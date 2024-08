El video de “Barbie Dreams” de Nicki Minaj transforma a raperos en muppets

Han estado medio raras las últimas semanas de Nicki Minaj ¿ño? En caso de que no te hayas subido al tren del mame correspondiente, aquí un breve resumen de la decadencia: después del lanzamiento de su último disco Queen, estrenó un programa de radio en Beats 1 que se llama Queen Radio, y es esencialmente un escaparate semanal para que Nicki se exprese como mejor le plazca sobre sus enemigos, incluyendo a Travis Scott, Kylie Jenner y la revista Billboard, entre otros. Durante el fin de semana, tuvo un altercado con Cardi B en la New York Fashion Week, que puede o no haber terminado con ambas raperas arremetiendo la una contra la otra cual verdulería en mercado, después de terminada la velada. Lo que llevó a que Nicki disparara contra Cardi en el episodio de esta semana de Queen Radio, diciendo que su carrera se construyó gracias a la payola. ¡Ay!

Ahora Nicki continúa con el ciclo de Queen haciendo lo que mejor sabe hacer: lanzar buena música acompañada de buenos visuales. Hoy estrenó el video de “Barbie Dreams”, uno de los cortes más destacados de Queen. Esta canción es un flip al clásico de 1993 de Biggie, “Just Playing (Dreams)”, en el que Biggie pasa revista del modo más soez a sus fantasías sexuales con grandes nombres femeninos de la música afroamericana. En “Barbie Dreams”, Nicki hace lo mismo: su contra lista de todos esos famosos con los que le gustaría acostarse, y básicamente son todos. En el video, muchos de estos hombres famosos se convierten en muppets, incluidos DJ Khaled, Lil Wayne y 50 Cent. Está divertido, y es una prueba más de que Nicki está en su mejor momento, cuando hablar mierda sigue siendo algo que sucede dentro de los tracks.

Mira el video abajo:

