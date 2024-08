Empieza uno de los pocos festivales latinoamericanos con paridad de género

Artículo publicado por VICE Colombia.

Hace poco, el portal Somos Ruidosa publicó un informe sobre la cantidad de mujeres que tocan en los festivales de música de Latinoamérica. El resultado: casi todos se rajan.

El Cosquín Rock, en Argentina, Otoño Fauna, en Chile, Pal Norte, en México, son los peores: cuentan con menos del 15 por ciento de participación femenina. Los que se acercan más a tener una igualdad entre la participación de hombres y mujeres son el NRMAL, en México, y REC y Rockódromo, en Chile. Rock al parque, en Colombia, es uno de los cinco festivales con más participación femenina con apenas el 29 por ciento.

Yavería, un festival audiovisual y de música emergente en Bogotá, es uno de esos pocos festivales en el país, y en la región, que cuentan con un cartel más o menos balanceado entre hombres y mujeres. En su octava versión, que se realizará del 11 al 13 de diciembre, el festival contará con un 45 por ciento de presencia femenina, entre DJ mujeres, grupos mixtos y colectivos de artistas mujeres.

El cartel paritario de Yavería de este año es en parte el resultado del trabajo conjunto con Naked Nation, un proyecto de producción y de branding que nació de la necesidad de trabajar con mujeres e incluir sus voces en los sectores culturales de los que están más o menos ausentes, como la música y la producción.

“Para mí era fundamental hacer un festival donde pudieran incluirse más chicas. Junto a Todopoderosa, otro colectivo activo en las industrias creativas, queríamos hacer un festival de solo chicas. Pero es difícil el tema de patrocinios, de apoyo. Pero yo no quería dejar pasar de este año sin que se volviera una realidad”, me contó Grace David, una de las fundadoras de Naked. Así fue como terminó acercándose a los organizadores de Yavería, un espacio que dice valorar por el espacio que le da a la escena musical emergente, para proponer una versión que le diera un lugar equitativo a las mujeres.

El resultado es un cartel en el que casi la mitad de los DJ, agrupaciones, proyectos artísticos y gastronómicos son exclusivamente de mujeres o tienen al menos una integrante mujer.

“Yo creo que hay muchas mujeres haciendo cosas. Yavería da una oportunidad única y es que no está buscando nombres reconocidos y eso ayuda a que haya un voto de confianza en los talentos emergentes”, asegura Grace cuando le pregunto sobre la justificación típica de los organizadores de eventos no paritarios cuando se les pregunta sobre el tema: es que no hay mujeres, las mujeres no se postulan, o si no claro que estarían.

Para ella, el problema en muchas ocasiones ni siquiera es de los organizadores sino del público que no paga una boleta si no ve un nombre conocido. Y la mayoría de los artistas más conocidos —por cuestiones históricas de la desigualdad de género que hasta ahora cambian— son ante todo, claro, hombres. Por eso, dice Grace, muchas veces los promotores no le apuestan a otros nombres, por el riesgo económico.

Sin embargo, dice, Yavería no tiene ese problema y ahí está su valor: le apuesta a lo nuevo, a lo desconocido, y ahí hay espacio para todo y para todas.

“Si alguien en algún momento ha dicho que no hay suficiente participación femenina, pues le diría que no está haciendo la tarea, básicamente”, concluye Grace.

