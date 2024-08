“Empiezan manoseándome y acabamos cogiendo”: Este chofer cumple tus fantasías

“Conductor, servicios particulares, tours de cruising y realizo fantasías, todo puede ser posible”, dice el perfil de Sexviajero en Twitter, un chofer que además de llevarte a tu destino, ha sido testigo y causante de muchas venidas.

Se inició en este peculiar negocio de manera circunstancial. Tenía broncas de dinero, se quedó sin trabajo y no sabía que más hacer, así que se preguntó: “¿para qué eres bueno?” Y fue así como se convirtió en un microempresario del sexo.



En su coche transporta en su mayoría a hombres, aunque también a mujeres, que buscan cumplir fantasías sexuales: masturbarse, tocar al chofer o incluso, si le llegan al precio, llegar a tener relaciones sexuales. Platicamos con este conocedor de los lugares de cruising (sitios públicos donde se practica el sexo de forma clandestina), quien también brinda el servicio de tours por los spots más calientes de la Ciudad de México para saber cómo es su trabajo.

VICE: ¿Cómo comenzaste en el mundo del cruising?

Sexviajero: Siempre he sido una persona muy sexual. El primer contacto que tuve con el cruising fue en el metro de la Ciudad de México, en el famoso último vagón, donde pasa de todo. Como era usuario de la línea naranja, una de las que tienen más “jale”, un día me bajé y cuando vi que un cuate se la mamaba a otro, se me antojó, y en cuanto tuve la oportunidad lo practiqué yo. Con los años supe de otros lugares donde se practicaba lo mismo y me fui haciendo de mis favoritos para cotorrear.

¿Cuáles son los servicios que ofreces? Porque en tu descripción dices que “todo puede ser posible”.

Así como lo lees. El mensaje que les mando en cuanto me contactan dice:

“Hola, yo doy servicio de viajes normales, con la diferencia de que durante el trayecto, tú y yo podemos ir interactuando (jaladas, manoseo, besos, cachondeo). Si deseas algo más, tiene un costo extra, sólo que no hago viajes menores a 250 [pesos]. (Este viaje sólo es de un punto a un destino fijo, no es ir a dar la vuelta)

La tarifa que cobro es de 15 pesos por kilómetro recorrido. Esto se calcula a través de Waze, donde pones tu ubicación de partida y el destino. Así es como Waze te dice cuántos kilómetros recorreremos.

También hago tours a lugares de cruising y sitios de encuentros. Ese viaje tiene una duración de dos horas y media, y comienza a correr el tiempo a partir de que llegamos al primer punto, te recojo y dejó en el mismo lugar.

Los fines de semana organizo una salida a unas aguas termales en el estado de México. En esta alberca de agua termal tienes que entrar desnudo y dentro de la alberca se arma el desmadre, ya sea con los que vienen en el auto o con otros visitantes.

El costo incluye ida y vuelta. O también realizó cualquier tipo de fantasías, sexo en el auto, ir desnudo, masajes, entre muchas otras cosas.

Entonces tu “tarifa base” incluye sólo besos, cachondeo y manoseo, y de ahí hacia arriba.

Así es.

¿Cuánto es lo más que has cobrado por una fantasía fuera de lo normal? Porque supongo que el que te pidan sexo es casi el pan de cada día.

Sí es frecuente que mis usuarios se calienten y me pidan sexo, así que eso no lo considero como algo inusual. Una vez que empiezan con la manoseada o con los besos se prenden rápido, y muchas veces la cosa termina en cogida. Ahorita como checaste en el mensaje que les mando, mi tarifa base es de 250 pesos. Pero la vez que más he cobrado fue una fantasía que al usuario le costó 7,500 pesos.

¿Qué fue lo que te pidió?

Primero quiero aclarar que yo no juzgo a nadie, eso sería una pendejada, ya que esto es mi chamba. Pero si quieres algo diferente o raro, te cuesta. En esa ocasión el chavo quiso que me pusiera un pañal, como si fuera un bebé. Por eso es que el servicio le salió en ese precio.

¿Cuál es la fantasía más recurrente?

