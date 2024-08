Elon Musk hizo un rap sobre Harambe y es su mejor trabajo a la fecha

Ayer fue primero de abril, día donde las noticias inverosímiles –y muchas veces estúpidas– salidas de las brillantes mentes de personas como yo que por semanas buscan la forma de engañar a la gente por fin salen a relucir. Entre el cúmulo de basura, me encontré con un tuit de Elon Musk que no tomé en serio, hasta que que recordé que se trata de Elon Musk, un ser noble y fresco por naturaleza, que simplemente no es tan teto ni tan malvado como para querer vernos la cara en April Fools.

El CEO de Tesla, pareja de arrumacos de Grimes, entusiasta de la marihuana, ciudadano de tres países distintos, y ahora nuevo cantante favorito, acaba de inaugurar su faceta como rapero de Soundcloud al dar a conocer un tema que compuso en el que básicamente fuma de su plumita para recordar a Harambe, el gorila que fue asesinado en un zoológico de Cincinnati hace tres años.

Si con todo lo anteriormente dicho, todavía no estás convencido de escucharla, debes saber que Elon califica este trabajo como “el más fino que ha logrado a la fecha”. Y quizás tiene algo de razón, porque ninguno de todos los coches eléctricos y trenes supersónicos que ha creado o imaginado tienen auto-tune y hablan sobre mota. Así que sí, “RIP Harambe” es el más fino de sus trabajos. Escúchalo abajo.

