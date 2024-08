El video de ‘Old Town Road’ está mejor que ‘El Padrino’

Este artículo apareció originalmente en VICE US.

Poco más de un mes después de que se le negara un lugar en las listas de country, “Old Town Road” de Lil Nas X se mantiene triunfante en el Billboard Hot 100, lo que significa que es hora de un video de gran presupuesto. El fabricante de memes de Atlanta convertido en rapero, había insinuado que el visual de la canción que desató el discurso de la “agenda yeehaw”, también conocida como el puente entre el hip-hop y el rap, sería una película, y debimos haberle hecho caso. Los créditos para “Old Town Road” cuentan con estrellas como Chris Rock, Diplo, Vince Staples y Rico Nasty, pero Lil Nas es la verdadera estrella del espectáculo.

El comienzo del video de cinco minutos tiene tomas subliminales sobre esta controversia alrededor de su espacio en las listas de Billboard. “La última vez que estuve aquí no fueron muy acogedores con los forasteros”, le dice a Billy Ray. Uno podría pensar que el comentario es una referencia a las discusiones sobre a quién tenía permitido hacer música country cuando Lil Nas lanzó la versión original. “Eh, estás conmigo esta vez”, contesta Cyrus, “todo va a estar bien”. El rapero de 20 años viaja a través del tiempo desde Old Town Road en 1889 hasta Old Town Road en la actualidad, trayendo su caballo, espuelas y flecos para sacar de onda a los residentes de la cuadra por la que cabalga.



“Old Town Road” tiene todos los ingredientes para un buen rato: hay bingo, line dancing y una sesión de fotos con un fondo cursi para hacerlo todo aún más redondo. En general, Lil Nas X parece ser un buen chico. No quiere ningún problema con los forajidos de antaño ni del presente. El tipo apenas está aprendiendo a hablar con su grill, por amor de Dios. A juzgar por su descarada sonrisa en el video, se puede intuir que todavía no sabe qué pasa.

