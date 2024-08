Eminem producirá una peli sobre el rap de batallas en la actualidad

Eminem sigue aquí. Haciendo cosas. En 2017. Aparentemente obtuvo mejores números de streaming que la mayoría de los artistas en la nueva cosecha. Em no se va a ir nunca. Su última aventura en el mundo cinematográfico fue casi obtener el papel de Jake Gyllenhaal en la película de boxeo Southpaw, y su nuevo proyecto sigue orientado a la competencia, excepto que se trata de… ¿la escena de batallas de rap en Toronto? Sí, leíste bien.

Tal vez no estabas enterado, pero el mundo de las batallas de rap evolucionó un chingo desde 8 Mile. Ahora son a capela y escritas, hay diferentes ligas, y todo el concepto funciona más como un deporte de alto rendimiento, con un clarísimo paralelismo con el box, que como arte o música. Una de las ligas más importantes que ha habido, es King Of the Dot, con sede en Toronto y apadrinada por Drake.

La peli se llama Bodied, está co-producida por Eminem, el productor de Castelvania, Adi Shankar, y el socio de Em, Paul Rosenberg. Bodied está dirigida por Alex Kahn, quien ha dirigido videos de alto perfil, para Em («Love the Way You Lie», «Whitout Me») o Taylor Swift («Bad blood»); y fue co-escrita por el mismo Alex y por Alex «Kid Twist» Larsen. Según Genius, la peli es una versión ficccionalizada de la biografía de Kid Twist, quien fue el primer gran campeón a fines de la década pasada en King of The Dot.

Según SPIN, la peli va a tener cameos de una buena cantidad de figuras del mundo del battle rap: Dizaster, Dumbfounded, Hollow Da Don, y Loaded Lux, además de Anthony Michael Hall, y la personalidad del hip hop Charlamagne tha God. La peli se estrena el 7 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto y tratará temas de raza, además de retratar este mundo poco conocido donde algunos de los ejercicios discursivos más impresionantes en la actualidad, se llevan a cabo cotidianamente.

Mira el trailer arriba.

