Eminem quiere una batalla de rap con el comediante ese que lo imitó

¿Se acuerdan de ese colosal video, que probablemente apareció en tu Twitter porque alguien más le dio like, donde sale un dude en su garage vestido de negro haciendo una personificación perfecta de Eminem freestyleando y demostrando que sigue siendo real y que aún tiene barras? Pues el autor de la obra es Chris D’Elia, un comediante al que quizás ubiques por los roasts donde ha participado y por algunas rutinas de stand-up de la tele.

Días después de que se hiciera popular el video donde le mide el pulso a las dramáticas respiraciones y palabras inventadas del dios del rap, el propio Eminem respondió diciendo que “por un segundo creyó que era él mismo” en una movida que, siendo honestos y conociendo ese ego de niño especial de Shady, estuvo cringy. Y esta semana lo ha hecho todavía más incómodo al estrenar esa canción que, al parecer, nadie tiene ganas de escuchar junto a Logic, donde añade el verso que D’Elia inventó al final del tema.

De acuerdo al comediante, Logic y Marshall se acercaron a él para incluirlo en el track desde hace unas semanas, mencionando que rechazó el dinero que le hubiera tocado por hacerlo. “No me importa. Es un gran honor. El dinero me puede llegar de otros lados”, dice. Y pues ok Christopher, muy maduro. Ya promocionando el track, Eminem subió un tuit con un preview del tema etiquetando a D’Elia, y diciendo que “espera batallar con él algún día”. Naturalmente, Chris le respondió pidiendo fecha y lugar. Logic también subió algo como queriendo formar parte del chiste pero claramente se tuvo que ir de la bolita dándole un trago a su vaso rojo haciendo como que la está pasando bien después de ser rechazado por no ser tan cool. Mientras aparece el siguiente episodio de este gag de realidad aumentada, date el nuevo track de Eminem, Logic –y el tipo que imitó a Eminem– abajo.

