Eleva tu chi con los nuevos tracks de Spiritualized

Spiritualized es una de esas bandas totalmente únicas que existen en un mundo que ellos mismos crearon (logrando fusionar la psicodelia americana con una identidad musical coherente). Los largos descansos entre sus discos no ayudan. El último, Sweet Heart Sweet Light, fue lanzado en 2012. ¡La Tierra era un lugar muy distinto en ese entonces! ¿Era mejor? Quién sabe, pero ya pasó mucho tiempo. Por eso, es una gran noticia que Jason Pierce y compañía hayan anunciado un nuevo álbum para este verano: And Nothing Hurt. Tuvieron la gentileza de compartir dos nuevas canciones esta mañana.

Spiritualized hacen lo que mejor saben en «A Perfect Miracle» y «I’m Your Man»: el sonido es una mezcla entre gospel y rock con electrónica, sumado a una sensación de zen astral. Son extraños y complejos, pero la banda ha estado trabajando durante tanto tiempo en ellos que suena natural. Puedes escuchar los nuevos benditos tracks a continuación:

