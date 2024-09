El video del primer viaje psicodélico de Syd Barrett, fundador de Pink Floyd

Este artículo fue publicado originalmente en Vice.



Un video de tan solo once minutos que se divide en dos partes nos acerca un poco más al eternamente misterioso personaje de Syd Barrett: co-fundador de Pink Floyd y la persona por la cual se escribieron temas como «Shine on You Crazy Diamond» o «Wish You Were Here«. Como es bien sabido, Barrett tuvo un fuerte declive mental probablemente causado por el uso excesivo de drogas y fuertes tendencias psicológicas esquizoides, por lo que en abril de 1968 fue obligado a salir del grupo que formó y lideró a partir de 1965 y donde fue el principal el escritor de la banda.



En una joya de 8mm de 1966, el entonces estudiante de cine y actualmente reconocido cineasta y documentalista, Nigel Gordon, grabó lo que sería el primer viaje psicodélico de Syd Barrett con sus amigos y, según se rumora, con el legendario diseñador visual Storm Thorgerson, conocido por hacer portadas de álbumes icónicos de Pink Floyd, Led Zeppelin, Scorpions, Black Sabbath y muchos más. En la primera parte del clip se puede ver a los jóvenes divirtiéndose y charlando, mientras que en la segunda se hace un corte directo a 1967 cuando Pink Floyd firmó su primer contrato de grabación con la disquera EMI en los estudios Abbey Road.

En la descripción de IMDB del video, Gordon mismo escribió el contenido del clip: «Soy Nigel Lesmoir-Gordon y yo grabé este video de Syd en una visita de mi escuela de cine en Londres a mi hogar, Cambridge. Estábamos en las colinas Gog Magog con un grupo de amigos. David Gale está ahí junto con Andrew Rawlinson, Russel Page, Lucy Pryor y mi esposa Jenny. Ella es la que está en amarillo hablándole al árbol. Las imágenes de los hongos son icónicas y perdurarán por siempre. Es una grabación inconsciente. No fue planeado. Simplemente pasó. El tipo en el balcón soy yo en Cromwell Road 101, Londres SW7. Ese clip fue grabado por Jenny. Cuando David Gale escribió sobre esa casa en The Independent él recordó: ‘Conforme los sesenta empezaban a generar calor, me encontré a mi mismo corriendo con un público rápido. Me había movido a una casa cerca del Royal College of Art. Compartí con unos amigos cercanos de Cambridge, incluyendo a Syd Barrett, quien estaba ocupado en convertirse en una estrella de rock con Pink Floyd. Unos metros bajo la calle en Cromwell Road 101, nuestro prematuramente genial amigo Nigel estaba llevando a cabo el equivalente hipster de cualquier salón de arte.

