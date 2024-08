En 2020: Netflix proyecta gastar en contenido el equivalente al PIB de un país pequeño

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Netflix aparentemente gastará una cantidad inmensa de dinero en programación en 2020. Como señala Variety, un nuevo informe de la firma de investigación BMO Capital Markets de Wall Street predice que el gigante del streaming invertirá $17.3 mil millones de dólares en contenido este año, aproximadamente un 15 por ciento más de su gasto del año pasado, estimado en $15 mil millones.

Para poner esos números en contexto, ese presupuesto equivale aproximadamente al PIB completo de países como Corea del Norte, Botswana y Malí. En términos simples: ¡Wow, eso es un montón de dinero!

Esta proyección de los expertos de la industria surge pocos días después de la noticia de que las producciones originales de Netflix acumularon 24 asombrosas nominaciones a los Premios Oscar 2020 con películas como The Irishman and Marriage Story, más que cualquier otro estudio o distribuidor importante de Hollywood. Además de la adulación de la crítica, la plataforma es enormemente popular. En diciembre, una encuesta de Cowen & Co. descubrió que Netflix es la plataforma principal para los consumidores que ven televisión, por encima del cable básico y YouTube. ¡Es impresionante!

En comparación con sus competidores, Netflix también gasta muchísimo más. Los recientemente lanzados Disney+ y AppleTV+ han dicho que gastarán $1 mil y $6 mil millones de dólares respectivamente en programación original en 2020. Otros servicios de streaming, como los próximos HBO Max y Peacock de NBC, gastarán alrededor de $2 mil millones de dólares cada uno. Mientras tanto, los competidores más grandes como Amazon invierten alrededor de $6 mil millones de su presupuesto en contenido, y Hulu $2.5 mil millones.

Otro ejemplo de cuán grande es su presupuesto: Netflix lanzó recientemente un acuerdo multianual de $200 millones con los creadores de Game of Thrones, DB Weiss y David Benioff, que son $80 millones más de lo que Disney+ gastó en su programa estrella The Mandalorian, derivado del universo de Star Wars.

¿Todo esto es sostenible? ¡Quién sabe! Pero en Wall Street parecen pensar que sí, lo que históricamente ha sido un buen augurio. “Seguimos creyendo que la narrativa de ‘una guerra entre los servicios de streaming‘ es falsa y habrá múltiples ganadores en este negocio a nivel mundial”, escribió en el informe de su compañía Dan Salmon de BMO. De hecho, incluso predijo que Netflix gastará, para 2028, alrededor de $26 mil millones de dólares en programación ¡Genial, eso es más que el PIB de Islandia y Honduras!

La próxima vez que se cancele tu programa favorito de Netflix, como Mindhunter o Tuca & Bertie, solo recuerde cuánto dinero está gastando el gigante del streaming en otras cosas.