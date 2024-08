Elotes cubiertos de Doritos, Takis y suadero: conoce los RorroElotes de la CDMX

Todo comenzó con un video del canal Wendys Eating Show. En él se puede ver a una chica preparándose un elote con mayonesa, un poco de mantequilla y un ingrediente que reventó las redes sociales: una cobertura de Cheetos Flamin’ Hot. El video en el que Wendy come esta singular botana, tenía todo para volverse viral: una chica carismática, un alimento inusual y gestos y sonidos en los que su protagonista parecía estar alcanzando el Nirvana. «This is next level», se le escucha decir a Wendy, quien no tiene empacho en decir «I’m a real mexicana» mientras le da un toque final al elote bañándolo de salsa Valentina y luego lo engulle con un gusto que da envidia.

“¿Alguien en la Ciudad de México venderá esta clase de elotes?”, me pregunté de inmediato. Investigando supe que sí existen y en poco tiempo di con el único lugar de la CDMX en el que se preparan estos antojitos sui generis: Los RorroElotes. A primera vista no es más que un patiecito interior de una casa, pero lo que aquí se cocina es un reto para los curiosos y los estómagos arriesgados. Ubicados en la Delegación Azcapotzalco, los RorroElotes tienen apenas cuatro meses de existir. “Comenzamos como un puestecito banquetero en el que sólo vendíamos elotes traidicionales”, me cuenta Rodrigo Amezcua, quien lleva la batuta en este lugar que a pesar del poco tiempo que lleva, ya ha crecido bastante y de la misma forma también ha ampliado su menú.

“Yo también conocí esta receta por las redes sociales”, dice Rodrigo, “pero quise ampliar la variedad y ponerle algo de creatividad. Por ejemplo, tengo espolvoreados de Doritos Nachos, De Runners, de Takis Fuego, Cheetos Colmillo y Cheetos Flamin’ Hot”. Estos cinco espolvoreados son los “de la casa”, pero si tú llevas tus propias frituras, Rodrigo te hace tu propio espolvoreado para que queden al sabor de la botana de tu preferencia. “Te comentaba que quise ponerle algo de mi creatividad porque el espolvoreado ya no sólo lo pongo en los elotes, también lo llevan los esquites”.

Al igual que en la receta de Wendy, la base primordial es el elote, luego se le pone algo de mayonesa (que puede ser “normal”, de chipotle o de habanero) y más adelante viene el espolvoreado. Para rematar, se echa una buena ración de salsa picante y de chamoy. “Todo esto lo servimos en plato esquitero, porque además del elote también lo acompañamos de las papas (frituras) de tu preferencia, que pueden ser las mismas que las de la cobertura o unas diferentes”.

Pero cuando pensaba que la carta ya me había presentado lo más exótico del lugar, estaba equivocado: los esquites con suadero y queso Oaxaca son, como diría Wendy, “the next level”. “Los esquites también los servimos en un plato elotero. Les ponemos una muy buena ración de suadero y finalmente los cubrimos con queso Oaxaca. Los metemos al horno un par deminutos para que el queso quede muy bien gratinado y finalmente les agregamos al gusto del cliente jugo Maggi, salsa inglesa, salsa BBQ, limón, y ya si quieren hacerlos todavía más extremos, los bañamos con alguno de los polvos de la casa”.

Por supuesto, no me podía ir sin probarlos, impulsado por el morbo de a qué sabría semejante combinación y la verdad quedé impresionado: no me parecieron ni extremadamente pesados o una mezcla chocante de sabores. “A mucha gente le pasa lo que a ti: al principio los ve con desconfianza y los pide por puro morbo. Pero la verdad, una vez que los prueban, no hay una sola persona que me diga que no les han gustado. Hace poco una señora me dijo que ella era de las que decían que qué asco ese tipo de combinaciones y que eso era innecesario teniendo ya los esquites tradicionales, pero que cuando los probó le callé la boca”, se ríe.

Sobre cómo ha lidiado con los haters que dicen que este tipo de comida es “una aberración” o “un exceso”, él realmente se lo toma con bastante tranquilidad y hasta con humor. “Por redes sociales nos llegan toda clase de comentarios, sobre todo personas que no los han probado, pero que escondidos en el anonimato les gusta descalificar sin experimentar primero. A todos ellos les diría que vengan a conocernos, que prueben nuestros productos y si aún así no les gustan, ahí estarán en todo su derecho de expresar su descontento. Pero no puedes estar en contra de algo que realmente no conoces ni has probado, ¿o sí?”.

