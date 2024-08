Elton John se retirará de los escenarios después de su tour más grande

Elton John ha actuado intermitentemente como músico de gira a lo largo de los años: alguna vez dijo que dejaría de dar shows en 1977, para convertirse en uno de los primeros artistas occidentales en presentarse en la Unión Soviética solo un año después de haberlo dicho. Elton John hace las cosas a lo grande, siempre. Esta vez, sin embargo, parece que va en serio eso de estar fuera del camino para siempre, ya que anunció en una conferencia de prensa en Nueva York que se retirará de la vida de giras y presentaciones en vivo. Por supuesto, como informa Rolling Stone , lo hará después de una gira mundial de 300 fechas y tres años de duración titulada «Farewell Yellow Brick Road».

En declaraciones a la prensa, John, de 70 años, dijo que quería pasar tiempo con sus hijos y que la próxima gira será un evento en toda la extensión de la palabra: «Quiero salir con una explosión … Será la mejor producción y espectáculo que haya hecho, algo fantástico «. Puedes leer el resto de la historia aquí . Las fechas de John en Norteamérica para la gira «Farewell Yellow Brick Road» están a continuación sin confirmar por ahora si este tour tocará tierras Latinoamericanas:

8 de septiembre – Allentown, PA @ PPL Center

11 y 12 de septiembre – Philadelphia, PA @ The Wells Fargo Center

15 de septiembre – Buffalo, NY @ KeyBank Center

16 de septiembre – University Park, PA @ Bryce Jordan Center

19 de septiembre – Hartford, CT @ XL Center

21 y 22 de septiembre – Washington DC @ Capital One Arena

25 y 26 de septiembre – Toronto, ON @ Air Canada Centre

28 de septiembre – Ottawa, ON @ Canadian Tire Center

29 de septiembre – Québec City, QC @ Videotron Center

4 de octubre – Montreal, QC @ Bell Center

6 de octubre – Boston, MA @ TD Garden

10 de octubre – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

12 de octubre – Detroit, MI @ Little Caesars Arena

15 de octubre – Grand Rapids, MI @ Van Andel Arena

18 y 19 de octubre – Nueva York, NY @ Madison Square Garden

23 de octubre – Louisville, KY @ KFC ¡Yum! Centrar

24 de octubre – Nashville, TN @ Bridgestone Arena

26 y 27 de octubre – Chicago, IL @ United Center

30 de octubre – St. Louis, MO @ Scottrade Center

2 de noviembre – Columbus, OH @ Schottenstein Center

3 de noviembre – Cleveland, OH @ Quicken Loans Arena

8 de noviembre – Nueva York, NY @ Madison Square Garden

23 de noviembre – Sunrise, FL @ BB & T Center

24 de noviembre – Miami, FL @ AmericanAirlines Arena

27 de noviembre – Orlando, FL @ Amway Center

28 de noviembre – Tampa, FL @ Amalie Arena

30 de noviembre y 1 de diciembre – Atlanta, GA @ Philips Arena

4 de diciembre – Birmingham, AL @ Legacy Arena en The BJCC

6 de diciembre – Nueva Orleans, LA @ Smoothie King Center

8 y 9 de diciembre – Houston, TX @ Toyota Center

12 de diciembre – San Antonio, TX @ AT & T Center

14 y 15 de diciembre – Dallas, TX @ American Airlines Center

11 de enero de 2019 – Boise, ID @ Taco Bell Arena

12 de enero de 2019 – Portland, OR @ Moda Center

15 de enero de 2019 – Fresno, CA @ Save Mart Center

16 de enero de 2019 – Sacramento, CA @ Golden1 Center

18 de enero de 2019 – Oakland, CA @ Oracle Arena

19 de enero de 2019 – San Jose, CA @ SAP Center en San Jose

22 y 23 de enero de 2019 – Los Angeles, CA @ STAPLES Center

26 de enero de 2019 – Glendale, AZ @ Gila River Arena

29 de enero de 2019 – San Diego, CA @ Valley View Casino Center

7 de febrero de 2019 – Denver, CO @ Pepsi Center

9 de febrero de 2019 – Tulsa, OK @ BOK Center

12 de febrero de 2019 – Omaha, NE en CenturyLink Center

13 de febrero de 2019 – Kansas City, MO @ Sprint Center

19 de febrero de 2019 – Milwaukee, WI @ Wisconsin Entertainment and Sports Centre

21 de febrero de 2019 – Minneapolis, MN @ Target Center

27 de febrero de 2019 – Cincinnati, OH @ US Bank Arena

1 de marzo de 2019 – Albany, NY @ Times Union Center

8 de marzo de 2019 – Brooklyn, NY @ Barclays Center

12 de marzo de 2019 – Raleigh, NC @PNC Arena

13 de marzo de 2019 – Columbia, Carolina del Sur @Colonial Life Arena

15 de marzo de 2019 – Jacksonville, FL @ Jacksonville Veterans Memorial Arena

