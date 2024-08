Por primera vez, Elrow llega con su fiesta salvaje a Colombia

Este próximo 3 de marzo, a Colombia llega por primera vez una de las fiestas más extravagantes y salvajes que han presenciado las pistas de baile del planeta entero.

Elrow, el concepto creado en la ciudad de Barcelona por la familia Arnau en 2009, con el paso de los años se ha establecido como una de las marcas más fidedignas en cuanto a eventos se trata, partiendo de un simple pasatiempo de domingo por la tarde, a convertirse en una mega fiesta que se ha apoderado de metrópolis como Londres, Madrid, Ibiza, Tel Aviv y varias más. Por las candentes cabinas de Elrow han pasado varios de los nombres más relevantes del escenario electrónico: Laurent Garnier, Richie Hawtin, Marco Carola, Carl Cox y Ellen Allien, todos han dejado huella en las famosas noches de fiesta extravagante.

Ahora, Elrow ha decidido incursionar en el circuito suramericano, trayendo su parafernalia y descontrol a países como Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Precisamente en este último, la fiesta salvaje se tomará Bogotá, Medellín y Cartagena, contagiando a todo el público colombiano con esta loca pero memorable experiencia de rumba.

El esperado debut será el sábado 3 de marzo en el Chamorro City Hall de la capital, donde se celebrará la primera edición de “Sambodromo do Brasil”, uno de los eventos más reconocidos de Elrow. El line up para esta noche de carnaval estará conformado por Matthias Tanzmann, el mandamás de Moon Harbour Recordings; Heidi, la selectora canadiense ligada al sello Get Physical; Chus + Ceballos, el dúo español pionero del sonido ibérico; y los residentes de la casa Row: De La Swing, Marc Maya y The Mother Earth Calling.

Para más información acerca del Sambodromo do Brasil – Bogotá, pueden pasarse por el evento oficial, acá. Y si desean adquirir boletería, pueden hacerlo a través de este link.