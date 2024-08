Fotos del 10N: el día que la ultraderecha se convirtió en la tercera fuerza política española

En la época del bipartidismo, durante esos años no muy lejanos en los que a las elecciones se presentaban únicamente dos partidos con posibilidades reales, analizar los resultados de los comicios era muy sencillo: el que no ganaba perdía y el que perdía es que no había ganado. Pero ahora, con un tablero político que algunos comparaban ayer por las risas con el del 33, tras las segundas elecciones de la II República, la cosa anda un poco más jodida.

Anoche hubo un claro ganador y fue VOX. En el plató de La Sexta, María Claver hacía aspavientos y le preguntaba a sus compañeros de mesa que por qué no paraban de hablar del partido de Abascal, que quien había ganado era Sánchez y esto abría, de nuevo, las puertas al caos. Nadie le hizo, como era de esperar, ni puto caso y todos siguieron a lo suyo: analizando al triunfo del ganador moral de las Elecciones Generales.

Y es que incluso la hostia de Ciudadanos pasó sin pena ni gloria más allá de los memes gracias a/por culpa de los 52 escaños de Vox. No hay más que repasar el discurso que dieron a sus respectivas bases Pedro Sánchez y Santiago Abascal: el primero, nervioso y fuera de lugar, mandándoles callar cuando le avisaban, como ya hicieron en abril a grito de “con Rivera no”, de que “con Iglesias sí”. El segundo, apelando a esa nueva España de los que “no tenían voz” que acababa de nacer y a la “responsabilidad histórica de construir un futuro para todos los compatriotas”. Mientras tanto, las redes se llenaban de gente que, desde el uno y el otro lado, hablaban del regalo que el PSOE le había hecho a Vox en forma de repetición de elecciones.

Pero tanto en Ferraz como en Bambú, donde se encuentra la sede de VOX, la fiesta tenía lugar al margen de las redes. Eso sí: una fiesta estaba más animada que la otra.