A mis usuarios les gusta que llegue vestido de traje, les prende que su chofer vaya vestido muy formal. Otra cosa que los pone calientes es que use de esos calcetines casi transparentes, tipo media. Me piden que al llegar hagamos como que no nos conocemos, como si nunca nos hubiésemos contactado. Ya arriba de la unidad, mientras vamos en el viaje, como que me sacan plática, me seducen y me terminan manoseando, mamándomela o acabamos cogiendo.

Otra fantasía que también es bastante recurrente es que igual llegue a su domicilio o donde hayan pedido el servicio haciendo como que no nos conocemos, pero mientras transcurre el viaje, me los llevo a algún lugar oscuro y los violo. Les gusta mucho esa fantasía de que me los coja en contra de su voluntad. Todo es completamente consensuado. Antes de hacer el viaje me dicen que esa es su fantasía. Ya estando en el viaje es cuando fingimos que nunca hemos estado en contacto y es cuando los someto.

Me llama la atención que me digas que sí a todo, pero tiene un precio. ¿Hay algo a lo que de plano no le entrarías?

Pues creo que únicamente no le entraría al scat; creo que la coprofilia sería mi límite.

¿Y la lluvia dorada?

A esa sí, siempre y cuando sea yo el que los orine. Es que a mí me gusta ser el dominante, no me gusta ser dominado. No es algo que me excite.

Si algún cliente tiene una fantasía bisexual, o si una chica te llama, ¿le entrarías con una mujer?

Claro, y ya ha pasado. No tengo nada en contra de las mujeres. Si bien prefiero a los hombres, con mujeres también he estado y les he cumplido fantasías.

¿Entonces sólo eres activo con tus clientes? ¿Nunca eres pasivo?

Casi siempre soy activo. Pero te reitero: si me llegan al precio y la oferta es buena, les puedo aflojar.

¿Tu servicio es para todos? Porque en las apps de ligue como Grindr abundan las frases como “sólo masculinos”, “no gordos”, “no viejos”…

Aquí no hay nada de eso. También es por eso que muchos me buscan, porque yo no los juzgo, y muchas veces los hago sentir bien con su manera de ser y creo que hasta con su autoimagen. Ahora que lo pienso, podría decirse que soy una especie de terapeuta.

¿Tus usuarios heteros o curiosos también jalan?

Qué bueno que preguntas eso, porque cómo pasa. Es chistoso, porque esos son los que me encuentro como usuarios “normales”, pues, mientras trabajo como chofer. Apenas el otro día subí a una parejita. Primero pasé a dejar a la chava y ya cuando iba a dejar al chavo, me iba contando que la morra “nada más lo calentó y no se metió a bañar”. De repente la plática subió de tono y me dijo que si se podía masturbar porque estaba muy caliente. Que si quería me pagaba más.

Yo le dije que sí, que se la jalara, pero que no iba a aceptar su dinero, que como pago, me permitiera grabarlo mientras se masturbaba. Aceptó, así que lo hice. Fue una cosa muy caliente. No nos tocamos, pero verlo masturbarse fue la gloria para mí.

¿En esa cuenta también mencionas que haces tours por lugares de cruising. ¿Cuáles son los lugares de la ciudad que sueles visitar con tus clientes?

Además de las aguas termales del Estado de México, también los llevo a lugares como baños y saunas. Los llevo al Camino Verde, que es un lugar donde se practica sexo al aire libre en Ciudad Universitaria. Por supuesto también los llevo a las estaciones del metro donde hay más acción. Esto es en la noche, casi siempre es poco antes de que cierre el metro, pero como llevo coche no hay problema de que se queden sin transporte y los regreso a sus casas.

Supongo que como todo oficio, tienes gajes o problemáticas, ¿con qué broncas recurrentes te encuentras?

Los mentirosos. Hay gente que dice que te va a contratar y al final te cancelan y te bloquean. Pero ya me los tengo bien identificados: los que más preguntan pormenores, ya sé que son los que no van a solicitar el servicio. Una vez escuchaba claramente cómo el güey que me estaba llamando se la jalaba mientras pedía informes. Pero yo soy sexviajero, no hot line.

Te dedicas a cumplir fantasías, ¿cuál es la fantasía que todavía no has podido cumplir?

Creo que ninguna, ¿eh? Es que no soy mucho de fantasías. Más bien encuentro placer en darle placer a otros. Eso es lo que a mí me prende y me excita mucho.

