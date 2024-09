En el antiquísimo Carnaval de Ashbourne las tortas van que vuelan

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Inglaterra es un país que tiene en gran estima sus tradiciones. En Ashbourne, un pueblo de la región de Derbyshire, cada año se celebra un partido de fútbol muy especial con motivo del martes de Carnaval y el miércoles de Ceniza. Se trata del partido de fútbol de Royal Shrovetide, una actividad cuyos orígenes se remontan al siglo XII.

En este encuentro, en el cual participan miles de personas, el objetivo es simple: golpear una pelota de cuero y meterla en la canasta del equipo contrario. Hasta aquí todo lógico… pero hay un problema: las dos canastas están separadas por cinco kilómetros. El pueblo entero las separa.

Solo hay tres normas: no matar, no ocultar la pelota y no entrar en el vestuario. Todo lo demás —insistimos: todo lo demás— está permitido. Todo. Haz volar tu imaginación. Es una especie de Lelo, una mezcla de fútbol y rugby en el que el terreno de juego es el pueblo en su conjunto. Se juega a través de las casas, de los jardines y de las calles.

Este año ganaron los nacidos al norte del río Henmore, ergo los nacidos al sur del río perdieron. Fácil. Lo bueno de esta distinción es que todo el mundo sabe fácilmente en qué equipo le toca jugar.

Imaginamos que de un año al siguiente los perdedores tienen que pagar infinitas pintas en el bar y aguantar todo tipo de bromas. Ah, así es la vida, amigos:¡haber ganado!