El único nadador que guardó un minuto de silencio por las víctimas de Barcelona

La semana pasada, en la ciudad de Budapest, Hungría, se celebró la edición 17 del Campeonato Masters del Mundo, competición internacional para nadadores mayores de 25 años. El español Fernando Álvarez aprovechó los reflectores para rendir homenaje a las víctimas de los atentados en Barcelona.

Fernando Álvarez solicitó a la FINA, la Federación Internacional de Natación, guardar un minuto de silencio, pero sus intentos fueron en vano. «Me dijeron que no era posible porque no podíamos perder un solo minuto», Álvarez comentó para el diario El Español.

Dada la negativa del organismo internacional, el nadador español decidió guardar un minuto de silencio solo. Álvarez comenzó su competencia un minuto después. «No me moví, y no me importó. Me sentí mejor que haber ganado todo el oro en el mundo».