Tías, trabucos y señores en parques infantiles: los peores anuncios de las elecciones municipales

El próximo 26 de mayo será uno de esos días que tanto nos gustan a los españoles. Volveremos a la fiesta de la democracia con más opciones, muchas —muchísimas— más papeletas, pero esta vez arrastrando el agotamiento que todavía nos dura desde el 28 de abril. El domingo habrá que decidir nuestro voto para las elecciones municipales, autonómicas y, por último, las europeas, pero el hastío y la intoxicación informativa son tales que parece que a España no le importa (tanto) lo que pase este día y es posible que eso se refleje en una menor participación que en las elecciones generales. Aunque lo intenten, me da que ni siquiera servirán los patinetes gratuitos para que vayamos a votar.



Sin embargo, sí que hay gente que espera impacientemente que llegue este día, y de hecho lo han demostrado durante estas tres semanas de campaña. Ellos son los políticos que aspiran a gobernar nuestros municipios, cuyo empeño no conoce límites —ni siquiera los del buen gusto— a la hora de demostrar que las suyas son las mejores manos en las que dejar la España vaciada.

Videos by VICE

Casi veinte días después del inicio de campaña, analizamos en qué se han convertido estas elecciones el día que, por fin, el muestrario de creaciones llega a su fin.



Suspenso general en la retórica de los juegos de palabras

Ese recurso al que en tantas ocasiones acuden los políticos para hacerse los interesantes, demostrar su ingenio léxico y acabar destruyendo lo que quiera que cada partido haya ido construyendo. Aunque haya veces en las que este truco funcione, en muchas otras lo que acaba sucediendo es que los ciudadanos no entiendan absolutamente nada. Esto se le daba bastante bien a Mariano Rajoy.

Ante todo, nuestros candidatos más cañís lo intentan. Ellos quieren ser correctamente políticos, ya lo intentó Isabel Bonig en Alzira, —ese maravilloso pueblo de Valencia— pero a veces no lo acaban de pillar. Para muestra, un botón: Isabel Mato, candidata del PP para A Coruña, se ha liado un poco con su eslogan de campaña. No hace falta ser un genio para ver que “¿Por qué Mato?” no es la mejor pregunta con la que alentar al voto.

https://twitter.com/NandesReig/status/1127265474776043521

En España, con la experiencia del ridículo electoral que ya es habitual, no tendría que chocarnos lo que hicieron los socialistas en la localidad malagueña de Villanueva del Trabuco:



Así nos invitaban a conocer a Cristobal Moreno, el candidato del PSOE, en un misterioso granero con “aperitivo al final del acto”. No sabemos cómo salió esto, pero prometían alimentarlos a todos.



Ignacio Cabezón, otro de los políticos que protagonizan esta sección, difundió a través de su partido, esta pancarta electoral con una composición no adecuada. Ya se sabe que si quieres destruir alguna institución, se debe hacer desde dentro, y eso es lo que parece haber intentado el PP de Neda con este maligno plan:

https://twitter.com/popularesneda/status/1126625213465100289

Sin embargo, lamentablemente, después se retractaron y eliminaron esto de su campaña. Una muestra clara de la pervivencia de las dos Españas.



Algo pasa en Canarias, que parece haber estado estado a la cabeza, estadísticamente hablando, del desmadre propagandístico. Empezó despuntando en los primeros días de la campaña por los complicados juegos de palabras de los candidatos de Tías, municipio de Lanzarote en el que las agencias no han sabido gestionar muy bien eso de los juegos de palabras como ”Vamos Tías” y “Centrados en Tías”. Los estudios corroboran esta fijación de los españoles por el género femenino, pero quizás no parece el mejor anuncio electoral.

