Empleado de Oxxo en Celaya arroja café caliente a un cliente

Personalmente preferiría tomar algún Café Olé embotellado para engañar a mis papilas gustativas con el exceso de azúcar, que beber el dudoso líquido que venden las tiendas de conveniencia como café. No hay nada peor que un café del Oxxo, la verdad. O al menos eso pensaba hasta que me enteré de que los empleados podían arrojar dicho café contra los clientes con relativa impunidad.

Hace unos días, el lunes 10 para ser exactos, apareció un video en redes sociales, donde se muestra al empleado de una tienda de conveniencia de la cadena Oxxo arrojando un café contra un par de clientes. Al parecer, había habido un error en el cargo por la compra y el cliente exigió enfadado el reembolso de la misma, «ahorita, ahorita».

El video, subido a YouTube por la cuenta de una tal Grace Murcia Pinedo, apenas dura unos segundos. Según la descripción del mismo, el penoso incidente sucedió en una sucursal de esta cadena ubicada en Tlacote, Querétaro. Sin embargo, Oxxo informó que se trata de una sucursal en Celaya, Guanajuato.

En los nueve segundos de duración, podemos observar cómo el cliente reclama su pago inmediato, mientras alguien más, presumiblemente una señora y posible acompañante del cliente afectado, se encuentra grabando en todo momento apuntando la cámara al rostro del cajero. Naturalmente, en una situación estresante lo que menos quieres es tener una cámara dirigida hacia a ti, hecho que lleva al límite al empleado y finalmente explota arrojando el vaso con café a la cara del cliente y la cámara.

Me parece un tanto indefendible el haber lanzado café caliente a otra persona por el mero hecho de no saber cómo reaccionar bajo una situación estresante, pero por desgracia ésta no es la primera vez —y probablemente no sea la última— que empleados del Oxxo (o similares) reaccionan de forma grosera. Una rápida búsqueda por YouTube arroja decenas de videos «prueba» donde se ven empleados pintando dedo, clientes prepotentes, asaltos fingidos y hasta broncas campales. Sin embargo, el peligro de este tipo de videos es que no alcanzamos a ver todo el panorama.

Cualquiera puede denunciar la agresión de otra persona y ésa es la mayor ventaja, pero también se puede caer en la difamación, lo que para mí sería la mayor desventaja. Los comentarios en el video defienden tanto a uno, como a otro lado. Pero, ¿qué sucedió antes? Uno no va grabando la compra del Oxxo o el 7-Eleven «por si se ofrece», como esperando una agresión por parte del personal u otros clientes. Y, por otra parte, uno no piensa en arrojar café como primer medio de defensa ante alguna amenaza.

¿Quién tenía la razón? Probablemente nunca lo sabremos, hasta el momento Oxxo ofreció disculpas a través de Fomento Económico Mexicano (Femsa) —compañía propietaria de la cadena— en conversación con El Universal, rechazando todo tipo de violencia y prometiendo investigar más el asunto.

Por lo pronto, nos quedan un par de lecciones: procurar ser más críticos ante este tipo de videos y comprar café en el Oxxo bajo tu propio riesgo.