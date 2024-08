Empeda en el Mundo del Revés gracias a este bar de ‘Stranger Things’

Stranger Things es una carta de amor a la nostalgia por los años 80, adornada con cortes de pelo retro, jeans súper ajustados, monstruos tipo Spielberg, escenas de escape en bicicleta y canciones de Foreigner. Pero ahora que ha pasado más de un año desde el estreno de la primera temporada (y tenemos noticias de que la serie tendrá una tercer temporada), los fanáticos han comenzado a extrañar la propia serie.

Por fortuna, la segunda temporada —programada para el 27 de octubre— está próxima y los habitantes de Chicago pueden calmar sus ansias (y recordar aquellas sesiones imparables en julio de 2016) en un nuevo bar de Emporium.

«The Upside Down», además de tener un gran nombre, abrió el pasado viernes mostrando una decoración compuesta por escenografía y accesorios de la serie. No escatimó en recursos, siguiendo las enseñanzas de Spielberg, para replicar la sala navideña de Joyce, el ambiente lúgubre del Mundo del Revés e incluso la cadena que apenas protege el Laboratorio Nacional Hawkins.

Comienza entrando por el Castillo Byers…



…Pasa a la zona restringida del Departamento de Energía…

Y luego emborráchate. Los cócteles no suenan nada mal, por cierto; por ejemplo, el Mouthbreather (ginebra con piña y limón caramelizados, licor Ancho Reyes y «hellfire shrub») y el «She’s Our Friend & She’s Crazy» [Es nuestra amiga y está loca] (tequila reposado con amaretto, limón y fresa).

El homónimo del bar, o sea la dimensión aterradora habitada por el Demagorgon, también se puede encontrar aquí. En el frente, se erige un escenario como el club escolar AV y según Emporium, pronto habrá «ocasionales actuaciones musicales de algunos invitados muy especiales y misteriosos».

Puedes trabajar mejor con tu apetito en medio de esos sintetizadores oscuros y mientras consumes Mouthbreathers y Snack Packs, para luego cambiar a un slushie Eggo de Eleven, aprovecha que viene adornado con un trozo de waffle tostado.

Si tus ansias en busca de tiempos más simples no está saciada, Emporium también tiene una maquinita con juegos viejos, desde TRON hasta Terminator 2: Judgment Day o el pinball de Twilight Zone (aunque no tiene Dragon’s Lair, como aparece en el trailer de la segunda temporada).

El bar estará abierto hasta finales de septiembre, para entonces sólo tendrás un mes de tiempo antes de encerrarte y mirar nueve horas seguidas de escolares jugando Calabozos y Dragones, escuchando música New Wave y peleando contra demonios; el lugar está abierto hasta las 2 AM casi todos los días o hasta las 3 AM los sábados. ¿Mencionamos que tienen una máquina de Jägermeister decorada con Barbara?

Sólo trata de no emocionarte tanto como para terminar literalmente en el Muno del Revés, mirando las mesas con platos de waffles en el techo.