Empieza la cuenta atras en tan solo 6 dias llegara la marea naranja pisando fuerte 🍊🗳#VamosTias#VamosCanarias#VamosCiudadanos pic.twitter.com/lWxB6UqQ57 — Saray Rodríguez (@SarayRdM) May 20, 2019

En otro orden de cosas, ¿por qué al equipo de Sandra Gómez, en Valencia, le pareció buena idea esta combinación? Solo ellos lo saben.



Se hace difícil ser abstencionista pensando en todo el esfuerzo y trabajo que invierten nuestros políticos locales durante la campaña, ¿cómo evitar visitar las urnas con un mensaje tan enfático como este?



https://twitter.com/arbo_p/status/1128942275969601539

Las mejores performances

Los mejores tesoros parece que siempre se esconden siempre en los puntos más recónditos de España. En el límite entre el teatro y la ficción, destaca especialmente el ahínco de nuestros políticos por profundizar en lo performativo y en el lenguaje corporal. Los candidatos de las municipales han explotado sus dotes para la actuación mostrándose en los escenarios más locos: un parque infantil, un trampolín, la misma Gran Vía de Madrid…

Así, mientras la campaña avanzaba paulatinamente, Antonio Alarcón, candidato del PP en La Laguna, intentaba aferrarse a la niñez. “La niñez de un proyecto vital”, exactamente. No sabía que cuando naces eres un proyecto, aunque tampoco sabía que un señor del PP puede llegar a tener la misma inocencia que un niño al intentar colarnos eso de “siempre con buena voluntad”. Una gran lección de discurso político. Y a tope con el lenguaje inclusivo.

Compañeros de @debuenas, hay que hacer ranking de los peores vídeos de precampaña y campaña electoral. Aquí va el mío, la alegría que desprende candidato a la alcaldía de La Laguna por el PP Antonio Alarcón 😉 pic.twitter.com/YCa1WvSaFM — Ardiel Rodríguez de los Santos (@ArdielRo) May 9, 2019

Julio Reboso, candidato por la Agrupación Herreña Independiente (AHI) en el municipio de Valverde, llega directamente hasta el nacimiento de todo. De este recopilatorio, de la campaña, de la naturaleza… De hecho, ¿estaría representando el nacimiento de Venus? ¿O solo quería quedarse con todos nuestros corazoncitos lanzándose al agua por un sueño? Esos treinta segundos mirando a cámara sin mediar palabra dejan muchas incógnitas abiertas.

me mojo por un sueño

julio alcaldexvalverde pic.twitter.com/nWlUnjPwdc — julioreboso.es (@JuliorebosoE) May 8, 2019

No podíamos olvidarnos del último movimiento que ha hecho Ciudadanos. Como si fuese uno de los artistas urbanos del momento, el partido ha colgado una pancarta enorme en un edificio de una de las calles más transitadas del país. En ella, una conversación ficticia entre Más Madrid, Podemos y PSOE, o mejor dicho, “la comuna de Madrid”, como dicen ellos. Por supuesto, siempre tan consecuentes con sus palabras.

No vamos a permitir que Gabilondo y sus socios conviertan la Comunidad de Madrid en una comuna madrileña.#STOPComunadeMadrid pic.twitter.com/VAQpIxc4hd — César Zafra (@CsarZafra) May 21, 2019

Un breve inciso musical

En la campaña electoral en las grandes ciudades, lo musical ha tenido una gran importancia: que si los reggaetones de Más Madrid y Ada Colau, que si Pablo Iglesias y Colau cantando “Bella ciao” con un coro ciudadano detrás… Pero no han sido los únicos y antes de acabar con este breve repaso, no podíamos olvidar al hit de campaña que ha pasado más desapercibido estas elecciones:

“Ara el Vendrell, Ara el Vendrell, Ara el Vendrell. Vota, vota Ara el Vendrell”, con esta exquisitez de letra nos sorprende un partido del municipio catalán El Vendrell. Puede que no te guste la primera vez que lo escuches, pero lo irás pillando con la segunda escucha.

Sigue a Cristina en @cristinaprz.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.