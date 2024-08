Elsa y Elmar estrena el video de “Ojos Noche”

No dudo que alguno de tus propósitos de año nuevo haya sido enamorarse o, al menos, empezar con el pie derecho en este maldito juego del amor romántico que nos meten en el cerebro como pezuñas de cerdo en el embutido. Porque, como ya lo habíamos dicho anteriormente, enamorarse es sentir que aunque el universo se esté cayendo a pedazo a tu alrededor, nada importa si estás con esa persona.



A veces me he encontrado escuchando canciones mientras una voz dentro de mi cabeza se lamenta pensando “mierda, ojalá nunca le hubieran escrito una canción tan bonita a una persona tan fea”, y es que con fea me refiero a que hayan herido los sentimientos de una persona. Bueno, cuando vi el video de “Ojos Noche” pensé exactamente eso.

Videos by VICE

Hace algunos días habíamos estrenado la canción de Elsa y Elmar pero aun no estaba listo el videoclip que lo acompaña. Grabado en las sombras de la Ciudad de México, si eres de aquí, reconocerás algunos lugares durante el recorrido nocturno que se hace en escenarios urbanos.

Mira el video de “Ojos Noche” al inicio de la nota e intenta no llorar. Como yo.

Conéctate con Noisey en Instagram.