Embrión de pato, borojó y cangrejo: el jugo para culear rico y parejo

Los bogotanos tenemos la fotuna de Paloquemao. Ya saben, un mercado reconocido por tener de todo, que se caracteriza también por vender menjurjes varios: desde amarra hombres, hasta amarra plata y el especial «Berraquillo», un jugo que, dicen, pone arrecho a quien se lo toma.

El jugo, de color rosa pastel, que huele a remedio y no sabe tan mal, según me habían dicho, cuesta 10 mil pesos y, aprovechando la semana del amor, me metí a fondo. ¿Será que me iba a calentar con un juguito rosado? Jason, el vendedor de ceviches, especialista en este bebedizo, me dijo que ya me iba a ver volviendo con novio o con una buena historia para contar.

Esto, antes de ver su preparación, que es, de hecho, bastante impresionante.

Nuestro Berraquillo está compuesto de ingredientes exóticos que en el imaginario popular de todos los tiempos (digo de todos los tiempos porque nadie me supo decir hace cuánto se hace este ritual o me decían que era hace un resto) hacían que los catadores de este elixir se arrecharan sobre manera.

«Esto, el jugo de borojó y las ostras son los productos que te puedo ofrecer si quieres algo verdaderamente afrodisiaco», afirma Jason, «pero este, el berraquillo, es el más potente». Hombres de la tercera edad y personas que tienen enfermedades van por lo menos tres veces a la semana a tomarlo.

A lo que vinimos. ¿Qué contiene el preciado Berraquillo?

Jason empezó a sacar cada uno de los ingredientes que me empezaron a dejar boquiabierta. Primero, sacó el tradicional tarrito rojo JGB, lo cual me pareció extraño (debe ser para darle sabor); luego, nos mostró el vino Sansón, que le da un toque de alcohol a la ecuación; borojó, miel, leche y acá es donde empieza lo exótico: un cangrejo vivo y embrión de pato.

Sacó un pequeño bowl de plástico con el cangrejo, que ya de por sí estaba asustado, y lo metió en la licuadora con todos los ingredientes. «Ese se emborracha con el vino y no siente nada», me dijo. Yo lo miraba con horror. La licuadora empezó a moverse y duró por lo menos cinco minutos en mezclarse la corteza del pequeño cangrejo con los demás ingredientes.

Lo probé y no sé si es efecto placebo, pero les digo que de algo sirvió. Recomendado, recomendadísimo. Piérdale el miedo a tomar cangrejo y déjese llevar por sus instintos.

Acá les dejo la receta, por si las moscas:

Berraquillo

1 una taza y media de leche

1 cucharada de miel

1 cucharada de Tarrito Rojo

1 shot de vino Sansón

1 cangrejo (que se puede comprar en el mercado también)

Embrión de pato (que si lo encuentra dígame dónde)

Licuadora por varios minutos y colar (importantísimo). Eso es todo.

Provecho.