fierros, y nos pusimos a jalar. Pero era un desmadre, terminábamos en sesiones de 3 días, todos hasta el culo siempre, no sé. Son demasiadas cosas para recordar, hubo mucho de todo y el disco lo refleja.

¿Cuál es tu track favorito de ese disco?

«Amor Purépecha».

¿Cómo fue trabajar con uno de los integrantes más creativos del Cartel de Santa en «Tienes Flow«?

Estuvo con madre. De hecho, esa rola está basada en una frase del Dharius que canta en una rola. La historia es que nosotros (Chicote) estábamos firmados en una disquera indie (Kbaret), y ahí caía todo el mundo. Ellos tenían firmados a otros raperos bien piratas (duh) y un día llegué y uno de ellos estaba rapeando esa rola. Total que agarré la lira y la empecé a cantar así como en blues rock, y se cagaron de risa, y dije: «Aquí hay algo». Nos la pasamos padre, jajaja. Éramos puro mugrero, jajaja. Pero en buena onda.

Descríbeme la experiencia de lanzarte a solista con Lírico Alquímico, y qué diferencia a este disco desde Historias del Rancho?

Ya con Lírico Alquimico yo había regresado a vivir a Eagle Pass, Texas. Estaba en otra etapa de mi vida, tratando de ser esposo y papá. Lo de esposo no me salió. Papá, pos más o menos. Monté mi home studio y, entre el afán de no quedar mal con mi familia y mi necesidad de hacer canciones, grabé ese álbum. De ahí salió «Kid Barrio», y lo que pasó con esa rola estuvo chingón: gustó mucho en el DF (CDMX), hicimos video, y todo. Iba muy bien hasta que todo se fue a la mierda con el PAN y su guerra contra el PRI. Había pocas tocadas, la gente no salía, ni yo salía. Fue una grieta muy obscura, más obscura que la grieta de las nalgas de King Kong, y que duró algo así como 7 años para mí.

Taco de Coraza es una muy buena figura retórica Convérsame de tu proceso creativo al momento de componer canciones.

Siempre escribo de lo que estoy sintiendo en la etapa que estoy viviendo. En especifico con ese álbum, creo que fue una reconciliación con mi adolescencia. Había mucha necesidad de amar, aunque fueran solo por medio de fantasías y mujeres imaginarias.

¿Cuál de todos tus discos te llevarías a la tumba?

Taco de Coraza.

Aunque tus influencias provienen del hip hop, hay quien expone que eres todo un punk irredento, ¿qué opinas de este género y cuánto hay de él en ti?

Fíjate que me identifico con algo que dijo Iggy Pop: «Yo no quiero ser punk, yo quiero ser YO» y punto. La música es solo una herramienta pa mí. Si escuchas mi trabajo puedes ver que hay muchos otros géneros que me han influenciado: el soul me gusta mucho, me gusta la bohemia, soy un romántico empedernido.

¿Es cierto lo de las tostadas de cueritos de puerco?

¡Ahuevo! Digo, quizás no me las chingue antes del concierto, pero después sí me gusta invitar gente al camerino a chingarse una chela conmigo ¿y por qué no? Que me acompañen con unos pinches cueritos y curtidos y ese pedo que no me gusta extrañar porque soy de botanero y de cantina.

