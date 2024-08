Empalmáis y vais al Primavera a primera hora

Después de pasarte la noche escuchando temas en YouTube decidís ir a desayunar, que ya son las once de la mañana. Te petas un buen bikini con una Coca-Cola para reactivarte. La idea es ir a las cuatro al festival y a ver qué pasa. Tristemente al final la gente se va rajando y se van largando a casa, han sido unos días muy intensos. Te quedas solo con tu bikini y tu Coca-Cola y te rindes a la evidencia, este Primavera ya ha terminado, lo has concentrado demasiado, has vivido demasiado al límite y ya se te ha terminado la energía. “Carpe diem” piensas mientras pasas la T-10 por la máquina para que se abran las puertas del metro que te llevará a casa, a dormir 24 horas seguidas. Te da pena perderte a Stereolab pero qué le vamos a hacer, puedes concluir que te has pegado una buena fiesta, con eso ya te quedas contento.