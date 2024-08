El video de Andrew WK para ‘Ever Again’ literalmente va a salvar tu alma

Andrew WK, el Mesías fiestero, está por regalarnos su primer álbum desde el Cadillac 55 que lanzó en el 2009 (aunque técnicamente, el álbum de covers a Gundam de ese año es un poco más reciente). El nuevo LP lleva bautizado You’re Not Alone verá la luz el próximo 2 de marzo. A través de Beats 1, lanzó el primer single, un típico pero poderoso track llamado «Ever Again». LA canción rifa, pero lo verdaderamente bueno es el video, lo que le suma puntos extras a la canción. Aunque bueno, básicamente es solo WK y su banda agitando la greña y gritando. Pero, ¿qué más necesita esta canción si no es ver a esas voces y guitarras en acción?

A través de un comunicado de prensa, WK describió la canción y el video como «una fantasía en la que puedo imaginar cómo sería conocer realmente el significado de la vida, un sueño en el que finalmente he regresado del borde de la aniquilación espiritual, habiendo arrebatado la última visión desde el abismo … Un amor que trasciende la emoción. Un amor que no puede ser entendido, pero que sólo puede ser experimentado profunda y gozosamente «. Eso suena medio absurdo, pero por favor háganse el favor de escuchar esta canción y vean el video a continuación:

