El video de Scuba para «All I Think About Is Death» es absolutamente devastador

Scuba (Paul Rose) ha publicado el video para «All I Think About is Death» que forma parte de su álbum Claustrophobia, publicado por Hotflush. «Pasaron dos meses antes de que comenzara a escribir el álbum, ya fuera en cama o en casa o en el hospital, y ese fue un periodo muy difícil», Rose nos dijo antes este mes. Ese periodo de convalecencia forzada se refleja en el video, el cual comienza con una mujer en cama contemplando el suicidio, antes de una visita alucinante por parte de un doctor que parece de otro mundo. Esta obra maestra visual fue dirigida por Sam Geer, quien previamente trabajó con los videos «Before» y «You Got Me» de Rose. La parte dos vendrá pronto.