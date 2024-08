Embarazada y con abdominales: ¿Cómo demonios es posible?

A lo largo de las últimas semanas, unas fotos de la modelo Sarah Stage se han hecho virales. A simple vista parecen selfies estándar de una modelo de fitness: en una de ellas, Stage, con sus contornos impecables, posa frente a un espejo en bikini, con el estómago plano y tonificado. Pero los hashtags del post indicaban que está embarazada de seis meses. Espera, ¿qué?

Tratando reflexivamente de encontrar sentido a la imagen y el texto que la acompañaba, mi primer pensamiento fue que esta mujer es una especie de maga con increíbles poderes. Stage, que está embarazada de su segundo hijo, también mantuvo su tableta durante el primer embarazo.

Videos by VICE

Pero el embarazo de Stage, aunque quizá sea poco habitual, no es único. Circulan bastantes anécdotas en internet de mujeres que no supieron que estaban embarazadas porque apenas habían aumentado de peso y de otras que sabían que estaban embarazadas pero que insisten en que nunca se les notó en realidad.

«Durante mi primer embarazo no tuve tripa», escribió una mujer en un foro. «Fui a un parque temático cinco días antes de que naciera mi hija, esperaba a la salida de las atracciones y la gente no paraba de preguntarme por qué no me montaba. Nadie se creía que estuviera embarazada de nueve meses. A unas pocas mujeres simplemente no se les nota mucho».

Cuando hablé con la Dra. Sherry A. Ross, tocóloga, ginecóloga y autora de She-ology (que podría traducirse más o menos como «Ella-ología»), confirmó que algunas mujeres embarazadas no parecen estarlo. «Cada mujer lleva su embarazo de forma diferente y no a todas se les nota por igual», explicó Ross. «Es posible que a las mujeres más altas, con un torso más largo, no se les note el embarazo de forma tan obvia como a las mujeres más bajas. Si una mujer está embarazada de seis meses o de 24 semanas, la inmensa mayoría de mujeres desnudas mostrarían una barriga perceptible. Las fotos de Sarah Stage no muestran una barriga de seis meses de embarazo, pero puede que se deba a que posee una genética única». (O a un ángulo de la cámara favorecedor, añade).

Además, Stage, que pregona a los cuatro vientos su e-book sobre fitness y publicita batidos de proteínas en su Instagram, es claramente una fanática del ejercicio. Ross afirma que la masa muscular abdominal podría tener algo que ver. «Cuanto más apoyo ofrecen y más firmeza poseen los músculos abdominales, más probabilidades hay de que el útero creciente no se note durante el inicio del embarazo», explicó. «Si tu zona abdominal no está tonificada, es más fácil que el útero salga hacia afuera y se note antes en el embarazo».

Pero en términos del tamaño del bombo, no hay una forma buena o mala de llevar un embarazo. Esta mamá fitness de 33 años de edad ha dicho que su embarazo es normal y que el bebé está perfectamente sano. Sin embargo, Ross advierte de que es posible que un estómago plano durante el embarazo sea indicativo de que hay un problema. «Si una mujer embarazada sigue teniendo una barriga muy poco prominente durante el transcurso de su gestación, esto podría sugerir que su bebé es más pequeño de lo que se consideraría normal», afirmó. En este caso conviene realizar «ecografías con cierta frecuencia, ya que éstas podrían mostrar cómo va creciendo el bebé dentro del útero y si existe alguna causa de preocupación».