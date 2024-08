Elvis Costello se recupera de cirugía por cáncer

Elvis Costello canceló el resto de su gira europea por consejo de su médico. En una nota para sus seguidores que escribió esta mañana, Costello reveló que fue diagnosticado con cáncer, y aunque ha realizado shows desde que se sometió a cirugía, ahora le dijeron que es mejor que descanse.

“Hace seis semanas, mi doctor me llamó y me dijo: ‘Deberías empezar a jugar a la Lotería’. Muy rara vez o nunca había visto una neoplasia maligna tan pequeña pero agresiva que pudiera ser derrotada con una sola cirugía”, escribió Costello en su sitio web. Los médicos recomiendan un mes para recuperarte después de una cirugía así, pero el cantante dice que no sabe cuánto tiempo podría tomarse en su extraña línea de trabajo. “Era imposible juzgar cómo este aviso se alinearía con las demandas de un músico viajero, tocando shows de 90 minutos a dos horas todas las noches”.

Al final, la gira pasó factura. “Mi espíritu está más que dispuesto, pero debo aceptar que me va a tomar más tiempo del que hubiera querido para recuperar toda mi fuerza”, escribió. También confirmó que él y su banda, The Imposters, lanzarán un nuevo álbum en octubre. “Volveremos a la mayor brevedad posible para tocar toda esa música y tus canciones favoritas que siguen teniendo sentido para nosotros”.



Aunque Costello no indica qué tipo de cáncer le diagnosticaron, sí dirige una parte de su comunicado a los hombres: “Caballeros, hablen con sus amistades, descubrirán que no están solos, busquen el consejo de su médico, si tiene dudas o si es el momento oportuno, y actúen tan rápido como sea posible en estos asuntos. Puede salvarles la vida. Créanme, es mejor que jugar a la ruleta”.

La gira estaba programada para tres fechas más en el Reino Unido antes de tocar en Croacia, Austria, Noruega y Suecia.



