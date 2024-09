El vino tinto sí se puede beber frío

Cada verano pasa lo mismo. A medida que el calor se vuelve opresivo, los bebedores de vino se vuelven obsesivos por el rosado o se inclinan por el pinot gris. Esta afición durante el clima cálido no es infundada, pues hace mucho calor y quieres beber algo que te enfríe. Lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué la gente ignora el vino tinto de junio a octubre.

En algún momento, se te ocurrió que solo los vinos blancos se sirven fríos y solo los vinos tintos se sirven a temperatura ambiente. No es una mala idea en general, pero no es la verdad absoluta. Servir un vino blanco a temperatura ambiente es en realidad una gran manera de probar su calidad y sacar sus aromas y sabores sutiles. Y, contrario a la creencia popular, el vino tinto no es solo para ver algo en Netflix dentro de tu enorme suéter favorito. En realidad, es aceptable poner tu vino tinto en una cubeta con hielos, tu refrigerador o el congelador de un amigo en crisis (esto no se recomienda, pero intento ser realista).

Videos by VICE

No solo es aceptable, sino que es delicioso.

Cuando los vinos tintos están ligeramente fríos, sus aromas y sabores se ajustan. Este ajuste provoca que se active la acidez y la frescura que no encontrarás en el vino a temperatura ambiente. Esta frescura elimina el efecto de lo que se conoce como «borracho de vino tinto». Es diferente para cada quien, pero sabes exactamente de lo que estoy hablando. Te vas a perder algunos de los sabores más profundos, pero a la mierda. Esos sabores más profundos son lo que estás evitando, de todos modos, por el calor. Nadie está tratando de beber una caja de puros llena de regaliz a las 3 pm en un sábado a 37 grados. Conserva el merlot, el malbec, el cabernet sauvignon, el nero el d’Avola, el syrah, y cualquier otro vino que te haga sentir como si tu boca usara long-johns de cachemira a temperatura ambiente. Cualquier vino de cuerpo ligero y afrutado, por el contrario, debería haber entrado al hielo desde hace media hora.

Hay tantos vinos tintos vigorizantes que son perfectos para ser refrigerados y para verterlos en el porche, o directamente en la boca mientras te pones al lado de la ventana donde está el aire acondicionado. La variedad característica de Beaujolais, la gamay, sirve para eso. Su alma sin roble mezclada con su lanzamiento anticipado hace que esta variedad sea la candidata perfecta para sacar de una hielera en un picnic. La seda del pinot noir se vuelve divertida y coqueta, en lugar de una conversación sobre Sideways. Lambrusco te hace cuestionarte por qué te molestas con el prosecco. Los vinos biodinámicos, orgánicos y naturales también funcionan muy bien para esto porque son tan jóvenes y puros.

Todo el tiempo que llevo escribiendo esto he bebido Jambalia Rouge de La Clarine Farm y Amplify Carignane fríos y nunca he sido más feliz en toda mi vida, a pesar de que el sur de California nunca había estado tan húmedo. Ambos son de California, y la nueva escena de California es ideal para enfriarse, al igual que la mayoría de los vinos más respetuosos del medio ambiente que salen de Francia, Italia y España. Tienden a asumir las características del jugo de arándano sin filtrar: brillantes, y casi amargos, pero se pueden tomar por largos periodos de tiempo.

Los rosados y los blancos pueden desaparecer de la tierra mañana, y puede que se me salga una lágrima, pero no amenazaría con suicidarme. Siempre he estado y siempre estaré encantada con la versatilidad, la energía, y la complejidad del vino tinto. Su dinámica es como un océano. O, por lo menos, esas variaciones de color que vemos en vacaciones en las zonas tropicales. Es maravilloso nadar en un mar cálido, pero también es maravilloso saltar a una cuerpo de agua frío y vigorizante. Y, repito, puedes disfrutarlo como disfrutas un plato de sopa caliente en diciembre, porque nadie va a aconsejarte lo contrario. ¡PORQUE EL VINO ROJO RIFA! ¡Y DEBES BEBERLO FRÍO!