Ella es Tokischa, la bomba dominicana de la que todxs están hablando

La industria de la música latina necesitaba una propuesta refrescante, original y, como nos gusta decir en México, “sin pelos en la lengua”. Para nuestra sorpresa y en el mejor momento, una joven pisciana nacida en 1996 y originaria de República Dominicana, llegó a llenar ese vacío.

Tokischa es una artista emergente de dembow y trap que ha captado la atención de exponentes de talla mundial como la Rosalía y J Balvin. Ambxs la buscaron para colaborar y con menos de una semana de diferencia, publicaron sencillos (“Linda” y “Perra”) que en conjunto hoy rebasan las 12.5 M de reproducciones en Spotify y suman casi 20 M de vistas en YouTube.

Mucho del interés (que en este particular caso podríamos llamar “morbo”) que ha levantado la artista, se debe a que en sus letras habla de sexo y calentura vaginal, de que las amigas que se besan son la mejor compañía; por supuesto también de amor, dinero y drogas. Como suele suceder, en el género este tipo de temas son celebrados y valorados cuando los canta un varón, pero en el caso de Tokischa, le han traído muchas críticas machistas (basta con buscar su nombre en redes sociales para encontrar algunas).

Sin embargo, a ella parece no interesarle el hate de las redes sociales y prefiere concentrarse en llevar su carrera al siguiente nivel. Para conocer más de esta artista que nos invita a ser nosotrxs mismxs sin importar el qué dirán, le hicimos algunas preguntas sobre su música, Only Fans y el futuro.

VICE: Primero lo primero, ¿en qué momento Rosalía y tú decidieron hacer una canción juntas y cómo te sientes con el resultado?

Tokischa: Estoy muy contenta. El video quedó bellísimo, transmite una alegría y una algarabía que me encanta. Rosalía y yo terminamos haciendo la canción porque ella se comunicó conmigo y me invitó para hacer una canción, entonces luego vino al país, a República Dominicana, y aquí fuimos al estudio donde Leo, y terminamos haciendo un dembow con flamenco. Duramos cuatro horas haciéndolo y salió “Linda”.

VICE: Como mencionas, “Linda” es un dembow y marca la incursión de Rosalía en el género. ¿Te parece una apuesta arriesgada dado que ella es una artista que ha sido criticada por “apropiación cultural”?

Tokischa: La música es para todos y todos los estilos también son para todos. Creo que todos tenemos derecho de hacer lo que nos nazca, ¿sabes? De expresarnos de la forma que queramos.

VICE: Hablando de incursionar en diferentes géneros, tengo entendido que tú iniciaste tu carrera en el rock…

Tokischa: No, no es así. Empecé haciendo mi carrera con trap; me gusta el rock, siempre me ha gustado el rock, y es con lo que quiero evolucionar mi carrera, pero todavía no he hecho música rock. Sí tengo una banda y he hecho conciertos de rock, pero no lo he presentado al público todavía.

VICE: ¿Y por qué te inclinaste por el trap? Digo, es evidente que tienes habilidad para hacer rimas y componer letras directas, pero ¿cuál dirías que fue tu detonante para entrarle al trap?

Tokischa: Queríamos empezar haciendo música urbana. El trap para mí es lo más cercano al rock y por eso empezamos haciendo trap.

VICE: Y algo que tiene el trap es que las letras son muy directas y explícitas, muy a la cara. Sin embargo; pienso que a los exponentes hombres les aplauden este fronteo, pero a las mujeres se lo siguen criticando. ¿Por qué crees que esto sigue pasando en pleno 2021?

Tokischa: Creo que es algo que siempre se va a repetir, ¿sabes? Desde el inicio de los tiempos siempre se ha estado peleando por ciertos derechos, por ciertas libertades, que si te fijas es una lucha constante que no acaba. Entonces da igual, al final del día toda esa crítica o aceptación le suma a la carrera de uno, de todos modos. Entonces… todo nice.

VICE: Como hay críticas, también hay apoyo. Artistas como Cardi B han abogado por ti y este tipo de colaboraciones mainstream-underground. ¿Cómo te hace sentir ese tipo de reconocimiento?

Tokischa: Sentí muy bonito por su mensaje, me siento identificada con lo que ella dice, es cierto y ojalá todo mundo lo viera de esa forma, pero siempre habrá un sí y un no, solo hay que aprovechar ambas cosas.

VICE: ¿Te identificas con artistas como la propia Cardi, Nicki Minaj, Lil Kim? Estas raperas que no temen hablar de temas que muchxs podrían considerar “controversiales” (sobre todo para las mujeres) y que pese a las críticas, han llegado bastante lejos. ¿Te ves como ellas en un futuro?

Tokischa: Sí, siempre me he visto así.

VICE: Como artista sexualmente explícita y creadora de contenido de Only Fans, ¿qué pensaste sobre la política que anunciaron y suspendieron sobre la prohibición de contenido explícito en la plataforma?

Tokischa: Cuando vi eso dije: “Bueno, déjame tirar todo mi contenido ahora” risas, pero después vi que se retractaron y me relajé.

VICE: ¿Por qué abriste tu Only Fans en primer lugar?

Tokischa: Porque me gusta, me gusta hacer ese tipo de contenido, siempre me ha gustado. Y también porque es algo que no va con las normas sociales, entonces con ese deseo de compartir mis cosas fue que yo abrí Only Fans. Además, luego le empecé a sacar dinero y en cuarentena me ayudó mucho.

VICE: ¿Crees que si no tuvieras la música podrías desarrollar una carrera en Only Fans como creadora de contenido?

Tokischa: Mmm… sí, total.

VICE: Volviendo al tema musical, cuéntame de “Perra”, tu “polémica” (como le gusta decirle a la gente) colaboración con J Balvin.

Tokischa: J Balvin me escribió por Instagram y me invitó a colaborar con él para su álbum; le envié esta canción, le gustó y la montó de una. Luego vino al país a hacer el video.

VICE: ¡Wow! O sea ya te buscó Rosalía, te buscó J Balvin. ¿Quién más te gustaría que te buscara o con quién te ves colaborando próximamente? A mí se me ocurre Bad Gyal, por ejemplo.

Tokischa: Sería muy bacán una colaboración con ella. Creo que hemos conversado ya.

VICE: ¡Uy! Ojalá se arme. ¿Quién más te viene a la mente?

Tokischa: Soy muy fan de Nathy Peluso.

VICE: Para ir terminando, se sabe que República Dominicana es muy importante en el desarrollo de la música latina, pero a excepción de El Alfa o Natti Natasha, pienso que sus artistas no tienen el reconocimiento que merecen. ¿Crees que ha llegado el momento de que lxs dominicanxs reclamen su lugar en la industria?

Tokischa: Claro, pero eso es con mucho trabajo, disciplina, buen manejo y con una visión directa, clara y sin salirse de ahí. Entonces todo el que se lo proponga, lo logra.

VICE: Por ese lado, ¿cómo animarías a otrxs artistas emergentes dominicanxs a salir a la “superficie” y darse a conocer?

Tokischa: Eso, que siempre hay que ser paciente, que hay que tener disciplina y que hay que poner la carrera como prioridad número 1. En la vida personal de uno lo primero que está es la carrera, y trabajar mucho.

VICE: Nos despedimos con noticias: vi que estarás en un importante festival en Miami, junto a Don Omar y Anuel, y donde de hecho tú eres de las muy-muy-muy pocas mujeres que se presentarán. ¿Cómo te sientes?

Tokischa: Muy emocionada. Nunca he viajado, sería mi primera vez. No me lo creo, está muy bacán.

