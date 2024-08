Dime cuál es tu emoji más usado y te diré como eres

A no ser que seas una persona de 50 en adelante, en cuyo caso es muy probable que uses todos los que te ofrece la aplicación que corresponda sin orden ni concierto y no los llames emojis sino “caritas”, es muy probable que tengas unos cuantos emoticonos predilectos. Son esos que sientes como tuyos, los que te valen para cerrar casi cualquier frase, para responder a casi cualquier pregunta sin necesidad de recurrir a juntar una letra con otra y luego con otra y luego con otra y después darle a enter.

“Desde un punto de vista psicológico los emojis y su uso son un tema inexplorado, así que casi todo lo que puede decirse de ello es precientífico”, comenta el psicoterapeuta Carlos Salas. “Sin embargo, sí que se habla del posible efecto de los emojis en la comunicación. Lo que está comprobado es que son una especie de híbrido entre el texto y la representación de las caras humanas. Cuando estamos hablando con alguien cara a cara vemos cómo está reaccionando, vemos sus gestos, si titubea, si mira para otro lado… toda esta información es muy valiosa en la comunicación, pero en la comunicación por redes sociales se pierde y muchas veces se “sustituye” mediante el uso de emoticonos”, explica.

“Los emojis, sobre todo los que representan caras, provocan una respuesta neurobiológica en nosotros más similar a la que tenemos frente a las caras humanas que frente a los textos. Es decir, su yo te escribo “jajaja”, tú lo vas a interpretar como una risa, si te pongo un emoji que se está riendo lo vas a interpretar como una risa más cercana, pero no tanto en ninguno de los dos casos como una risa real”, explica el psicólogo.

Y entre todos esos emojis que usamos para suplir de alguna manera las carencias de la comunicación escrita seguramente uno acabe despuntando entre los demás. Porque uno siempre acaba despuntando entre los demás digan lo que digan el poliamor y los juegos en los que “lo importante es participar”. Tanto es así que se han llevado a cabo incluso estudios para determinar cuáles son los emojis más usados en cada Comunidad Autónoma, con resultados tan insólitos como que en Castilla-La Mancha, secarral oficial patrio, el más usado es el del pulpo.



Pero, ¿puede decir algo de nuestra personalidad nuestro emoji favorito? ¿Da algún tipo de información sobre nuestra personalidad o nuestra manera de comunicarnos?

“En ese sentido, podría ser algo parecido a una práctica que se hace a veces en psicología y que es evaluar a través del dibujo. Pedirle al paciente que dibuje, por ejemplo, una persona, y a partir de ahí inferir ciertas cosas, algo similar al célebre Test de Test de Rorschach. Muchos psicólogos, sin embargo, tenemos opiniones encontradas sobre la validez de estas prácticas, pero en todo caso, el que yo ponga siempre un emoji u otro quiere decir algo, claro, más que de mí, de cómo me comunico. Además, entiendo que una persona que ponga muchos emojis, sobre todo de caras que al final son la representación que le quiero mandar al otro de un estado anímico, en primer lugar va generar una respuesta más emocional en su interlocutor y en segundo lugar probablemente sea una persona o bien con una inteligencia emocional desarrollada o bien con ganas de transmitir sus emociones”, concluye.



Sea como sea el caso es que al final, consciente o inconscientemente, nuestro emoji predilecto acaba formando parte de nuestra identidad y como tal seguramente diga algo de nosotros. De nuestras luces y de nuestras sombras, de nuestro talante y nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Y como la psicología aún no ha estudiado el fenómeno y tampoco quiere aventurarse a decir cómo somos en función de un único emoji y sin ninguna información complementaria sería demasiado osado, hemos recurrido a los expertos en transformar los sentimientos y las historias a formas y colores, los ilustradores. Aquí las elucubraciones de Carlos Santonja, Tiago Majuelos y Yime.

Inconformista irónico. Pone verdes a todos sus amigos. Utiliza el emoji como un mafioso da el beso de la muerte. — Tiago Majuelos





No tiene escrúpulos, va a dar donde más duele. Además, cuando tú vas, esa persona ha ido y ha vuelto mil veces. Predijo el éxito de Rosalía y el auge de Vox. — Carlos Santonja

Os lo manda a ti y a todos. — Yime

Fan Fumador de Turbonegro, seguramente haya entrado en tu Gmail y leído tus correos. Hace fotografías a pájaros muertos. Desayuna Froot loops, aunque a su madre le dice ir compre “los del tucán”. — Tiago Majuelos

Fan de Munch, de Sólo en casa o de todo lo anterior. — Carlos Santonja

Regálale un viaje al psicoterapeuta. ¿Quién en su sano juicio tiene este emoji como favorito? — Yime

Persona Inteligente, no entiende nada del triste panorama que vivimos. No sabe si la aniquilación total del ser humano es la panacea para el planeta así que aboga por hacer el bien. Le deseo lo mejor. Se lo merece. — Tiago Majuelos

Siempre llega tarde, pero no es por su culpa. Mercurio se alineó con Venus y eso hizo que saliera media hora tarde de casa. XoXo. — Yime

Dos opciones:

1. Es tu madre.

2. Se la sudas, pero se esfuerza porque pienses lo contrario. Opción sorpresa: es Fresita de GH5 — Yime

En realidad está pasando por un momento muy bajo en su vida, tocando fondo muy fuerte y no quiere que los demás lo sepan. Yo lo utilizo mucho. Carlos Santonja

Deja que la energía se encargue de todo. Gasta lo que gana vendiendo velas aromáticas, en comida eco y en aceites esenciales. Estuvo en la India y le cambió la vida — Yime

Me encanta esta gente, empatizo mucho con ella, sobre todo con la que pone la flamenca negra. Esta gente se va de rave. — Carlos Santonja

Viste como el culo, pero tiene más dinero que tú y todos tus amigos juntos. Le encanta organizar una buena capea en la finca familiar. Solo folla con profesionales. — Yime

Descarga y abre todas las fotos que recibe esperando que sean la del negro de WhatsApp. —Tiago Majuelos

