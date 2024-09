Emborracharse un poco es bueno para tu corazón

Los beneficios para la salud del consumo de alcohol parecen estar atorados en una guerra permanente, con la ciencia balanceándose hacia atrás y hacia adelante sobre el tem —no muy diferente de un borracho incompetente en una banqueta—. Beber en exceso es malo para la mente y el cuerpo, pero beber un poco en realidad puede hacer que envejezcas más lentamente; un producto químico en el vino tinto es un antioxidante, y luego no lo es. Un nuevo estudio agrega algo de impulso detrás del argumento a favor de la bebida y sugiere que beber moderadamente es, de hecho, bueno para el corazón.

Investigadores de la The Norwegian University of Science and Technology y el Karolinska Institute en Estocolmo publicaron recientemente dos estudios, uno en International Journal of Cardiology y otro en el Journal of Internal Medicine, encontraron que las personas que bebían tres a cinco bebidas por semana eran un 33 por ciento menos propensos a experimentar insuficiencia cardíaca que los abstemios y las personas que no beben regularmente. Sus corazones estaban generalmente en mejor forma.

Videos by VICE

El vino tinto se ha denominado como «bueno para el corazón » anteriormente, pero el equipo de investigación noruego encontró que no importa qué tipo de alcohol bebieran los participantes: licor fuerte, cerveza, vino; todos ofrecieron beneficios. Por cada bebida adicional hasta cinco, el riesgo de infarto de miocardio se redujo en un 28 por ciento.

«Es sobre todo el alcohol que conduce a mayor colesterol bueno», dijo Imre Jansky, uno de los investigadores, de acuerdo con Science Daily. «Pero el alcohol también puede causar presión arterial más alta. Así que es mejor beber cantidades moderadas con frecuencia relativa».

Estudios previos que exploran la relación entre el alcohol y la salud del corazón han utilizado poblaciones de sujetos procedentes de países como Francia e Italia, donde muy poca gente no bebe alcohol. Jansky utilizó a la población noruega, donde la abstinencia es más común, para establecer una distinción más clara entre los bebedores y los no bebedores. El cuarenta y uno por ciento de 60 mil 665 sujetos del estudio, que fueron monitoreados durante aproximadamente una década, no beben ni bebían menos de la mitad de una bebida alcohólica por semana.

Los investigadores destacaron que muy pocas personas en el grupo eran bebedores empedernidos, así que no está claro si hay riesgos para la salud del corazón para los que beben de más. El riesgo de desarrollar algunos tipos de enfermedades cardiovasculares, por no mencionar otros problemas de salud, se eleva cuando la gente bebe más de cinco copas a la semana.

«No voy a animar a la gente a beber alcohol todo el tiempo. Solo hemos estado estudiando el corazón, y es importante hacer hincapié en que un poco de alcohol todos los días puede ser saludable para el corazón», dijo Janszky. «Pero eso no quiere decir que es necesario beber alcohol todos los días para tener un corazón sano».

Como siempre, el consejo del médico es consumir alcohol con moderación. Suspiro.